La polémica no expulsión de Endrick que enfrentó a Luis García Plaza con Ancelotti

Endrick celebra con sus compañeros en el Bernabéu. (Juan Medina/REUTERS)

Desde el comienzo de la temporada, las decisiones arbitrales en LaLiga no están dejando indiferente a ningún aficionado. A lo largo de las diferentes jornadas, las quejas por el elevado número de tarjetas amarillas, por las faltas no pitadas o por los penaltis sí señalados han estado a la orden del día.

Durante la última jornada, el Real Madrid se enfrentó al Deportivo Alavés en el Bernabéu. El equipo local se adelantó antes del minuto uno de juego. Lucas Vázquez, que salió de titular, fue el encargado de anotar el primero para los de Ancelotti. Mbappé y Rodrygo pusieron el 3-0 antes del descanso. Pero, pese a que los merengues pensaban que el partido estaba sentenciado, el Alavés estuvo al borde del empate en la segunda mitad.

Benavidez redujo la diferencia en el minuto 85. Kike García, su compañero, imitó al uruguayo y marcó el 3-2 tan solo 60 segundos más tarde, pero no pudieron rascar un punto en la capital. Sin embargo, el resultado no fue lo más destacado del encuentro.

Los 90 minutos de partido pudieron ser muy diferentes si las decisiones arbitrales hubieran sido otras. Endrick, el joven delantero del Real Madrid, se arriesgó a ver la tarjeta roja en una jugada con Mouriño, el defensa uruguayo del conjunto vitoriano. El brasileño soltó una patada en la entrepierna al rival y, aunque se podría haber considerado como una agresión, Alejandro Muñiz Ruiz, colegiado del encuentro, decidió castigarle con la amarilla.

Vinicius en el partido contra el Alavés. (Violeta Santos Moura/REUTERS)

En total, el árbitro repartió cuatro cartulinas amarillas. Valverde, Vinicius y Modrić recibieron la sanción por debatir con el titular sus decisiones. Desde el comienzo de la temporada se comunicó que el único jugador que podía dirigirse al colegiado era el capitán. En cambio, la de Endrick fue por “derribar de forma temeraria a un contrario”, según se indica en el acta del partido, por eso no fue expulsado.

Una decisión criticada

En el fútbol, las decisiones arbitrales nunca agradan a todas las partes, pero unas generan más debate que otras. En este caso, la sentencia de Muñiz Ruiz caldeó el ambiente más de lo que ya estaba. Normalmente, tras un partido, los entrenadores de ambos conjuntos se dan la mano, sin embargo, tras el Real Madrid - Alavés, Luis García Plaza protagonizó una imagen tensa frente al técnico italiano.

El entrenador del club de Vitoria se encaró a Ancelotti, al que le recriminó la acción del futbolista de 18 años. “Es un fenómeno y le tengo una admiración muy grande. Él ha dicho que alguna amarilla no era y le he dicho que le han perdonado una roja. Tuvimos que jugar los últimos diez minutos contra diez”, explicó posteriormente García Plaza.

Luis García Plaza en el encuentro contra el Real Madrid. (Violeta Santos Moura/REUTERS)

“Después, a lo mejor no ganamos o nos meten otro gol, pero tienen que jugar sin ese jugador. Nadie puede decir que no sea roja, todo el mundo lo ve. Además, entiendo que el árbitro no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja porque solo tiene intención de pegar. Es roja y reconozco que ha habido alguna amarilla del Real Madrid que se podía haber evitado, pero teníamos que haber jugado contra diez”, sentenció en rueda de prensa.

Pese al resultado final, el mister se sintió orgulloso de los suyos: “Que te meta 3-0 el Madrid no es raro porque la diferencia es enorme. Si van a tope nos ganan fácil porque son muy superiores, pero mi equipo compite hasta el final, nos hemos enchufado con el gol y al final con el entusiasmo les generas las dudas”. Y añadió: “El año pasado aquí no competimos, hoy hemos estado con nuestras armas y chapó para los jugadores. Eso sí, el siguiente hay que sumar. El Real Madrid te puede meter tres, pero tenemos que reducir los goles en contra. Estamos marcando goles sin sumar”.