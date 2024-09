La atleta de ‘break dance’ australiana que sufrió mofas en los Juegos Olímpicos ya es la número uno mundial en su disciplina

Rachael Gunn, apodada Raygun, en los Juegos Olímpicos 2024. (Angelika Warmuth/REUTERS)

Pese a que los Juegos Olímpicos de París finalizaron el 11 de agosto, ciertas imágenes pasarán a la historia, no solo de la competición, sino del deporte. La capital gala acogió, por primera y única vez, el break dance como disciplina olímpica. Y, pese a que muchos aficionados criticaron esta decisión, al no considerarlo como un deporte, la Plaza de La Concordia fue el escenario de esta novedosa rutina.

Durante los días de lucha por las preseas, numerosos bailarines expusieron sus pasos estrella al ritmo de la música. Sin embargo, la breaker que acumuló todos los focos porque la australiana Rachael Gunn, más conocida como Raygun. Pero, esa atención no fue, precisamente, positiva. Las redes sociales se llenaron de memes y burlas hacia la atleta. Finalmente, tras la ceremonia de clausura, se vio obligada a hablar sobre lo que estaba ocurriendo, principalmente porque se le había acusado de influir en el proceso de selección.

Un mes después de su actuación, Raygun se ha convertido en la número uno del mundo, según la Federación Mundial de Baile (WDSF). A sus 37 años, se ha cobrado la revancha después de su eliminación en las fases de clasificación sin sumar ni un solo punto. En una de las imágenes más virales, ella ‘imitaba’ a un canguro. Esta interpretación la imitaron en diversos programas, como en el show de Jimmy Fallon.

Cómo funciona la clasificación

A pesar de las bromas en internet, la atleta ha continuado con su carrera después de las vacaciones. Esto le ha llevado a liderar el ranking mundial. Para ello, en la clasificación se seleccionan las cuatro mejores actuaciones que ha realizado el o la deportista en los últimos 12 meses, además, se informó de que los puntos son válidos hasta 52 semanas después de haberlos obtenido. Por ello, su paso por los Juegos Olímpicos no afectaría en su posición.

Raygun en los Juegos Olímpicos. (Angelika Warmuth/REUTERS)

Desde la Federación apuntaron que ni los Clasificatorios Olímpicos de Shanghái, ni los de Budapest, ni los propios juegos se tienen en cuenta. Entre diciembre de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024 no se han organizado numerosos eventos, para que se pudieran centrar en París. Esto ha provocado que no hubiera grandes oportunidades de puntuar y que una parte de los puntos se ‘caducaran’. “Muchos atletas solo tienen un resultado en una competición que cuenta para la clasificación”, informaron desde WDSF en su comunicado. Raygun ganó el Campeonato de Oceanía durante este período, este resultado le hizo sumar 1.000 puntos en su ‘marcador’.

“Debido a estas circunstancias únicas en relación con el ranking de este año, (...) algunos atletas han sido posicionados por la nota de un único evento. Hasta que la WDSF vuelva a celebrar eventos a finales de año, el ránking mundial se debe interpretar en función de los datos que se disponen”, indicaron.

La australiana está empatada a puntos con la japonesa Riko, que ganó la Gold World Series en Hong Kong. No obstante, según la normativa 5.1.1 de la BRRM, cuando no hay un líder claro, se resuelve en función del nivel de la competición. En orden, la competición con más peso es el WDSF World Championships, seguido del WDSF Continental Championships, WDSF Breaking for Gold (BfG) World Series, WDSF BfG International Series y WDSF BfG Challenge Series.