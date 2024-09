La rajada de Nainggolan contra Monchi: “En la Roma me hacía sentir importante, pero al final me quería vender sin haberme dicho nada…”

Nainggolan y Cristiano Ronaldo. (Massimo Pinca/REUTERS)

Cada vez es más común que los futbolistas, así como otros deportistas y personalidades, opten hablar en pódcasts. El centrocampista Radja Nainggolan se ha unido a este, no tan selecto, club de personalidades. El exfutbolista de equipos como la Roma, el Inter o el Cagliari fue entrevistado en Gurulandia, un programa del ‘emprendedor’ Marco Cappelli.

El belga militaba en el Bhayangkara Presisi FC, un equipo de segunda división de Indonesia, sin embargo, actualmente se encuentra sin club. Durante la conversación, aprovechó para recordar a Monchi, antiguo Director Deportivo del Sevilla y nuevo Director General de Fútbol Profesional del Aston Villa.

“Había un director (Monchi) que me hacía sentir importante, pero, al final, quiso venderme sin haberme dicho nunca nada. No quería quedarme en un lugar con una persona con la que no me llevaba bien y por eso decidí irme”, comentó. Ambos coincidieron en la Roma entre 2017 y 2018, cuando el andaluz se encargaba de la dirección deportiva del club italiano.

“Sabiendo que él se iría al cabo de seis meses, me hubiera quedado en Roma”, dijo. Monchi dijo adiós a la Serie A en marzo de 2019, es decir, durante la temporada 2018/2019, y Nainggolan puso rumbo al Inter en julio de 2018. “Quizás mi tristeza por dejar Roma fue tan grande que mi acercamiento al Inter fue, quizás, un poco incomprendido”, se sinceró. “Al principio me preguntaron si estaba feliz de estar en el Inter y respondí que estaba feliz, pero que mi tristeza por dejar Roma era mayor”, confesó.

Entre 2004 y 2023, el centrocampista fue pasando de un equipo italiano a otro. En julio de 2004, llegó desde su Bélgica natal al Piacenza U19, cuyo primer equipo juega en la Serie D (cuarta división) actualmente. De ahí saltó al Cagliari, la Roma, el Inter y, por último, al SPAL. Con 35, y tras casi cuatro meses sin equipo, se marchó hasta Indonesia para disputar una temporada. A día de hoy, sigue sin colgar las botas, pero no tiene dónde jugar.

El 11 ideal de Nainggolan

En su paso por el pódcast también aprovechó para hablar de su equipo ideal y dejó algunas sorpresas. Cristiano Ronaldo no logró pasar el corte del belga, aunque otro Ronaldo sí. En la portería, como todo buen italiano, colocó a Gianluigi Buffon. En la defensa, de izquierda a derecha, irían Maicon Douglas, Maldini, Thiago Silva y Marcelo. Como centrales estarían Clarence Seedorf, Pirlo y Zidane. Y, para finalizar, en la línea más adelantada jugarían Messi, Ronaldo y Ronaldinho.

No obstante, estos no son los únicos nombres que le gustarían como compañía. Nainggolan no era la clase de jugador que va del campo a casa y de casa al campo. La noche era una de sus aficiones y, en concreto, la fiesta. En el programa le preguntaron que quién era su mejor compañero de fiesta y, para sorpresa de los presentadores, el futbolista desveló que se trataba de Brozovic. El croata y el belga coincidieron en la plantilla del Inter de Milán. “Ni nos reconocíamos al final de la noche”, intervino el deportista.

“Si supieras lo que hacen los jugadores”, apuntó mientras hablaban de cómo es el fútbol moderno. “Yo iba con un cigarrillo por la calle porque la gente sabía que fumaba, pero si ves entrar en un vestuario a 15 fumadores...”, añadió.