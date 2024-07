Gündogan lanza un dardo a Xavi y a su temporada en el Barça: “Ha sido caótico”

El jugador alemán Ilkay Gundogan (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El jugador del FC Barcelona, Ilkay Gündogan, se encuentra concentrado en Alemania con la selección anfitriona con motivo de la celebración de la Eurocopa 2024. El alemán está haciendo un buen papel con su país. Realizaron una buena fase de grupos inaugurando la competición con un contundente 5-1 ante Escocia e imponiéndose después ante Hungría por 2-0 y consiguiendo el empate ante Suiza. Los anfitriones ya se encuentran en cuartos de final después de haber vencido a Dinamarca por 2-0 el pasado sábado en los octavos de final.

El alemán se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de dar sus declaraciones. Ocurrió con su compañero Araújo con su expulsión determinante en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el PSG, el mismo que los apeó de la competición. Previamente, había protagonizado una situación similar al opinar sobre los pitidos a Vinicius antes del Clásico. En esta ocasión, no ha sido menos. Antes del partido de octavos de final, Gündogan concedió una entrevista a The Athletic (Times), en la que valoró el rendimiento de su selección, pero en la que también reveló cómo se había sentido durante esta temporada en el FC Barcelona.

“Con el Barcelona jugué en todos los lugares donde me necesitaban, así que ha sido un poco caótico, con muchos cambios de posición”, explicó el jugador, que lejos de los siete años del City con Guardiola o el protagonismo del que goza en la selección, su situación en el club azulgrana ha sido muy diferente.

“He tenido que adaptarme constantemente. A veces, jugar bien también implica saber en qué posición juegas, quién juega a tu alrededor y sentirse cómodo con eso”, se sinceró el jugador. “En la selección, me siento muy cómodo en el campo con mis compañeros y en mi posición”, añadió como comparación de su forma de juego en un equipo y en otro.

El jugador del FC Barcelona's Ilkay Gundogan (REUTERS/Albert Gea)

Otras polémicas del jugador alemán

Octubre de 2023. El Clásico a la vuelta de la esquina en la Ciudad Condal. Era el primer enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada, en un ambiente hostil por el ‘caso Negreira’, el comentario de Mikel Camps sobre Vinicius y la negación de Florentino Pérez a asistir al clásico. Para más inri, toda la polémica generada en torno a la figura de Vinicius y sus pitidos e insultos racistas fue motivo de las palabras en la previa del jugador de origen turco. Pese a que para él las acciones del brasileño no eran provocación, “él ya sabe que si hace esas cosas le silbarán, pero quizá le gusta que le silben...”.

Abril de 2024. El FC Barcelona tenía los deberes prácticamente hechos tras la brillante actuación en el Parque de Los Príncipes. El 1-2 relajó al Paris Saint-Germain, que tras un penalti que Mbappé no erró dio la victoria al club parisino y dejó al Barcelona sin Champions. La expulsión de Araújo fue determinante para el desarrollo del partido, algo que Gündogan no dudó en criticar en zona mixta, lo que desembocó en tensiones en el vestuario: “Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”.