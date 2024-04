¿Cuánto dinero hace falta para sacar a Adrian Newey de Red Bull? La cifra astronómica que Ferrari y Aston Martin podrían pagar

Adrian Newey en una imagen de archivo (REUTERS/Molly Darlington)

La posible salida de Adrian Newey de Red Bull, el equipo al que ha ayudado a convertirse en legendario durante los últimos 18 años, sigue dando mucho de qué hablar en este mercado de fichajes de la Fórmula 1. El ingeniero británico ni confirma ni desmiente que vaya a continuar o no en el máximo dominador reciente del Mundial, disparando la rumorología en torno a su figura: es el perfil técnico más cotizado del campeonato y no sería de extrañar que quien le sacase de la escudería austríaca, si es que lo consigue, ganase muchos enteros como estructura en el futuro.

Con 13 campeonatos de pilotos y 12 de constructores desde que llegó al Gran Circo en 1988, Newey no tardó en ganarse la veneración en el mundillo del deporte rey del automovilismo. Ha hecho historia prácticamente en todos los constructores para los que ha trabajado, con Williams y McLaren como otras paradas exitosas antes de llevar a Red Bull a la cima. Puede que las recientes tensiones internas en esta última escuadra, por el caso Horner, le hayan llevado a pensarse más seriamente que en otras ocasiones lo de cambiar de aires.

Si finalmente cerrase la etapa más gloriosa de su trayectoria, todo parece indicar que su nuevo destino estaría entre Ferrari y Aston Martin. Es lo que se viene apuntando en Italia y Alemania, donde las informaciones sobre lo que se cuece en el paddock acostumbran a ser bastante fidedignas. En el caso de que se marchase a la Scuderia, Newey podría, por fin, tratar de contribuir a darle un coche ganador a Lewis Hamilton, que pasará a correr para los de Maranello en 2025. Si optase por aliarse con los de Silverstone, sería Fernando Alonso, otro piloto al que siempre ha admirado, quien se beneficiaría de su mente privilegiada para la aerodinámica.

El caso es que Ferrari ya tentó de forma muy suculenta a Newey en el pasado. Sucedió cuando la era Vettel pasó a mejor vida en la F1 y Mercedes se convirtió en el número uno de la parrilla. Entonces, la marca más icónica de la competición puso más de 23 millones de euros sobre la mesa para tratar de convencer al de Colchester. En aquella ocasión, no hubo éxito. Pero todo podría cambiar en la actualidad, cuando parece que las cifras que se manejan para reclutarle son muchísimo más elevadas.

¿Cuánto podrían pagar Ferrari y Aston Martin a Adrian Newey?

En los medios italianos, se apunta que fichar a Newey por un periodo de cuatro años llevaría a Ferrari a tener que abonar nada menos que 100 millones de euros. Más allá de esta cantidad desorbitante, se dice que podría dársele un cargo de “superconsultor”. Un rol que ha venido ocupando Rory Byrne, autor de los monoplazas con los que Michael Schumacher arrasó en su día, con los del Cavallino Rampante.

No obstante, hay que tener en cuenta que estos 100 millones de euros serían los mismos que estaría dispuesto a pagar Lawrence Stroll para que sea Aston Martin la escuadra que se haga con Newey. “En cuanto a pilotos, Fernando Alonso es alguien con quien siempre he querido trabajar. Lamento que nunca haya sucedido, porque le tengo un gran respeto. En 2013 tuvimos una conversación breve, pero nuestra colaboración nunca llegó a producirse”, comentó el ingeniero ‘de oro’ recientemente. Tampoco ha escondido que le habría gustado coincidir con Hamilton.

A sus 65 años, tampoco haría ascos a desembarcar en Mercedes en el caso de que Max Verstappen no llegue a cumplir su contrato restante con Red Bull (hasta 2028). Hasta que no se pronuncie sobre lo que hará, no cabe duda de que Adrian Newey va a ser tan protagonista o más como las estrellas sobre el asfalto en la silly season.