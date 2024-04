Toni Nadal desvela el motivo por el que Rafa Nadal no jugará en Montecarlo: “Tiene problemas a la hora de sacar”

Rafael Nadal junto a Toni Nadal (REUTERS/Vincent Kessler)

El comienzo del Masters 1.000 de Montecarlo se comenzaba a acercar -del 6 al 14 de abril- y las noticias de Rafa Nadal no llegaban. El público no sabía si tomarse el silencio como algo positivo y una posible sorpresa de la reaparición del balear, o, por el contrario, y como finalmente ha sido el desenlace, un silencio que presagiaba malas noticias. Así fue como finalmente el exnúmero uno del mundo y once veces campeón del torneo que inaugura la gira de tierra batida tuvo que despedirse del cuarto torneo consecutivo en lo que va de 2024 -pudo disputar Brisbane, pero descartó el Open de Australia, Doha, Indian Wells y Montecarlo-.

El tenista anunció en sus redes sociales que renunciaría a disputar este torneo, porque “mi cuerpo no me deja”. “Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, arrancaba el comunicado. “No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, aseguraba el balear.

Rafa afirmó que seguía “trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí”, como es el caso de este Masters en el que se ha proclamado campeón en once ocasiones. Lo cierto es que, este comunicado lo acompañaba de un vídeo entrenando en la arcilla balear, lo que despertó las dudas de sus seguidores, quienes no veían carencias en Nadal. Sin embargo, ha sido su tío Toni Nadal quien ha revelado los motivos por lo que realmente su sobrino no puede competir: “Todavía no está recuperado y tiene problemas, sobre todo a la hora de sacar, porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena”.

La ilusión de disputar torneos previos a su gran deseo: Roland Garros

El tío de Rafa considera que “o vas al cien por cien o mejor no participar”, aunque se muestra optimista con la presencia de su sobrino en el Conde Godó de Barcelona, torneo en el que ha alzado el trofeo en doce ocasiones. Este ATP 500 precede al segundo Masters de arcilla en Madrid, en el que en una primera instancia, está inscrito.

Fue el propio tenista el que afirmó que “sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí”. Este sería el ejemplo de Montecarlo, Barcelona, y sobre todo, Roland Garros. Por lo tanto, el balear tratará de apurar y agotar todas las opciones posibles para poder estar en el torneo catalán, o al menos en Madrid, puesto que le gustaría disputar algún torneo previo a adentrarse en el segundo Grand Slam del año. Esto, Toni Nadal lo tiene claro, considera que es muy importante “jugar algún torneo previo para poder hacer un buen Roland Garros”.

Mientras tanto, y con todo esta incertidumbre en el futuro más cercano, sus compañeros de circuito le mandan mensajes de ánimo y esperan con ganas la vuelta de un grande. Este ha sido el caso de Novak Djokovic, compañero desde sus inicios, quien en el Media Day de Montecarlo ha lanzado un mensaje de ánimo al balear: “Es una leyenda de este deporte, y como fan del tenis, espero que pueda estar en Roland Garros. Es importante para el tenis que pueda jugar, sobre todo este año, donde ha dicho que puede ser su último. Nadie, excepto él, tiene el derecho de decir lo que es bueno para él”.