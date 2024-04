Rafa Nadal vuelve a ser baja, ahora en Montecarlo: “Simplemente, mi cuerpo no me deja”

Fotografía de archivo de Rafael Nadal. EFE/EPA/Jono Searle

La falta de noticias sobre Rafa Nadal en los últimos días era más que preocupante y ahora por fin entendemos el porqué. Ha sido el propio tenista balear el que ha confirmado los peores presagios, que ya venían augurándose durante esta misma semana: también renuncia a disputar el Masters 1000 de Montecarlo, primera parada de esa gira de tierra batida que tantas alegrías le ha dado a lo largo de su carrera.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, ha sido el escueto comunicado con el que la leyenda del deporte de la raqueta ha comunicado que causa baja en el Principado. Ha acompañado estas palabras de un vídeo en el que se le ve entrenando en las instalaciones de su academia en Mallorca. Allí donde ha trabajado en las últimas fechas para llegar a un evento del que finalmente, por sus problemas físicos, va a tener que apearse.

Noticia en ampliación