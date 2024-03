Primeras declaraciones de Rubiales tras su orden de detención: “Estoy absolutamente sorprendido por todo esto”

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y su abogado Olga Tubau, salen de declarar de la Audiencia Nacional, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España) (Eduardo Parra/Europa Press)

Durante la mañana del miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el marco de una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos años. La operación estuvo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada. Los agentes de la UCO llevaron a cabo diversos registros y detenciones en varias provincias españolas, en busca de delitos contra la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

En esa más de decena de registros previstos en domicilios particulares se encontraba el del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. Se investigaba el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por el exmandatario, junto al empresario y exfutbolista Gerard Piqué. Se dieron, al menos, media docena de detenciones. Según publicó la sección jurídica de la Cadena SER, Rubiales habría sido detenido como imputado, sin embargo, la detención no se pudo efectuar debido a que este se encuentra en República Dominicana -podría quedar bajo custodia policial a su regreso-.

Fue Isabel Rábago, tertuliana y periodista del programa de Telecinco ‘Vamos a ver’, compartió un mensaje que le envió el expresidente y que sería la primera reacción pública del mismo ante esta situación. “Estoy absolutamente sorprendido por todo esto. Llevo meses trabajando aquí, en República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho, mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa”, reveló la periodista. Rábago defendió a Rubiales asegurando que este no se habría marchado en un intento de eludir la Justicia: “No se ha ido a eludir ningún tipo de acción policial o judicial. Lleva un mes de continuo en República Dominicana, especifica que trabajando”.

Agentes de la Guardia Civil española durante el registro a la casa del ex jefe de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, en Granada (REUTERS/Fermin Rodriguez)

La Supercopa de España

Para conocer el origen de la investigación es necesario remontarse al traslado de la Supercopa fuera de España, en concreto a Arabia Saudí. Entonces, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Galán, presentó una querella en nombre de la Asociación de Transparencia y Democracia en el Deporte contra Rubiales y Piqué por los delitos de administración desleal y corrupción. Esta denuncia fue presentada a raíz de las informaciones sobre la negociación mantenida entre el expresidente de la Federación y el exfutbolista del Barcelona para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí.

El contrato que entonces se firmó era para el traslado de la competición española a Arabia por un lapso de diez años. Un acuerdo que se sellaba el 15 de septiembre de 2019, tras lo cual Rubiales felicitaba a Piqué por el acuerdo, en una conversación desvelada por El Confidencial: “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”. Con motivo del acuerdo, el país saudí pagó 240 millones a la Federación y 24 millones a Kosmos, la empresa del exjugador del Barcelona.