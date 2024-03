El fútbol español, abochornado de nuevo por Rubiales: “Le veo en la cárcel con Piqué, nos olvidamos de la final del Mundial 2030″

Luis Rubiales, en una foto de archivo. EFE/ Sergio Pérez

Luis Rubiales sigue en el primer plano seis meses después de que se produjera su dimisión como presidente del fútbol español, tras todo el revuelo generado por el beso a Jenni Hermoso. Si esa escena, inmediatamente posterior a la consecución del Mundial femenino, no fue ya bastante cuestionable para el otrora mandamás de la RFEF, otro episodio no menos controvertido reaparece para atormentarle ahora. Se trata del que le unió al exjugador Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Uno de los supuestos contratos irregulares relativos a los últimos cinco años por los que la Guardia Civil, vía UCO, se personó en la sede federativa de Las Rozas este miércoles, en busca de pruebas.

Hay presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales que ya están siendo objeto de investigación, con entrada y registro en 11 domicilios. Los detenidos (se espera que haya siete: hay cinco investigados) son miembros de la guardia pretoriana con la que contó Rubiales: Tomás González Cueto, asesor jurídico externo; Antonio Ramón Caravaca, abogado de la Federación; Pedro González Segura, director jurídico de la RFEF; Ángel González Segura, hermano del anterior e implicado en la trama de La Cartuja (al frente de la empresa que hizo las obras de remodelación del estadio sevillano), y José Jiménez ‘Jota’, director de Recursos Humanos federativo.

Rubiales se ha librado de correr la misma suerte que algunos de sus hombres de confianza, al estar en República Dominicana: no habría podido decir lo mismo de hallarse en suelo español y la Fiscalía ya ha emitido una orden de detención, al igual que para su amigo Nene, que se encuentra con él. Por el momento, tampoco ha habido repercusiones para Piqué. La operación la dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Majadahonda, en el que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presentó una querella centrada en la polémica de la Supercopa el 30 de mayo de 2022. Su presidente es Miguel Galán, uno de los principales opositores a Ángel María Villar primero y Rubiales después.

“¿Cuándo me di cuenta de que esto era igual que Villar o peor (yo creo que ha sido peor)? Cuando me entero del contrato en Arabia Saudí y de las comisiones a Piqué. Ahí es cuando puse la denuncia en Fiscalía Anticorrupción, se aceptó a trámite y pusimos la querella en el Juzgado de Majadahonda número 4. Y está imputado por corrupción a los negocios y por administración desleal, tanto él como Piqué”, confesaba el también responsable de CENAFE a Infobae España el pasado septiembre.

“No han podido hacer nada (contra Rubiales: se refiere a Gobierno y Consejo Superior de Deportes) porque cuando yo mandé las denuncias y denuncié con el caso Piqué de las comisiones, mi denuncia se metió en un cajón. E, irregularmente, José Manuel Franco suspendió mi denuncia. ¿Por qué? Porque le interesaba tener a Rubiales con ellos entonces. Estamos hablando de hace un año y medio. ¿Por qué? Porque Rubiales le había chantajeado al presidente del Gobierno por WhatsApp, y son WhatsApp que están publicados, con boicotear el Mundial 2030 si no estaba con él”, criticaba Galán en este periódico.

Gerard Piqué en un partido de la Liga mexicana (REUTERS/Raquel Cunha)

“Si yo tuviera aquí delante a Víctor Francos, José Manuel Franco o al presidente del Gobierno, les digo ‘a mí no me mintáis’. Es que mi denuncia estaba ahí. Es que yo tengo la resolución por la que suspendéis mi procedimiento del caso Piqué de los 24 millones de euros y las orgías en Salobreña y el viaje a Nueva York y el disfrute de la vivienda irregularmente. Cuando no teníais que haberlo suspendido. Porque eso era un procedimiento que de haberse suspendido, porque hay una causa penal, tenía que haber sido el TAD, no ellos”, añadía. No ha sido hasta la actualidad cuando han empezado a tomarse cartas en el asunto.

“Ha habido gente que ha ido a la cárcel por un millón de euros y aquí son 24″

Infobae España ha vuelto a contactar con Galán, en condición de querellante, para conocer sus impresiones sobre una nueva jornada para el olvido en el balompié nacional. “La Supercopa de España es una competición pública y la Federación Española de Fútbol tiene delegadas funciones públicas sobre esa competición. Por tanto, la llevó a Arabia Saudí sin autorización del CSD y su gestión, sin concurso público, se la dio directamente Rubiales a Piqué a cambio de 24 millones de euros en comisiones ilegales”, recalca antes de pronosticar: “Acabará con una condena”.

“Yo sí les veo en un futuro en la cárcel. Porque es que está claro. Ha habido gente que ha ido a la cárcel por un millón de euros y aquí son 24″, asegura Galán. “Ya que este Gobierno no interviene, porque tiene entre las armas para hacerlo una denuncia mía encima de la mesa contra Rocha (actual presidente) y no la quiere, a ver si interviene la FIFA”, pide poco después. De hecho, cree que habrá consecuencias para el Mundial 2030: “Nos olvidamos ya de la final. Ya no va a ser en España. Es que no puede ser. Corrupto Villar, a la cárcel. Corrupto Rubiales, a la cárcel. Pedro Rocha, también. Y el Gobierno no interviene. Ese es el problema”.

Además, considera que el Ejecutivo “lleva seis meses retrasando las elecciones en complicidad con Rocha para que sea él el elegido, el testaferro de Rubiales”. “Hay que refundar esto ya. Acaban de sacar una orden ministerial de procesos electorales de federaciones deportivas con la que podían haber solucionado todo. Y, sin embargo, han hecho lo que han querido los presidentes territoriales. Han sido Víctor Francos, José Manuel Franco y ahora José Manuel Rodríguez Uribes. Son los presidentes del CSD. No quieren cambiar esto. Hay que romper con el pasado. Borrón y cuenta nueva. Que venga una persona, que las hay, que sea nueva. Que no tenga que ver ni con Rubiales, ni con Villar, ni con nadie”, sentencia.

Miguel Galán (Helena Margarit Cortadellas)

El proceso acaba de iniciarse y amenaza con traer aún peores noticias para Rubiales. “Esto es un escándalo”, resume Miguel Galán. El hombre que acabó con Villar y que cada vez está más cerca de conseguir lo propio con el que fuera su sucesor. En medio del escarnio, una RFEF más en tela de juicio que nunca.