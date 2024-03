Una leyenda del Real Madrid carga contra Vinicius: “Le tienen que tranquilizar como si fuese un niño”

Agarrón de Vinicius, jugador del Real Madrid, a Orban, jugador del Leipzig (X)

Minuto 65. Vinicius y Bellingham se sonríen, se abrazan y celebran con la grada el gol del brasileño a la asistencia del inglés. Un tanto que tranquilizaba a la afición blanca, aunque duró poco, pues minutos después Orbán empató el partido. Los dos protagonistas para su equipo, por ser los encargados de abrir el marcador, también lo fueron por un encontronazo previo que pudo costarle la roja al brasileño, después de agarrar del cuello al húngaro-alemán, en medio de lo que pudo ser una especie de ‘empujón’.

Lo cierto es que no hay polémica que ocurra en el verde en la que Vini no esté involucrada. Esto parece no ser del agrado de muchos aficionados blancos, pero tampoco para exjugadores y leyendas del club, como es el caso de Padja Mijatovic, héroe de ‘La Séptima’. El de Montenegro acudió a la Cadena SER y comentó la actitud del brasileño: “La camiseta del Real Madrid no aguanta este tipo de comportamientos, tal vez la de otro equipo sí”.

Mijatovic quiso dejarle un consejo al joven brasileño, pues cree que debe encontrar “la manera de tranquilizarse o no llegará a ser un grandísimo jugador”. “Es un jugador diferente, que marca la diferencia. Merece todo el respeto. Es un jugadorazo”, matizó el exjugador del Real Madrid, aunque aseguró que “todos dicen que tiene que cambiar su comportamiento”. “Grita a los contrarios y a sus compañeros. Le tienen que tranquilizar como si fuese un niño. Tiene que cambiar mucho sobre esto, hacer un cambio radical. Todo lo bueno que hay futbolístico lo va a cagar en otro sentido”, apuntó.

El que vistiese la camiseta blanca durante tres temporadas (de 1996 a 1999) señaló que “este tipo de comportamiento no los entiende nadie”. “Esto me sorprende a mí y a toda la humanidad. Si esto pasa contra el Real Madrid, todos diríamos que la UEFA y tal. Hay que ser objetivos. Esta jugada de Vinicius es frustración y no sé si habría que sacarlo del campo porque puede dejar al equipo con 10 jugadores”, zanjó sobre el comportamiento de Vini en el partido de los octavos de final de la Champions, donde también fue el encargado de anotar el único gol de su equipo.

Ancelotti no ve la roja

Después del partido, que pudo costarle el pase a los cuartos de final, el técnico, Carlos Ancelotti, recién acusado por defraudar a Hacienda, atendió a los medios de comunicación. El italiano se pronunció sobre la acción de Vini, que a su parecer “no me parecía roja”.

Además, el italiano acató las críticas hacia su equipo: “La crítica cuando es merecida tienes que aceptarla. Hoy es merecida. Los pitos en la primera parte son merecidos. Nos han despertado y hemos jugado mejor la segunda parte”.

“Hemos sufrido mucho, demasiado porque ha sido un partido complicado y mal jugado. Pero muy feliz porque vamos a jugar los cuartos. Estamos mejor que nunca. Tenemos siete puntos de ventaja en Liga y en cuartos. Si nos lo dicen a principio de temporada, lo firmaba. No hemos sabido gestionar la ventaja, poca presión, poca intensidad... Puede ser que me haya equivocado en la alineación. Hay que hacer autocrítica y evaluar lo que no hemos hecho bien”, señaló Ancelotti.