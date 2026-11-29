El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo (d) celebra los resultados electorales este domingo en la sede popular en Madrid. (Chema Moya/EFE)

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La victoria del Partido Popular en las elecciones generales tras lograr 132 escaños para el Congreso de los Diputados sitúa a Alberto Feijóo como próximo presidente del Gobierno de España, en caso de confirmarse la alianza con Vox. El candidato ha salido a celebrar el resultado en el balcón de Génova, donde ha podido agradecer a votantes, apoderados y resto de miembros del partido el triunfo electoral.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando el mandatario popular ha anunciado en su discurso que iba a permitirse “una licencia”. Feijóo ha asegurado haber tenido a los jóvenes muy presentes en su mente durante todos estos años en los que ha estado en la oposición y ha recordado el papel de las Nuevas Generaciones en las redes sociales durante la campaña. Sobre esta, ha anunciado que se rodará una serie: “Se va a llamar Anotop At”.

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Con este título, el líder popular ha querido hacer referencia al rapero ficticio que los jóvenes afiliados al partido crearon durante la campaña. Su nombre se debe al recordado fallo de Feijóo durante una de sus intervenciones en el Congreso, cuando, en los últimos segundos del tiempo reglamentario que tenía para hablar, se equivocó al decir “anatomía de un farsante” y acabó sufriendo un lapsus.

Imagen generada por las Nuevas Generaciones del Partido Popular del rapero Anatop At. (Instagram)

Qué ocurrió realmente con el “Anotop At” de Feijóo

A lo largo de estos días, el político gallego ha tenido tiempo de recordar esta anécdota e incluso de explicarla. En su entrevista con el creador de contenido Plex, explicó que había acordado con su compañera del Congreso, Ester Muñoz, que esta le tocara la pierna cuando le quedaran pocos segundos. Sin embargo, al notar el contacto, se desconcentró y perdió el hilo de lo que estaba diciendo. A esto se le sumó el hecho de que, cuando se acabó el tiempo, el micrófono de Feijóo en el Congreso se apagó, dando lugar a la famosa frase.

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A pesar de las burlas de algunos contrincantes políticos, la estrategia de las Nuevas Generaciones ha conseguido revertir la imagen del fallo de Feijóo, dando lugar a un rapero convertido en uno de los emblemas de la campaña, sobre todo para los más jóvenes. Queda por ver ahora en qué quedará la primera promesa de Feijóo tras ganar las elecciones. “Yo sé que sin el esfuerzo de los jóvenes, sin el esfuerzo de la gente que peor lo está pasando, de aquellos que han estudiado y ven que no tienen salida, de aquellos que tienen trabajo, pero a pesar de sus estudios, no llegan a fin de mes”.

Al margen de esto, el líder popular ha prometido gobernar “para todos los españoles” y se ha comprometido a empezar a trabajar desde mañana en las “líneas maestras” del nuevo gobierno que se formará una vez entre en la Moncloa. “Me equivocaré, pero también rectificaré”, ha añadido en un discurso en el que también ha prometido “respeto” por sus votantes, y en el que incluso ha acallado los cánticos contra Pedro Sánchez asegurando que eso “ya es pasado”, y que ahora toca centrarse en el futuro del país.

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