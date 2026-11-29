Diversas manos trazan y calculan recorridos en un laberinto de opciones partidarias que converge en una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el escrutinio ya definitivo, el PP ha sido la fuerza más votada en las elecciones generales con 132 diputados y 9.166.995 votos, el 32,53% del total. Sumados a los 52 escaños de Vox, el bloque de derecha alcanza 184 asientos, ocho por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha quedado en segundo lugar con 116 escaños y 8.134.092 votos, el 28,87% del total. Ahora que ya se han terminado los análisis y las previsiones, es el momento de ver si las encuestas han acertado.

El resultado final confirma el triunfo del bloque conservador que habían anticipado siete de las nueve encuestadoras consultadas en la última semana de campaña, aunque con un margen de mayoría absoluta más ajustado del previsto. El PP ha perdido cinco escaños respecto a la proyección promedio de esas encuestas, mientras que Vox superó las expectativas con 19 diputados adicionales frente a su resultado de 2023.

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Entre las nueve casas demoscópicas que publicaron su última proyección antes de la veda electoral, Sociométrica ha registrado el menor error combinado al estimar los resultados del PP, el PSOE y Vox. Su sondeo, difundido por El Español, había atribuido 133 escaños al PP, uno más que el resultado final, y acertó de manera casi exacta los 116 diputados del PSOE, con solo un escaño de diferencia. Pero la proyección de Vox era de 61 escaños, nueve por encima del resultado real.

40dB, la encuestadora de El País y la Cadena SER, ocupa el segundo lugar en precisión. Su último estudio, con 7.500 entrevistas realizadas entre el 10 y el 21 de noviembre, había proyectado 130 escaños para el PP y 124 para el PSOE, una distancia de solo dos y ocho escaños, respectivamente, frente al resultado final. Sigma Dos completa el podio de precisión, con una estimación de 125 escaños para el PP y un acierto exacto en los 116 diputados del PSOE.

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GAD3, la encuestadora de ABC, e Ipsos, publicada por La Vanguardia, se ubicaron a continuación en el ranking de acierto. NC Report, elaborada para La Razón, también mantuvo un margen de error moderado, con una estimación de 131,5 escaños para el PP que quedó a medio punto del resultado final.

El presidente de Estados Unidos comparte su opinión sobre los resultados electorales en España: "¿Sánchez perdió? Esa es una gran noticia".

SW Demoscopia y el CIS, las encuestas más alejadas del resultado

SW Demoscopia, que realiza sus sondeos para La Séptima, ha sido la penúltima encuestadora en precisión. Su última entrega, publicada seis días antes de los comicios, había augurado la pérdida de la mayoría absoluta para el bloque de derecha, al atribuir 125 escaños al PP y 136 al PSOE, una proyección que invertía por completo el orden final de los dos grandes partidos.

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Sin embargo, el mayor desvío le ha correspondido al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su última macroencuesta electoral, difundida el 12 de noviembre, había situado al PSOE como ganador con entre 134 y 143 escaños, frente a una horquilla de 98 a 106 para el PP, una diferencia que contrastaba con el resultado final de las urnas. El organismo, dirigido por José Félix Tezanos, mantuvo esta tendencia en su barómetro de noviembre, que ratificó una ventaja socialista de casi diez puntos en intención de voto que no se verificó en el recuento oficial.