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En Andalucía, el PP ha ganado con el 34,4% de los votos y 23 diputados de los 60 que elige la comunidad, mientras Adelante Andalucía entraría en el Congreso con 4 diputados, con el 90,7 % de votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 19 escaños y el 28,05 % de los votos y Vox 14 escaños con el 19,89 %. Adelante Andalucía obtendría el 10,53 % de los votos y 4 diputados y Frente Amplio, la coalición en la que están IU y Sumar, no conseguiría ningún diputado en Andalucía y obtendría el 2,51 %.

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Con respecto a las generales de 2023, en las que Andalucía elegía un diputado más, el PP y el PSOE han perdido dos diputados, Vox ha ganado 5 y lo que fue la coalición Sumar ha perdido los 6 que consiguió.

Andalucía reparte 60 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados en estas elecciones generales del 2026. Con casi el 100% de los votos escrutados, el PP logra la mayoría de escaños y la sorpresa viene de parte de Adenalnte Andalucía.

Más de 6,8 millones de personas estaban habilitadas para votar en las ocho provincias andaluzas. De ese total, 300.520 electores residen en el extranjero. La comunidad conserva un peso decisivo en la configuración de las Cortes Generales, ya que aporta más de una sexta parte de los diputados que integran el Congreso. La mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños.

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Así se han repartido los escaños en Andalucía

Andalucía elige 60 diputados al Congreso, uno menos que en las elecciones generales de 2023, debido a que Cádiz perdió un representante en favor de Madrid. Sevilla concentra la mayor representación, con 12 escaños, seguida de Málaga, con 11. En conjunto, 6.833.904 personas estaban habilitadas para votar en las ocho provincias andaluzas, entre ellas 300.520 residentes en el extranjero.

Almería: 6 diputados. PP, 2; PSOE, 2; Vox, 2.

Cádiz: 8 diputados. PP, 3; PSOE, 2; Vox, 2; Adelante Andalucía, 1.

Córdoba: 6 diputados. PP, 3; PSOE, 2; Vox, 1.

Granada: 7 diputados. PP, 3; PSOE, 2; Vox, 2.

Huelva: 5 diputados. PP, 2; PSOE, 2; Vox, 1.

Jaén: 5 diputados. PP, 2; PSOE, 2; Vox, 1.

Málaga: 11 diputados. PP, 4; PSOE, 3; Vox, 3; Adelante Andalucía, 1.

Sevilla: 12 diputados. PP, 4; PSOE, 4; Vox, 2; Adelante Andalucía, 2.

El antecedente de 2023 dejó al PP como primera fuerza en la comunidad

En los anteriores comicios generales, el Partido Popular (PP) obtuvo 25 escaños en Andalucía, con el 36,41 % de los sufragios. El PSOE logró 21 representantes y el 33,48 % de los votos.

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Vox consiguió nueve diputados, con el 15,32 %, mientras que Sumar alcanzó seis escaños y el 11,98 %. El escrutinio de esta elección definirá si ese reparto se mantiene o si se modifica la representación andaluza en el próximo Congreso.

Los resultados generales de las elecciones en España

El escrutinio sitúa al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones generales. El resultado abre un escenario político distinto tras los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, aunque la formación del próximo Ejecutivo dependerá de los acuerdos que logren las fuerzas en el Congreso de los Diputados.

La participación ha alcanzado el 79%. Más de 19 millones de personas han acudido este domingo a las urnas para elegir la nueva composición de las Cortes Generales.

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Vox ha obtenido el tercer mejor resultado y podría ser determinante para que el Partido Popular alcance una mayoría parlamentaria. ERC ha quedado como cuarta fuerza política, seguida por Frente Amplio, que ha logrado un escaño menos.