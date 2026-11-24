La ciudadanía protesta por el alto coste de vida, la crisis de la vivienda y la inflación. Comparamos la situación española con la de otros países europeos.

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Elen se monta cada mañana en su bicicleta y pedalea por las calles de Dijon (Francia). Hace tiempo que optó por este medio de transporte, más ecológico y económico que el coche. “Ahora mismo, estamos en 2,30 euros para el diésel y 2,10 para la gasolina”, cuenta a Infobae en una llamada telefónica.

La cesta de la compra también ha subido. Para su familia de tres, gasta una media de 320 euros mensuales. Aunque va al super, Elen prefiere optar por el mercado, donde “las cosas son más baratas cuando se conoce bien a los productores”. “Pero esos son los precios de Dijon, es todo más barato que en París”, dice.

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La capital gala ha sido el escenario central de las protestas por la pérdida de calidad de vida en Europa: durante semanas, miles de estudiantes han salido a las calles en defensa de la educación, a quienes se fueron uniendo sindicatos, asociaciones ecologistas e incluso los famosos chalecos amarillos. Las movilizaciones no se han quedado en Francia: los ciudadanos de Italia, Portugal, España y Albania también se han levantado en estos meses ante la crisis de la vivienda y la pérdida de bienestar.

Protestas en París el pasado sábado, 14 de noviembre. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

“El gran problema es el precio de la vivienda”

Pese a vivir en una ciudad pequeña, el aumento de los precios ha afectado a Elen y su familia. “Una cosa es segura: vamos a menos restaurantes”, explica, una medida de ahorro para poder permitirse viajar una vez al año. En la otra punta del país, en Niza, David vive una situación parecida. Un cambio de trabajo le ha permitido sortear la inflación, pero reconoce que “el gran problema es el precio de la vivienda y todo lo relacionado con el sector inmobiliario”.

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Niza es una de las ciudades más caras de Francia y, allí, el alquiler de un estudio se come unos 800 euros todos los meses. “En París, ya son 1.000-1.200 euros por 15 metros cuadrados”, apunta Elen.

El problema se extiende por todo el continente. Entre 2015 y 2025, la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos (evolución de los precios de la vivienda con la de los ingresos de los hogares per cápita) aumentó en 17 Estados miembros de la Unión Europea y descendió en 10, según Eurostat.

Francia no es el país en el que peor se encuentra la situación de la vivienda. Los últimos datos del Eurostat muestran que ha sido Portugal el que ha encabezado las subidas entre 29 países europeos con un incremento interanual del 16,5%, seguido de Bulgaria, con el 15,5%. Mientras, Finlandia y Luxemburgo han abaratado sus viviendas.

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En Italia, la vivienda se ha incrementado un 4% en el último año, según el ISTAT, sin que los salarios hayan mostrado grandes cambios. Milán, donde reside Martina, continúa siendo una de las ciudades más caras. “Pienso que, en general, ha habido un empobrecimiento, un aumento de las desigualdades sociales y económicas para las familias y para los jóvenes”, valora.

Protestas "violentas" contra el coste de la vida en Milán. (Europa Press)

Es una de las causas que impulsó las protestas del pasado mes de octubre. Ante los disturbios de Roma, Milán y Turín, el Gobierno respondió con una mayor presencia de las fuerzas del orden y la creación del delito de participación violenta en una manifestación, penado con hasta 5 años de cárcel e imputable también a menores.

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“Se han inspirado explícitamente en las [movilizaciones] francesas o en las españolas, pero han sido muy pequeñas en comparación con aquellas”, opina Martina. “Hubo una explosión de rabia, pero más bien individualista, no colectiva. Parecía casi querer demostrar que podían participar, poder formar parte de ese lujo, de esa riqueza del centro”, describe.

Las cosas parecen haberse calmado en el país transalpino y Martina, que miraba con entusiasmo las manifestaciones, no cree que estas protestas generen un cambio. “En Italia, este tipo de movilización para que se garanticen los derechos, como una vida digna, tiene muy poco arraigo. No porque no se sienta la necesidad, desde mi punto de vista, sino porque existe esta sensación de que, de todos modos, nada cambia”, lamenta.

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Donde nada se ha movido es en Alemania, y no precisamente porque la situación sea diferente. El coste de la vida se ha convertido en el temor principal del 59% de la población, según el estudio anual de la aseguradora R+V Versicherung, debido al encarecimiento de la energía, la vivienda y los alimentos y la percepción de que el dinero puede dejar de alcanzar para vivir.

“Todo se encarece, ganamos menos y los ricos nos exprimen”, opina Stephen. Este padre de familia berlinés ha visto en los últimos años cómo la nación que lideraba el crecimiento europeo se sumergía en una crisis motivada, principalmente por la subida de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania.

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Aunque el país ha vivido dos trimestres de crecimiento consecutivo, la sensación entre sus ciudadanos no cambia. “Nuestro bienestar es tan grande que ahora tenemos que ceder una parte. Pero, por supuesto, nadie quiere dar un paso atrás y la política va de metedura de pata en metedura de pata”, considera Stephen.

Pese a ello, la ola revolucionaria no parece haber atravesado sus fronteras. “Los alemanes somos unos quejicas y no somos un pueblo que salga a la calle. Nos lo tragamos todo y fingimos que todo está bien, lo que naturalmente no es así”, considera. “Por eso admiro a los españoles, franceses e italianos. Ellos salen a la calle”, expresa Stephen.

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La crisis económica, entre las principales preocupaciones de los españoles

Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre las calles de Madrid el miércoles 11 de noviembre.(EFE/ Kiko Huesca)

Aunque la macroeconomía vaya “como un cohete”, en España la crisis económica es la tercera gran preocupación de la ciudadanía y el segundo problema que les afecta de manera personal, por detrás de la vivienda, según el CIS de octubre.

La sensación generalizada es que la vida es cada vez más cara y no les falta razón: la inflación anual roza el 5%, impulsada por los carburantes y los alimentos; la vivienda cuesta un 50% más que hace cinco años, según los portales inmobiliarios; y las subidas salariales no están a la altura para suplir las subidas de precios.

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Este malestar provocó la celebración de la primera huelga general en 14 años el pasado 11 de noviembre. Los datos de seguimiento, diversos según el territorio, quedaron eclipsados por la numerosa asistencia a las manifestaciones de la tarde, con una principal en Madrid que superó las 120.000 personas.

Los partidos han intentado recoger esta inquietud en sus programas y llevan para el 29-N distintas iniciativas para mejorar la economía de los hogares. Las medidas pasan por reducir la jornada laboral y subir los salarios en la izquierda, mientras que la derecha apuesta por menos impuestos y aplicar rebajas fiscales.