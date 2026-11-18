Dosis de una vacuna (Shutterstock)

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Una nueva vacuna experimental basada en ARN mensajero (ARNm) podría abrir una vía innovadora para tratar las alergias alimentarias y ambientales. Un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca y con participación de cuatro centros españoles han conseguido desarrollar una formulación capaz de generar anticuerpos que bloquean simultáneamente varios alérgenos presentes en frutas, frutos secos y pólenes.

El avance, publicado en la revista científica Nature Communications, utiliza una tecnología similar a la empleada en algunas vacunas contra el covid-19 y plantea una alternativa a los tratamientos actuales, que suelen dirigirse a un único alérgeno. Además, se ha centrado en las alergias cruzadas, que se producen cuando el sistema inmunitario reconoce como peligrosas proteínas similares presentes en alimentos y elementos ambientales diferentes. Así, una persona alérgica al melocotón puede reaccionar también ante la manzana, la avellana o determinados pólenes.

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Para abordar este problema, los científicos diseñaron una proteína artificial denominada cnsLTP1, que reúne características comunes de distintas proteínas de transferencia de lípidos no específicas (nsLTP). Estas proteínas están presentes en numerosas frutas, verduras, frutos secos y pólenes y son responsables de algunas reacciones alérgicas. El objetivo era crear un único antígeno capaz de generar una respuesta inmunitaria frente a una amplia variedad de sustancias relacionadas.

Una vacuna con instrucciones genéticas

La vacuna incorpora las instrucciones genéticas de esta proteína en nanopartículas lipídicas que permiten introducir el ARNm en las células. Una vez dentro, estas producen temporalmente el antígeno y estimulan al sistema inmunitario para fabricar anticuerpos. En los experimentos con ratones, la formulación consiguió generar anticuerpos IgG capaces de reconocer alérgenos del melocotón, la manzana, la avellana, el cacahuete y distintos pólenes.

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Uno de los resultados más relevantes fue comprobar que estos anticuerpos podían impedir que la inmunoglobulina E (IgE), responsable de desencadenar las reacciones alérgicas, se uniera a los alérgenos. Además, los ensayos de laboratorio mostraron una reducción de la degranulación celular, un proceso mediante el cual determinadas células liberan sustancias inflamatorias que participan en las reacciones alérgicas.

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Los límites de la vacuna

Los investigadores también observaron que la vacuna de ARNm generaba anticuerpos protectores con mayor rapidez que la administración de la proteína convencional. Sin embargo, los resultados todavía no permiten hablar de una vacuna eficaz para tratar las alergias en personas.

De hecho, uno de los principales límites del trabajo apareció al estudiar ratones previamente sensibilizados al melocotón. Pese a que la vacuna aumentó los anticuerpos protectores, no consiguió reducir de forma estadísticamente significativa los indicadores de anafilaxia tras una nueva exposición al alérgeno.

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Por tanto, la investigación representa un avance prometedor, pero todavía preliminar. Para poder hablar de un fármaco con posibilidades reales, será necesario optimizar la dosis, la formulación y la vía de administración, además de realizar nuevos estudios que confirmen su seguridad y eficacia.

Los autores consideran que esta tecnología podría aplicarse también a otras familias de alérgenos. Si los resultados se confirman en futuras investigaciones, podría facilitar el desarrollo de tratamientos capaces de abordar varias alergias simultáneamente, una de las principales limitaciones de la inmunoterapia convencional.