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Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024: “Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no van”

El músico aprovechó su intervención en Oviedo para repasar su trayectoria y reivindicar una sociedad basada en el respeto y el afán de libertad

Joan Manuel Serrat. (Europa Press)
Joan Manuel Serrat. (Europa Press)
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Ha habido pocos músicos tan legendarios e históricos en España como Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943). El cantautor de Mediterráneo llevaba dos años retirado cuando, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado reconoció una trayectoria que, según destacó en su fallo, había conseguido trascender la música hasta convertirlo en un “referente cívico”, además de su defensa de la tolerancia, la diversidad y el diálogo. “En el trabajo de Serrat, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”, dictó el jurado, añadiendo que el autor de Hoy puede ser un gran día “es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”.

Serrat tenía 80 años cuando subió al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el galardón. Él mismo se presentó con bastante menos solemnidad: “Como ven, soy un señor mayor tirando a viejo”. Después recordó que venía de “una larga posguerra” y de una familia humilde, habló de su oficio —“cantar y escribir canciones”— y terminó haciendo algo parecido a una declaración de principios sobre cómo entiende la vida y la convivencia.

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Serrat interpreta 'Esas pequeñas cosas' al recibir el Princesa de Asturias de las Artes (Fuente: Europa Press).

“Soy un hombre partidario de la vida. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad”, afirmó. Serrat defendió después la tolerancia, “el respeto al derecho ajeno” y el diálogo como forma de resolver los conflictos. Fue entonces cuando pronunció una de las frases centrales de su intervención: “Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no van”.

Una trayectoria marcada también por sus posiciones políticas

La declaración encajaba con una trayectoria en la que Serrat no siempre ha separado las canciones de sus convicciones. En 1968, el catalán iba a representar a España el mismo año que Massiel ganaba La, la, la. Sin embargo, ante la negativa de RTVE de que cantara la canción en catalán, fue sustituido por la cantante madrileña de 21 años.

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Años después, en 1975, sus críticas a las últimas ejecuciones de la dictadura franquista durante una estancia en México le obligaron a permanecer en el exilio, algo que le afectó a nivel creativo: “Era muy difícil escribir, todo lo que tengo escrito de aquella época es francamente malo, como si con todo lo que ocurría me hubiera quedado vacío. Tuve que inventar una gira por México de varios meses para alargar el proceso de la muerte de Franco, que parecía que no acababa nunca, hasta la transición que llevaba a la desaparición de los mecanismos represivos”, dijo en una entrevista a El País en 2014

Joan Manuel Serrat de joven.
Joan Manuel Serrat de joven. (RTVE)

En Oviedo, Serrat llevó aquellas convicciones hasta la antigua actualidad. Aseguró que no le gustaba un mundo que consideraba “hostil, contaminado e insolidario”, lamentó ser testigo de “atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas” y rechazó conformarse con ver “los sueños varados en la otra orilla del río”.

Retirado de las giras desde 2022, Serrat continúa participando en actos culturales. Este mismo octubre de 2026 regresó a un escenario universitario en La Laguna para conversar con estudiantes y terminó cantando Cantares acompañado por la Coral Universitaria. Y el próximo 21 de octubre recibirá en León el Premio Leteo 2026, antes de participar al día siguiente en un coloquio sobre su obra.

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