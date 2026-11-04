España

El mensaje de Óscar Puente a Pedro Sánchez: “Espero que no interpretes mi renuncia como una traición, sino como un acto de generosidad”

‘La Sexta’ ha hecho público el contenido del mensaje del exministro de Transportes al Presidente, minutos antes de anunciar su dimisión ante la Diputación Permanente

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, saluda a Óscar Puente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante un debate de investidura en el Parlamento de Madrid, España. 26 de septiembre de 2023. REUTERS/Juan Medina
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, saluda a Óscar Puente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante un debate de investidura en el Parlamento de Madrid, España. 26 de septiembre de 2023. REUTERS/Juan Medina
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La renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes pilló por sorpresa hasta a Pedro Sánchez, que no supo nada de esta decisión hasta minutos antes de que se hiciera pública. El anuncio llegó el martes, después de cuatro horas de comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles, 28 de octubre. A la salida de la Cámara Baja, el propio Puente reconoció que había avisado al presidente del Gobierno “minutos antes” de decirlo.

Según ha podido saber laSexta, la noticia llegó a Moncloa a través de un mensaje de WhatsApp, en el que el ministro pedía a Sánchez que no interpretara el paso como una deslealtad: “Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor. Mientras lo leas, yo estaré anunciando mi dimisión. Espero que no lo consideres como una traición, sino como un acto de generosidad”.

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En ese mismo mensaje, Puente comunicó también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia su dimisión en el Congreso de los Diputados, asumiendo la responsabilidad política por dos accidentes graves ocurridos en menos de un año.

“Ni se te ocurra, no lo hagas”

Al salir del Congreso, Puente miró su teléfono para comprobar si el líder del Ejecutivo le había respondido al mensaje. La contestación llegó de inmediato, y con una petición clara de “ni se te ocurra, no lo hagas”.

Tras la dimisión, ambos mantuvieron una conversación en la que Sánchez, pese a comprender la decisión, insistió en que el ministro continuara al frente de Transportes. En los días previos habían hablado en varias ocasiones sobre lo sucedido en Urda, incluido un encuentro de varias horas en Moncloa en el que el presidente defendió que podían superar juntos el momento y le pidió que se mantuviera en el cargo.

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Sin embargo, Puente ya había tomado la decisión de dimitir el mismo día del accidente, y solo se lo había hecho saber a su familia, pero no se lo llegó a trasladar a sus compañeros de partido durante toda esta semana.

Mientras tanto, Moncloa respaldaba públicamente su gestión y aseguraba que “no estaba en cuestión”.

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