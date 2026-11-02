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La escritora catalana Eva Baltasar hace historia al ganar el premio Médicis de novela extranjera: “Como escritora, me siento un síntoma de mi época”

Su novela ‘Ocaso y fascinación’ es el primer libro escrito originalmente en catalán que recibe la distinción, concebida como un reconocimiento a autores “cuya fama no empareje a su talento”

Eva Baltasar, escritora y poeta, autora de 'Ocaso y fascinación'
Eva Baltasar, escritora y poeta, autora de 'Ocaso y fascinación'. (Helena Margarit Cortadellas)
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Julio Cortázar, Milan Kundera, Umberto Eco, Doris Lessing, Philip Roth, Antonio Muñoz Molina... Todos estos escritores han ganado alguna vez el premio Médicis Étranger, considerado como una de las distinciones más importantes a las que puede aspirar un escritor en Francia e incluso en Europa. Ahora, a esta ilustre lista habrá que añadir a otra novelista española: la catalana Eva Baltasar, que ha sido anunciada como la ganadora de la edición de 2026 por su novela Ocaso y fascinación.

Editada en catalán por Club Editor, en castellano por Random House y traducida en Francia como Déclin et fascination (Éditions Verdier), esta novela explora la vida de una mujer joven y vulnerable que trata de comprender y afrontar su propia finitud. A través de esta premisa, la autora explora cuestiones como la fragilidad de la vida, la alienación y la locura en una historia llena de tintes góticos.

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Con el anuncio, la novela de Eva Baltasar se convierte además en el primer libro escrito originalmente en catalán en conseguir este premio, fundado en 1958 para reconocer a aquellos autores cuya “fama aún no empareje a su talento”. “¡Un gran reconocimiento internacional de nuestra literatura!”, han celebrado desde la Institución de las Letras Catalanas de la Generalitat de Catalunya, en un mensaje publicado en redes sociales. La obra ya había conseguido ser finalista en 2024 al Premi Òmnium a la mejor novela, y en 2025 consiguió el Premi Creixells de Narrativa.

Una autora cada vez más reconocida fuera de España

Eva Baltasar es una poeta y escritora española licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Inició su trayectoria literaria en la poesía con la publicación de Laia en 2008, a la que siguieron diez poemarios ampliamente premiados. Su proyección narrativa despuntó internacionalmente con su aclamado tríptico sobre el deseo, la maternidad y la soledad contemporánea: Permafrost (editada en catalán como Permagel), Boulder y Mamut.

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Entrevistada por Infobae a raíz de la publicación de este libro, la escritora habló de temas como la importancia del lenguaje en su escritura y los distintos temas que aborda la obra. “Nunca me planteo hablar de un tema en concreto, pero como escritora me siento ‘síntoma de mi época’”, afirmaba entonces. En Ocaso y fascinación, destaca, por ejemplo, la precariedad que va envolviendo a la protagonista: “En mi generación era una cuestión más paulatina, podías perder el trabajo, perdías el piso, había como una serie de peldaños. Ahora siento que es algo que te puede pasar de la noche a la mañana. Y lo hemos normalizado”.

Beatriz Martínez inaugura la nueva sección de Infobae, 'Una peli, una serie y un libro', con las mejores recomendaciones. Descubre la película española 'Iván y Hadoum', la temporada final de la serie 'El Inmortal' y la divertida novela 'El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina'.

El Médicis es también el galardón internacional para la escritora, cuya obra ha alcanzado en los últimos años una notable proyección fuera de España. Su novela Boulder, quizá la de mayor recorrido fuera del país, quedó finalista del Prix Les Inrockuptibles 2022 y entró en la longlist de finalistas del International Booker Prize 2023. También otro libro anterior, Permafrost, había aparecido ya en la lista preliminar de finalistas del Prix Médicis Étranger en 2020. Por otro lado, en 2024 el Consejo de Ministros le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

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