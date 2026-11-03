Fideos con costillas de cerdo, una receta sencilla y con mucho sabor

Si buscas una receta fácil pero resultona para conquistar a tus invitados, estos fideos con costillas de cerdo son la opción ideal. El plato parte de un sofrito sencillo de cebolla, pimiento, ajo y tomate, al que se suma la carne tierna y unos fideos de tamaño mediano que componen la base del plato.
El resultado es un plato reconfortante y lleno de aromas y sabor, gracias al sofrito, a las costillas tiernas y a los fideos que absorben todo el sabor del caldo. Una receta casera, fácil de preparar, económica y perfecta para disfrutar en los días más fríos del año.
PUBLICIDAD
Receta de fideos con costillas de cerdo
Esta receta combina costillas doradas con un sofrito de cebolla, pimiento, ajo y tomate. Los fideos se cuecen en el propio caldo para que queden jugosos y llenos de sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 60 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 40 minutos.
Ingredientes
- 600 g de costillas de cerdo troceadas
- 250 g de fideos medianos, tipo n.º 2 o fideos para fideuá
- 1 cebolla
- ½ pimiento rojo
- 3 dientes de ajo
- 2 tomates maduros
- 100 ml de vino blanco
- 1 l de caldo de carne o de pollo
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil fresco
Cómo hacer fideos con costillas de cerdo, paso a paso
- Limpia las costillas y córtalas en trozos pequeños. Sazona por todos los lados.
- Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora las costillas a fuego medio-alto durante 5-7 minutos.
- Retira las costillas y resérvalas en un plato. Conserva la grasa y los jugos de la cazuela.
- Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo. Corta el pimiento rojo en dados pequeños.
- Añade las verduras a la cazuela junto con el laurel. Sofríe a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas.
- Incorpora los tomates rallados o muy picados. Cocina durante 8 minutos, hasta que el sofrito pierda parte de su agua.
- Aparta la cazuela del fuego y añade el pimentón. Remueve rápido para que no se queme.
- Vierte el vino blanco y vuelve a poner la cazuela al fuego. Deja que hierva durante 2-3 minutos para que se evapore el alcohol.
- Devuelve las costillas a la cazuela. Añade el caldo caliente y cuece a fuego bajo durante 25-30 minutos.
- Cuando la carne esté tierna, incorpora los fideos. Cuece el tiempo indicado por el fabricante, normalmente entre 8 y 12 minutos.
- Remueve solo de vez en cuando para que los fideos no se peguen, pero sin romperlos.
- Ajusta el punto de sal. Si el guiso queda demasiado seco, añade un poco más de caldo caliente.
- Apaga el fuego cuando los fideos estén al dente y aún quede algo de jugo. Deja reposar 2-3 minutos antes de servir.
- Termina con perejil fresco picado y sirve inmediatamente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato único.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 650 kcal.
- Proteínas: 30-35 g.
- Hidratos de carbono: 55-60 g.
- Grasas: 32-36 g.
- Fibra: 4-5 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los fideos en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.
La pasta seguirá absorbiendo caldo, por lo que el plato puede quedar más seco después del reposo. Para recalentarlo, añade un chorrito de caldo o agua y calienta a fuego suave.
PUBLICIDAD
No se recomienda congelarlo, porque los fideos pueden perder textura y quedar demasiado blandos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD