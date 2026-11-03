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Fideos con costillas de cerdo, una receta sencilla y con mucho sabor

En esta receta, el caldo juega un papel fundamental, pues es el que dará sabor a nuestros fideos y el que conseguirá una textura más seca o más melosa

Fideos con carne de cerdo, una receta fácil y deliciosa (Magnific)
Fideos con carne de cerdo, una receta fácil y deliciosa (Magnific)
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Si buscas una receta fácil pero resultona para conquistar a tus invitados, estos fideos con costillas de cerdo son la opción ideal. El plato parte de un sofrito sencillo de cebolla, pimiento, ajo y tomate, al que se suma la carne tierna y unos fideos de tamaño mediano que componen la base del plato.

El resultado es un plato reconfortante y lleno de aromas y sabor, gracias al sofrito, a las costillas tiernas y a los fideos que absorben todo el sabor del caldo. Una receta casera, fácil de preparar, económica y perfecta para disfrutar en los días más fríos del año.

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Receta de fideos con costillas de cerdo

Esta receta combina costillas doradas con un sofrito de cebolla, pimiento, ajo y tomate. Los fideos se cuecen en el propio caldo para que queden jugosos y llenos de sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos.
    • Preparación: 20 minutos.
    • Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de costillas de cerdo troceadas
  • 250 g de fideos medianos, tipo n.º 2 o fideos para fideuá
  • 1 cebolla
  • ½ pimiento rojo
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 l de caldo de carne o de pollo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil fresco

Cómo hacer fideos con costillas de cerdo, paso a paso

  1. Limpia las costillas y córtalas en trozos pequeños. Sazona por todos los lados.
  2. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora las costillas a fuego medio-alto durante 5-7 minutos.
  3. Retira las costillas y resérvalas en un plato. Conserva la grasa y los jugos de la cazuela.
  4. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo. Corta el pimiento rojo en dados pequeños.
  5. Añade las verduras a la cazuela junto con el laurel. Sofríe a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas.
  6. Incorpora los tomates rallados o muy picados. Cocina durante 8 minutos, hasta que el sofrito pierda parte de su agua.
  7. Aparta la cazuela del fuego y añade el pimentón. Remueve rápido para que no se queme.
  8. Vierte el vino blanco y vuelve a poner la cazuela al fuego. Deja que hierva durante 2-3 minutos para que se evapore el alcohol.
  9. Devuelve las costillas a la cazuela. Añade el caldo caliente y cuece a fuego bajo durante 25-30 minutos.
  10. Cuando la carne esté tierna, incorpora los fideos. Cuece el tiempo indicado por el fabricante, normalmente entre 8 y 12 minutos.
  11. Remueve solo de vez en cuando para que los fideos no se peguen, pero sin romperlos.
  12. Ajusta el punto de sal. Si el guiso queda demasiado seco, añade un poco más de caldo caliente.
  13. Apaga el fuego cuando los fideos estén al dente y aún quede algo de jugo. Deja reposar 2-3 minutos antes de servir.
  14. Termina con perejil fresco picado y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 650 kcal.
  • Proteínas: 30-35 g.
  • Hidratos de carbono: 55-60 g.
  • Grasas: 32-36 g.
  • Fibra: 4-5 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los fideos en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

La pasta seguirá absorbiendo caldo, por lo que el plato puede quedar más seco después del reposo. Para recalentarlo, añade un chorrito de caldo o agua y calienta a fuego suave.

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No se recomienda congelarlo, porque los fideos pueden perder textura y quedar demasiado blandos.

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