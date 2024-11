Qué fue de los integrantes de El Canto del Loco, más allá de Dani Martín: David Otero, Iván Ganchegui, Jandro Velázquez y Chema Ruiz

Los componentes de 'El Canto del Loco' -Dani Martín, David Otero, Jandro Velázquez y Chema Ruiz- durante una rueda de prensa en 2006. José Oliva / Europa Press. (Foto de archivo)

Dani Martín ha vuelto por todo lo alto. Después de cuatro años sin sacar nuevo disco, el cantante ha lanzado El último día de nuestras vidas, con 10 canciones con ritmos pop rock y algo gamberros que recuerdan mucho a su etapa con El Canto del Loco, aunque ya nada volverá a ser como antes. En una entrevista con Europa Press, Martín ha dejado claro que se siente orgulloso de sus 25 años de carrera, y que todas y cada una de las canciones que ha compuesto forman parte de él. “Estoy satisfecho con las canciones que he escrito, como Zapatillas, La madre de José, Peter Pan, Son sueños, Volverá… Son mis letras, forman parte de mí y yo me inventé El Canto del Loco, ¿cómo voy a dejar de cantar mis canciones? Es imposible”, afirmó el artista.

Con estas declaraciones, Martín deja bastante claro que durante su próxima gira, 25 P*t*s años, los éxitos de El Canto del Loco volverán a escucharse en directo. Pero, además de Dani Martín, ¿qué ha sido de todos integrantes de El Canto del Loco?

Dani Martín y David Otero, las caras más conocidas

Ha sido fácil seguirle la pista a Dani Martín desde que decidió emprender su carrera en solitario. Su primer álbum, Pequeño, alcanzó el triple disco de platino, demostrando su capacidad para conectar con el público más allá de su etapa con El Canto del Loco. Este disco marcó un antes y un después en su música, adoptando un tono más introspectivo y menos desenfadado que el que solía tener con la banda.

En 2020, Martín lanzó Lo que me dé la gana, un disco con canciones nuevas que consolidó su posición en la industria musical, mostrando su evolución como artista y su habilidad para reinventarse. Después, en 2021, presentó No, no vuelve, un álbum en el que recopiló algunas las canciones más emblemáticas de su antigua banda, un regalo para todos sus seguidores nostálgicos que anhelaban revivir esos éxitos.

Por su parte, su primo David Otero, conocido como El Pescao, siempre ha mostrado públicamente su cariño por las canciones de El Canto del Loco, tanto como compositor como fan. Después de la disolución de la banda, Otero lanzó su carrera en solitario con el álbum Nada lógico.

A pesar de ser uno de los miembros de más éxito de la banda, Otero ha asegurado en alguna ocasión que la fama no es su prioridad. En una entrevista con La Vanguardia recogida por RTVE, aseguró que tiene “una vida tranquila, apacible, lejos, además del show business. En el día a día pienso en el curro y en mis cosas, pero no pienso en el éxito. Yo tengo éxito en mi vida personal y tengo un trabajo que me encanta, el otro éxito es secundario”.

El cantante David Otero posa para Europa Press, a 1 de octubre de 2024, en Madrid, España. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Uno de sus últimos trabajos, Otero y yo, es un disco con colaboraciones que ha superado en reproducciones a todos sus discos anteriores combinados. Este proyecto fue lanzado de manera independiente después de que Sony Music no mostrara interés en su propuesta. Dentro de este álbum podemos encontrar nuevas versiones de algunos de los temas más icónicos de El Canto del Loco junto a otros artistas, como Taburete en Una foto en blanco y negro, Cepeda en Tal como eres, Ana Guerra en Peter Pan, y Despistaos en Volverá. En septiembre de 2024, Otero lanzó su último disco, Inteligencia Natural.

Iván Ganchegui, Jandro Velázquez y Chema Ruiz

Chema Ruiz, el bajista, permaneció con la banda hasta su disolución. A diferencia de algunos de sus compañeros, nunca se alejó de la música. Tras la separación del grupo, se embargó en un nuevo proyecto llamado Belgrado, que no logró el éxito comercial esperado. Sin embargo, Ruiz no se rindió y continuó explorando su creatividad con Salvador Tóxico y en 2021 presentó su trabajo TRÖTEGALÔPE.

Por su parte, Iván Ganchegui, uno de los fundadores de El Canto del Loco junto a Dani Martín, decidió dejar la banda en 2003, en un momento de gran éxito tras el lanzamiento del disco A contracorriente. Ganchegui optó por explorar otros caminos profesionales, aunque siempre recuerda con cariño sus años en la banda. Aún sigue vinculado al mundo de la música desde una perspectiva diferente, más enfocado a los eventos, el marketing y la comunicación.

Jandro Velázquez, el batería, dejó la banda en 2008 durante la gira Personas. En ese momento, Velázquez expresó su deseo de formar una familia y concentrarse en sus proyectos personales. Dos años después, se mudó a Palma de Mallorca, donde continuó su carrera como empresario al abrir dos guarderías en la localidad de Marratxí.

