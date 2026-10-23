Dani Martín cancela sus conciertos de este viernes y sábado en Barcelona

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Madrid, 23 oct (EFE).- El cantante Dani Martín ha suspendido sus conciertos previstos este viernes y sábado en Barcelona por "una situación familiar de extrema gravedad", según han anunciado sus representantes en redes sociales.

"Por motivo de una situación familiar de extrema gravedad, Dani Martín no va a poder llevar a cabo los conciertos previstos para hoy y para mañana en Barcelona", indica el comunicado, que adelanta que "en las próximas fechas" comunicarán la reprogramación de estos conciertos.

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Los conciertos en Barcelona estaban programados en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y forman parte de la gira del artista '25 p*t*s años', con la que celebra su cuarto de siglo de carrera y que comenzó en Madrid a finales de 2025.

Dani Martín fue uno de los artistas invitados del último concierto de Shakira en Madrid, el pasado 12 de octubre, junto a Maluma o Beéle.

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Tras conocerse la cancelación, muchos seguidores han respondido al comunicado en la red social Istagram con mensajes de apoyo al cantante. EFE