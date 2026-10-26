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Comprobar la 6/49: los números ganadores del 26 del octubre

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)
La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)
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¿Participaste en la lotería de la 6/49 y quieres saber si quedaste ganador? Aquí te dejamos los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo este lunes 26 de octubre, dados a conocer por las Loterías de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

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Ganadores de la 6/49

Fecha: 26 de octubre.

Combinación ganadora: 7, 18, 22, 26, 32, 47.

Complementario: 34.

Reintegro: 0.

Joker: 3, 2, 8, 6, 7, 5.

La lista de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

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Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

Los pasos para cobrar los premios de la 6/49 (Archivo)
Los pasos para cobrar los premios de la 6/49 (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay diversas formas de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que excedan los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos efectuados por las Loterías de Catalunya los premios expiran 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

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