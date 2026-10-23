La reflexión de Leonard Cohen, músico y poeta canadiense, sobre lo que nos define: “Un hombre no es un carnet de identidad y un país no es solo la calificación de su deuda”

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Leonard Cohen (Montreal, 1934 - Los Ángeles, 2016) recibió hace 15 años el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, aunque podría haber ganado perfectamente el de las Artes. El brillante poeta fue también un excelente músico y convirtió la mezcla de ambas disciplinas en una de sus señas de identidad. De hecho, el jurado justificó el galardón por haber creado un “imaginario sentimental en el que la poesía y la música se funden en un valor inalterable”, capaz de influir en “tres generaciones”.

Cohen había llegado antes a los libros que a los discos. Publicó su primer poemario, Let Us Compare Mythologies -inspirada en Federico García Lorca-, en 1956, once años antes de publicar su álbum debut Songs of Leonard Cohen (1967), que incluía canciones como Suzanne. En seis décadas de carrera, el artista publicó dos novelas, diez libros de poesía y 14 discos de estudio en vida, entre ellos Songs of Love and Hate (1971), Various Positions (1984), I’m Your Man (1988) o You Want It Darker (2016), editado apenas unas semanas antes de su muerte.

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Discurso De Leonard Cohen En La Ceremonia De Entrega De Los Premios Príncipe De Asturias 2011.

Su doble condición de escritor y músico estuvo muy presente cuando recogió su galardón en Oviedo en 2011. Especialmente por lo que le había marcado España a lo largo de su vida. “Todo lo que ustedes han encontrado de bueno en mis canciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra”, afirmó. Las obras de Lorca le ayudaron a “encontrar su propia voz”, y un guitarrista de flamenco español que conoció en un parque de Montreal al lado de su casa a principios de la década de los 60 le enseñó a tocar la guitarra. Sin embargo, se quitó la vida al día siguiente de empezar a practicar por primera vez. “Esos seis acordes, esa pauta de sonido de la guitarra, han sido la base de todas mis canciones y de toda mi música. Y ahora podrán comenzar a entender las dimensiones de mi gratitud a este país”, recordó.

Los acordes que le enseñó un guitarrista flamenco en Canadá fueron la base de su música

Fue precisamente al explicar ese agradecimiento cuando Cohen dejó una reflexión que iba mucho más allá de su relación con España. “Sé que un hombre no es un carnet de identidad y un país no es solo la calificación de su deuda”, afirmó después de que recordara que su guitarra, de la marca Conde, se fabricó en nuestro país. “Es un instrumento que adquirí hace más de 40 años. La saqué de la caja, la alcé, y era como si estuviera llena de helio, era muy ligera. Y me la acerqué a la cara, miré de cerca el rosetón, tan bellamente diseñado, y aspiré la fragancia de la madera viva”, dijo antes de pronunciar la cita. “Así que vengo hoy, aquí, esta noche, a agradecer a la tierra y al alma de este pueblo que me ha dado tanto”.

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Cohen murió cinco años después, en noviembre de 2016, pocas semanas después de publicar You Want It Darker. Para entonces, aquella mezcla de poesía y música por la que había sido premiado en Oviedo llevaba más de medio siglo definiendo una carrera que nunca encajó del todo en una sola etiqueta.