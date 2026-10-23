El pueblo cerca de San Sebastián que es ideal para una visita gastronómica: un restaurante Michelin, caseríos centenarios y siete sidrerías

Usurbil es una de las capitales de la sidra más importantes de Euskadi (Ayuntamiento de Usurbil)

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El País Vasco está repleto de rincones mágicos, llenos de encanto, historia y buena cocina. Usurbil es uno de ellos, un encantador municipio situado en la provincia de Gipuzkoa, a poco más de 10 kilómetros de la ciudad de San Sebastián, que conquista gracias a su fuerte identidad cultural, a su entorno natural privilegiado y a una gastronomía por la que merece la pena viajar.

Muy visitado por el interesante patrimonio histórico que alberga en sus calles, este rincón se encuentra enclavado entre la costa y los montes Andatza y Mendizorrotz. Además, el municipio se encuentra atravesado por el río Oria, un caudal conocido por la tradición de la pesca de angulas.

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Asimismo, Usurbil es uno de los principales focos de la cultura de la sidra en el País Vasco. Tanto es así que, junto con Astigarraga y Hernani, cuenta con la mayor concentración de sidrerías de todo Euskadi; siete activas en total actualmente. En estos establecimientos se elabora la sidra y, entre enero y mayo, es costumbre acudir a ellos a probar un poco de este caldo.

Son muchos los que acuden hasta sus sagardotegiak (sidrerías en euskera) para degustar sus magníficos caldos, a los que acompañan con las delicias de su despensa. También en las casas usurbildarras se elabora sidra para el consumo doméstico, lo que influye en las costumbres y la vida del pueblo.

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Un asador recomendado con txuletas y rodaballo

Más allá de la sidra, la gastronomía local de Usurbil destaca por una excelente despensa de carnes y pescados. Y, ¿qué mejor que una parrilla para sacarles el máximo partido? En este pueblo guipuzcoano se encuentra Olivi, un asador que se encuentra en el interior de un caserío centenario y que acaba de estrenarse como restaurante recomendado en la Guía Michelin.

Exterior del asador Olivi (Web del restaurante)

Este caserío se encuentra justo al lado de la sidrería Saizar, un espacio que está intrínsecamente relacionado con su historia. Este asador nace en los años 70, cuando Esteban Lertxundi decide aprovechar el caserío para crear una sidrería. Adyacente a él, construye una villa en homenaje a su esposa, Olivia Ibarguren. Décadas después, el hijo de ambos, Napoleón Lertxundi, decide aprovechar el espacio para abrir su asador, todo un templo del producto con cuyo nombre honra al de su madre.

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Francisco Javier Aldapaga, conocido en el asador como Pako, dirige en este local la parrilla, situada en el interior, lo que permite que los clientes puedan ver todo lo que allí se asa. Por los fuegos de Aldapaga pasan delicias como el lenguado, el besugo o el rodaballo, el mejor producto de un Atlántico que les queda cercano. Pero también pasan por el fuego las mejores carnes, protagonistas en la cultura culinaria vasca, como, por supuesto, la txuleta, protagonista indiscutible en este asador.

Parrilla del asador Olivi (Web del restaurante)

Su carta se conforma de entrantes, pescados y carnes a la parrilla, además de una serie de postres caseros. Previo a la parrilla, entran en escena especialidades como los hongos con huevo a baja temperatura, el txangurro a la donostiarra, anchoas del Cantábrico, bacalao al ajoarriero o steak tartar. En cuanto a los precios, el ticket medio del asador Olivi varía entre los 70 y los 100 euros por comensal.

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