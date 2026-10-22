Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Varias personas mayores se alinean para realizar transacciones bancarias en cajeros automáticos dentro de una sucursal, mostrando la interacción generacional con la tecnología financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los pensionistas españoles afrontan la recta final de octubre pendientes de la fecha en la que recibirán su mensualidad. Aunque la prestación corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece en la cuenta depende de la entidad financiera en la que esté domiciliada. Este mes, los ingresos se repartirán, según las previsiones, entre el jueves 22 y el lunes 26 de octubre.

La diferencia de fechas responde a la política comercial de cada entidad. Mientras algunos bancos adelantan el dinero a sus clientes antes de que finalice el mes, otros siguen un calendario diferente. Además, en octubre, el hecho de que los días 24 y 25 coincidan con el sábado y el domingo influye en la organización de los pagos de varias entidades.

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Calendario de las pensiones

Los primeros ingresos están previstos para el jueves 22 de octubre, mientras que los últimos llegarán el lunes 26, de acuerdo con el calendario difundido por Finect. Estas son las fechas orientativas de abono para las principales entidades financieras:

Jueves 22 de octubre : Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

Viernes 23 de octubre : Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Cajamar.

Sábado 24 de octubre : CaixaBank e imagin.

Domingo 25 de octubre : BBVA, ING y Kutxabank.

Lunes 26 de octubre: Abanca, para los clientes que cumplan las condiciones de su servicio de anticipo. En este caso, quienes no reúnan los requisitos para beneficiarse del adelanto deberán atender al calendario ordinario de la entidad, que sitúa el ingreso el viernes 30 de octubre.

Estas fechas deben interpretarse como previsiones y no como una garantía de que todos los clientes recibirán el dinero a una hora determinada. Las entidades pueden experimentar incidencias operativas y el momento en que el ingreso aparece reflejado puede variar.

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La diferencia entre las fechas de cobro se explica por la distinción entre el calendario oficial de la Seguridad Social y los adelantos que ofrecen los bancos. La normativa establece que las mensualidades periódicas de las pensiones deben estar disponibles para sus beneficiarios el primer día hábil del mes en que se efectúa el pago y, como máximo, el cuarto día natural, según recoge el artículo 24 del Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

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Qué hacer si la pensión no llega en la fecha prevista

Si el ingreso no aparece el día señalado por el banco, el primer paso es comprobar el calendario de la entidad y consultar si se ha producido alguna incidencia. Un retraso puntual en la contabilización no implica necesariamente que la prestación haya dejado de abonarse.

Si ha pasado la fecha prevista y el dinero sigue sin aparecer, lo recomendable es contactar con el banco para que compruebe el estado del movimiento y descarte problemas relacionados con la cuenta o con la recepción del ingreso. Si la entidad no detecta ninguna incidencia bancaria, el pensionista puede dirigirse a la Seguridad Social para verificar la situación del pago.

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También conviene comprobar que los datos bancarios estén actualizados, sobre todo si se ha cambiado recientemente de cuenta o de entidad. Mantener la información correcta ayuda a evitar problemas en la recepción de la prestación.