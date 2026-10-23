España

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Supera los 170 puntos básicos, frente a los 67 de la de España, en plena crisis política y presupuestaria; en tanto que los analistas advierten del riesgo de contagio a otros países y descartan que la situación reproduzca la crisis de deuda de 2011

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de España, Pedro Sánchez, se saludan a las puertas de La Moncloa. REUTERS/Juan Medina
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de España, Pedro Sánchez, se saludan a las puertas de La Moncloa. REUTERS/Juan Medina
Guardar

Francia afronta una nueva señal de alarma en los mercados financieros que puede contagiar al resto de Europa. La rentabilidad de su bono soberano a diez años es del 5%, un nivel que no alcanzaba desde julio de 2002, mientras que la prima de riesgo frente a Alemania ha rebasado los 170 puntos básicos, hasta situarse en máximos desde noviembre de 2011. Este repunte refleja la creciente desconfianza de los inversores ante la situación fiscal y política del país, en un momento en que el Gobierno necesita avanzar en el ajuste de las cuentas públicas.

En concreto, el interés exigido a la deuda francesa en el mercado secundario ha llegado al 5,1415%, lo que ha elevado el diferencial frente al bono alemán equivalente hasta los 175 puntos básicos. Este movimiento encarece la financiación del Estado francés y amenaza con trasladar una mayor presión al conjunto de la economía, desde el presupuesto público hasta el crédito que reciben las empresas y los hogares.

PUBLICIDAD

La escalada se produce en un contexto especialmente delicado. A la subida de los precios del petróleo y a las preocupaciones inflacionistas se suman los disturbios registrados durante el fin de semana, la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante las medidas de consolidación fiscal y la expectativa de una decisión de Moody’s sobre la solvencia de la deuda francesa. Los inversores temen que la inestabilidad política dificulte la aprobación de los ajustes necesarios para contener el déficit.

Riesgo de contagio

La situación de Francia supone un riesgo para el resto de Europa, ya que las dudas sobre el país galo pueden llevar a los inversores a “exigir más rentabilidad a otros países endeudados”, advierte Manuel Pinto, analista de XTB. El experto también señala que “el contagio podría trasladarse también a bancos y empresas mediante mayores costes de financiación y pérdidas de valor en sus carteras de bonos”. Los analistas de Renta 4 Banco, por su parte, apuntan que este contagio ya se ha producido en los bonos de Italia y Bélgica.

PUBLICIDAD

No obstante, Pinto reconoce que volver a niveles de prima de riesgo como los registrados en 2011 no significa que Europa esté reproduciendo exactamente aquella crisis. “Ahora existen mecanismos de protección más sólidos y Francia no presenta las mismas tensiones bancarias que caracterizaron algunos de los episodios anteriores”, explica el analista.

Macron pide calma y exige a partidos y sindicatos una condena clara de la violencia.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha descartado que la situación actual de la deuda pública francesa sea preocupante: “Estamos lejos de la situación de la crisis financiera de deuda. Francia es un país con una capacidad crediticia enorme; la situación se reconducirá cuando este periodo de transición política acabe. Estamos convencidos de que no habrá problemas en la deuda pública europea más allá de que estamos en un momento volátil”, ha precisado la directiva. Aun así, ha reconocido que la volatilidad actual puede provocar un aumento de las primas de riesgo de determinados países.

La prima española se contiene

El caso de España es distinto al de Francia. Nuestro país parte de una posición económica más favorable, pero, a juicio de Pinto, debería aprovecharla para reforzar sus cuentas públicas y mejorar su capacidad de respuesta ante un eventual deterioro de la actividad.

Crecer facilita la recaudación y puede reducir la deuda en relación con el PIB; convertir esa mejora en nuevas obligaciones permanentes, sin asegurar su financiación futura, limitaría la capacidad de respuesta ante una desaceleración”, señala el analista de XTB.

También Gloria Ortiz ha defendido que la deuda pública española mantiene una prima “muy contenida, por debajo de la francesa e italiana”. Al cierre de los mercados de este jueves, la rentabilidad del bono soberano español a diez años se situó en el 4,051%, por debajo del 4,081% registrado al cierre del miércoles. La prima de riesgo española quedó en 67,33 puntos básicos, muy por debajo de los aproximadamente 171 puntos de la francesa.

Policías galos montan guardia durante los disturbios en Francia. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Policías galos montan guardia durante los disturbios en Francia. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Sin alternativas para ‘comprar’ la paz social

Además del encarecimiento de la financiación, Francia afronta un problema presupuestario. El Gobierno de Emmanuel Macron dispone de poco margen para responder a las tensiones sociales mediante un aumento del gasto o una reducción de impuestos, mientras que la fragmentación política complica la aprobación de los ajustes necesarios. El país corre así el riesgo de quedar atrapado entre la necesidad de reducir el déficit y la presión para contener el malestar de los ciudadanos, sin suficiente margen fiscal para ‘comprar’ la paz social.

El aumento de la deuda puede alimentar esta dinámica. Charlotte de Montpellier, analista para Francia y Suiza de ING Research, considera que la subida de las rentabilidades refleja tanto las dudas sobre la capacidad de cualquier futuro Gobierno para aprobar reformas y medidas de ahorro como la creciente preocupación por las perspectivas económicas. “Esto crea un círculo vicioso”, sostiene la analista. Defiende que unas condiciones financieras más duras elevan el coste del crédito y debilitan unas previsiones de crecimiento que ya son reducidas.

La evolución de la deuda francesa se convierte así en una prueba para la estabilidad económica y política del país. Si el encarecimiento de la financiación se prolonga, el Gobierno tendrá más dificultades para contener el déficit y sostener la actividad económica.

Temas Relacionados

Deuda PúblicaPrima de RiesgoFranciaEspañaDéficit PúblicoMercadosEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 23 de octubre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 23 de octubre?

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”