España

La borrasca Austen pone en alerta al norte de España: la Aemet prevé olas de siete metros y vientos de fuerza 8

Se espera que las temperaturas suban de forma clara en todo el país a partir del domingo

Imagen de archivo del oleaje en la playa de Ondarreta. (Unanue/Europa Press)
Imagen de archivo del oleaje en la playa de Ondarreta. (Unanue/Europa Press)
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Los días que tenemos por delante serán en general estables en la mayor parte de la península Ibérica y Baleares. No ocurrirá lo mismo en Canarias, donde se esperan cielos nubosos con precipitaciones en las islas más montañosas, ni en el norte peninsular, donde se podrán observar los efectos de la borrasca Austen.

Aunque en nuestro país su impacto será menor que en las islas Británicas u otros países del norte de Europa, “provocará vientos muy fuertes en las costas del Cantábrico, con mal estado de la mar y olas que podrán superar los siete metros”, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Así, el peligro será “muy importante”, por lo que deberá mantenerse la precaución en las zonas litorales. También habrá vientos muy fuertes en el Ebro y en Cataluña.

Los frentes asociados a esta borrasca dejarán, además, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que, a última hora de este viernes, es probable que acaben afectando al nordeste de Cataluña. Según la Aemet, estas podrían ser en forma de nieve en cotas altas.

Avisos en España este viernes 23 de octubre de 2026. (Aemet)
Avisos en España este viernes 23 de octubre de 2026. (Aemet)

Avisos por viento y mala mar este viernes

Para esta jornada, la Aemet ha activado varios avisos naranjas (riesgo importante) y amarillos (riesgo leve) por el impacto de la borrasca Austen. En Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Gipuzkoa y Bizkaia hay alerta naranja por fenómenos costeros: se esperan vientos de fuerza 8 (62 a 74 kilómetros por hora) y mar combinada con olas que podrían superar los siete metros.

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Por mala mar también se encuentra en aviso Girona, pero en nivel amarillo. Además, por fuertes vientos hay alerta amarilla en Tarragona y Cantabria.

Las temperaturas este viernes

Con respecto a las temperaturas, este viernes se espera que las máximas asciendan en las regiones mediterráneas y en el interior nordeste peninsular, así como en Canarias, aunque con un predominio de los descensos en el resto de la península.

Imagen de archivo de oleaje. (Europa Press)
Imagen de archivo de oleaje. (Europa Press)

Las mínimas van a aumentar en la mayor parte de la península, a excepción del tercio sur y los archipiélagos, donde no se producirán demasiados cambios. Además, según la Aemet, habrá heladas en las cumbres del Pirineo.

“Será en general un día bastante otoñal, sobre todo en la mitad norte, entre el viento, las temperaturas frescas y en el extremo norte también algo de lluvia”, ha señalado Del Campo.

Las temperaturas subirán en toda España el domingo

El resto del fin de semana el ambiente será similar al de este viernes. El tiempo será en general estable, pero continuará soplando con intensidad el viento en el extremo norte y nordeste peninsular por la incidencia de la borrasca Austen, así como seguirá el temporal marítimo en el Cantábrico.

El sábado se esperan pocas lluvias, aunque podría producirse alguna precipitación débil en la costa cantábrica y de nuevo chubascos aislados en Cataluña y Baleares. También lloverá en las islas Canarias más montañosas.

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Las temperaturas nocturnas ese día van a ser más bajas. “Incluso puede haber alguna helada en zonas de montaña del noroeste peninsular”, ha señalado el portavoz del organismo público. “Las temperaturas diurnas subirán en el oeste y bajarán en el este y en Baleares”.

El domingo se producirán algunas lluvias débiles en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos, sin poder descartarse en Canarias, aunque con tendencia a ir a menos en el archipiélago ya este día. También seguirán los vientos muy fuertes en el extremo norte y en el nordeste, aunque se espera un ascenso de las temperaturas en todo el país. “En Sevilla incluso se rondarán los 28 grados de temperatura máxima”.

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