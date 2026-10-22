‘La noche estrellada’ de Van Gogh no fueron imaginaciones del pintor: localizan la fecha exacta con el cielo del famoso cuadro

Un retrato de Vincent van Gogh se fusiona con el icónico fondo de 'La noche estrellada'. (VisualesIA ScribNews)

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El cielo de La noche estrellada, de Van Gogh, pudo surgir de una observación concreta realizada desde Saint-Rémy, y no solo de la imaginación del pintor, como se había sostenido hasta ahora. Un estudio de SLLAB y la Universidad Kyung Hee, publicado en Scientific Reports, sitúa esa posible escena en la madrugada del 22 de julio de 1889 y concluye que la Luna, Venus y las Híades coinciden con algunos de los elementos centrales del lienzo.

La investigación sostiene que, durante las primeras horas de aquella jornada de julio, una Luna menguante, Venus y las Híades aparecían muy próximos en el cielo nocturno de Saint-Rémy. Esa disposición permitiría explicar tanto la media luna del cuadro como el grupo de estrellas que domina la zona central de la composición. Además, los investigadores destacan que la similitud se aprecia tanto en la ubicación de los astros como en sus posiciones relativas.

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'La noche estrellada' de Van Gogh.

La noche en que la Luna, Venus y las Híades coincidieron sobre Saint-Rémy

La datación tradicional de la pintura se apoyaba en una carta que Van Gogh envió a su hermano Theo alrededor del 18 de junio de 1889. Sin embargo, según la investigación, la Luna de aquel período se encontraba en fase gibosa menguante, por lo que su aspecto no coincidía con la forma delgada que aparece en el lienzo.

Tal y como señala la agencia de noticias Europa Press, las primeras interpretaciones astronómicas de la obra fueron desarrolladas por Albert Boime, de la Universidad de California en Los Ángeles, en 1984, y Charles Whitney, de la Universidad de Harvard, en 1986. Ambos especialistas trataron de identificar los cuerpos celestes representados por Van Gogh. Sus conclusiones fueron contradictorias y no consiguieron desplazar las interpretaciones religiosas y simbólicas que habían predominado en el análisis de la pintura.

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La nueva investigación destaca que, el 22 de julio, Venus y las Híades ascendían simultáneamente por el este. Además, la fase lunar de aquella madrugada se aproximaba más a la representación que dejó el artista neerlandés. “Para un astrónomo observacional, el cúmulo estelar de La noche estrellada es las Híades en Tauro”, afirma Elijah Jeong-hyun Kim, director ejecutivo de SLLAB y candidato a doctorado en la Escuela de Investigación Espacial de la Universidad Kyung Hee, en declaraciones recogidas por Scientific Reports.

El artista, confinado en un hospital y sin acceso nocturno a materiales, logró captar un fenómeno físico que desconcertó a los expertos

Las explicaciones anteriores no habían logrado un consenso

La investigación comenzó con dos viajes a Francia realizados en 2019. Posteriormente, Kim reunió parte de la documentación en un libro de divulgación publicado en 2025, que el nuevo estudio amplía mediante datos cuantitativos. De este modo, los autores no se limitan a analizar simulaciones astronómicas, sino que también han podido comprobar sobre el terreno la relación entre los paisajes representados en las obras y los lugares desde los que fueron concebidos.

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En Arlés, los investigadores comprobaron el campo visual de Van Gogh para La noche estrellada sobre el Ródano, de 1888, mediante fotografías tomadas en el lugar. En Saint-Rémy, localizaron el punto desde el que el artista habría dibujado el paisaje situado bajo el cielo de La noche estrellada. Desde allí, reconstruyeron la vista que pudo contemplar el pintor. La coincidencia resultó aún mayor al comparar la reconstrucción con el dibujo a pluma que Van Gogh realizó después de pintar el cuadro.

'Terraza de café por la noche', otra de las pinturas de Vincent van Gogh analizadas.

El estudio también abordó una objeción relacionada con el estado de salud de Van Gogh. Durante años, se había supuesto que la fecha propuesta coincidía con uno de sus episodios epilépticos, lo que habría dificultado una observación directa del cielo. Para examinar esta posibilidad, el equipo contrastó las cartas originales del artista, escritas en francés y neerlandés, los registros meteorológicos de la época y sus referencias a las cigarras. A partir de esta revisión, los autores propusieron que el episodio habría comenzado hacia finales de julio. Esta cronología dejaría abierta la posibilidad de que Van Gogh hubiera contemplado el cielo en la fecha planteada.

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“Espero que este trabajo impulse una mirada renovada y multidisciplinaria sobre la secuencia y los métodos de trabajo de las pinturas realizadas en Saint-Rémy, así como sobre los movimientos de Van Gogh durante aquel verano”, concluye Kim. Los investigadores también han aplicado el mismo método al cuadro Terraza de café por la noche, pintado en 1888. En este caso, propusieron que las estrellas representadas podrían corresponder al Triángulo de Verano. “Nuestra conversación con los otros cielos de Van Gogh aún continúa. Planeamos contar esas historias una por una”, concluye Kim.