España

Sánchez va con Broncano a ‘La Revuelta’ pero no ha confirmado aún su participación en los debates de Mediaset y Atresmedia: “Está cerrando la agenda”

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insta al presidente del Gobierno a aceptar todos los cara a cara anunciados, después de rechararlos en 2023

Dos hombres de pie conversan en un plató frente a un sofá rojo y un escritorio de madera sobre una alfombra
Pedro Sánchez conversa de pie con David Broncano en el escenario del programa La Revuelta de Televisión Española. (RTVE)
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Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accionó el botón del adelanto electoral, Alberto Núñez Feijóo pidió a sus filas no repetir los mismos errores que le dejaron a las puertas de la Moncloa en 2023. Gran parte de ellos tuvo que ver con un exceso de confianza. Feijóo salió a no perder, una estrategia que se basó en reducir su exposición mediática.

Las tornas parecen haber cambiado en la carrera para el 29 de noviembre y ahora es Sánchez quien estudia con detalle cada una de sus apariciones. Fuentes de Ferraz consultadas por Infobae evitan pronunciarse sobre ello y se limitan a justificar este silencio en que todavía se encuentran “configurando” los compromisos del presidente durante la campaña. “Está cerrando la agenda”, aseguran en declaraciones a este medio. Sin embargo, la lentitud de su respuesta choca con la rápida reacción a su invitación en el programa La Revuelta, presentado por el humorista David Broncano.

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Y mientras tanto, el líder de la oposición se ha lanzado de lleno a cada uno de los debates anunciados a comienzos de octubre, especialmente a los de las cadenas privadas: al de Mediaset, que pretende hacer un cara a cara entre el líder popular y el socialista, y al de Atresmedia, que apuesta por el debate a cuatro (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

No va a ser fácil cuadrar las fechas. También hay que contar con los que organice RTVE, territorio cómodo para Sánchez y hostil para Feijóo. Este jueves por la tarde, desde el Gobierno confirmaban que el presidente aceptaba un cara a cara con Feijóo en la cadena pública y que se emitiría próximo 16 de noviembre. Sin embargo, desde el PP aseguraban que este duelo tenía que emitirse en Mediaset. A su vez, desde el PP han rechazado la oferta para el debate electoral a cuatro en RTVE.

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Feijóo quiere evitar la pública y proponen que la cadena acoja el encuentro entre los portavoces de los grupos parlamentarios previsto para el 23 de noviembre.

La estrategia de 2023 de Sánchez

El líder socialista trata de repetir una de las estrategias que más rédito le dio en la pasada campaña, que es la de mostrar el lado más personal más allá del debate ‘tradicional’. En 2023 lo logró con su sorpresiva y viralizada aparición en el podcast La Pija y la Quinqui, un formato de entrevista en el que sus titulares más destacados tuvieron que ver con su pizza favorita en el restaurante madrileño Luna Rossa (la de pepperoni) o sus gustos musicales (Taylor Swift, Rosalía, Lana del Rey y Rigoberta Bandini fueron sus recomendaciones).

Este año, Sánchez tiene pendiente responder a otras invitaciones para aparecer en internet. Esta vez no ha sido la creadora de contenido Mariang (la Quinqui) quien le ha llamado, sino Jordi Wild, el youtuber y presentador de uno de los podcasts con más visualizaciones en nuestro país en las plataformas Spotify, Apple Podcasts y YouTube.

Feijóo fue también el primero en confirmar su asistencia. Y lo hizo de una manera hasta ahora inusual en su estrategia, protagonizando un vídeo en TikTok emulando un ring de boxeo: ”Acepto [...] sin límites ni preguntas pactadas", aseguró. El candidato de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, confirmaron su asistencia en los días posteriores (hay que recordar que Colau fue proclamada líder de la coalición el 12 de octubre). El propio youtuber aseguró este mismo jueves, a un día de cerrar el plazo, que “seguía sin noticias” del presidente del Gobierno. “Espero que no se canse mucho hoy en La Revuelta”, ironizó.

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