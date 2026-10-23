El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años. (Montaje Infobae)

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Comer de menú durante la jornada laboral era una de las costumbres más repetidas entre los trabajadores, pero mantener ese hábito cada vez cuesta más para los bolsillos. En 2026, el precio medio del menú del día se sitúa en los 14,7 euros, tres euros más de lo que costaba en 2016, cuando estaba en 11,7 euros. Esto significa que, en diez años, el importe se ha encarecido un 25,6%, según la encuesta elaborada por Hostelería de España en colaboración con Edenred.

La subida se ha producido de forma progresiva, aunque durante algunos años el incremento fue más pronunciado. En 2023, por ejemplo, el precio medio alcanzó los 13,2 euros, un 3,4% más que el año anterior. Y en 2024, el coste subió hasta los 14 euros, un avance del 6,1%, mientras que en 2025 se moderó hasta los 14,2 euros, solo un 1,5% más. La última edición del estudio sitúa ahora la media nacional en casi 15 euros, un 3,5% por encima del ejercicio anterior.

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Una evolución que, al final, refleja cómo la inflación y el aumento de los costes en los restaurantes han terminado trasladándose al precio que pagan los clientes. Para quienes comen fuera de casa habitualmente por motivos laborales, el encarecimiento no se limita a una diferencia puntual de unos céntimos, sino que se acumula a lo largo de las semanas y los meses.

63 euros más al mes que en 2016

El efecto de la subida se aprecia con claridad al calcular el gasto de una persona que acude a un restaurante durante los días laborables. Si se toma como referencia una media de 21 comidas al mes, pagar 14,7 euros por menú supone un desembolso de 308,7 euros mensuales. En 2016, cuando el precio medio se situaba en 11,7 euros, el mismo hábito costaba 245,7 euros. La diferencia asciende a 63 euros al mes, o 756 euros en un año completo si se mantiene esa frecuencia durante los doce meses, sin contemplar vacaciones, festivos ni jornadas en las que el trabajador coma en casa o lleve su propia comida.

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No obstante, el menú del día también permite conocer de antemano cuánto costará la comida. El estudio recalca que el precio cerrado y previsible es el principal motivo por el que los establecimientos consideran que los clientes eligen esta modalidad, una razón señalada por el 34,5% de los encuestados.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

La comida casera o tradicional ocupa el segundo lugar, con un 21,8% de las respuestas, mientras que la rapidez durante la jornada laboral representa el 19,3%. La relación entre calidad y precio frente a la opción de pedir platos por separado también influye en la elección, aunque con menor peso.

La subida del menú, frente al encarecimiento de los alimentos

La evolución del precio del menú del día está directamente relacionada con la subida generalizada de precios. Tal y como indican los datos de la encuesta de Edenred de hace tres años, el menú aumentó un 12,6% entre 2023 y 2016, frente al 20,6% del IPC general y el 34% de los alimentos y bebidas no alcohólicas durante ese periodo.

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Un año después, el estudio de 2024 situó el incremento acumulado del menú en el 19,5%, todavía por debajo del aumento del IPC general, que alcanzaba el 23,4%, y de la subida del 39,2% registrada por los alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas comparaciones muestran que, al menos hasta 2024, el precio medio del menú había crecido menos que esos dos indicadores.

Y ahora, el análisis de 2026 señala que el IPC general se situó en el 4,9% interanual en septiembre, mientras que los precios de restauración aumentaron un 4,3% y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,7%. Algunos productos utilizados habitualmente en las cocinas registraron incrementos superiores: los huevos subieron un 12,3%, las legumbres y hortalizas un 9,8% y la carne de vacuno un 7,9%.

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A estos gastos se suma el aumento de los productos energéticos, del 21,7%, así como el de los costes laborales de la restauración, que avanzaron un 1,5% durante el primer semestre del año. Así, la facturación del sector creció un 2,7% de media hasta julio, pero la evolución de la actividad, una vez descontado el efecto de los precios, mostró un retroceso de 1,6%.

Una mujer profesional aprovecha el horario laboral para comer un sándwich en su escritorio de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de 2024 ya reflejaba estas dificultades. El 42,3% de los empresarios encuestados afirmaba haber perdido rentabilidad durante el año, con los costes salariales, los alimentos y los suministros entre los principales factores señalados.

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País Vasco, Baleares y Cataluña, entre las comunidades más caras

Además, el precio varía según la zona. La encuesta de 2026 sitúa al País Vasco a la cabeza, con 16,3 euros por menú, seguido de Baleares, con 16 euros, y Cataluña, con 15,70 euros. La Comunidad Valenciana registra una media de 15,20 euros, mientras que Navarra alcanza los 15,10 euros y Madrid se sitúa en 15 euros.

En el extremo más económico aparecen Canarias y Murcia, ambas con un precio medio de 13,5 euros. Andalucía, Asturias y Extremadura comparten una media de 14 euros. Entre ambos extremos existe una diferencia de 2,8 euros por menú, que puede resultar significativa para quienes comen fuera de casa a diario.

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La distancia entre comunidades también tiene un efecto acumulado. Para una persona que acuda al restaurante 21 días al mes, la diferencia entre pagar 16,3 euros en el País Vasco y 13,5 euros en Canarias alcanza los 58,8 euros mensuales. En un año, la brecha podría superar los 700 euros si se mantuviera el mismo número de comidas cada mes.

Los datos de 2026 permiten observar que los precios no evolucionan de forma idéntica en todos los territorios. Baleares y la Comunidad Valenciana mantienen el mismo importe medio que en el ejercicio anterior, según el estudio, mientras que la media nacional registra un avance del 3,5%.

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