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Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

El horario de invierno trae menos horas de luz y cambios en las condiciones de conducción, por lo que conviene preparar el vehículo para los próximos meses

Automóvil en la oscuridad
Coche de noche. (Magnific)
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El horario de invierno llegará a España este domingo 25 de octubre con el tradicional retraso de los relojes. A las 03:00 de la madrugada, en la Península y Baleares volverán a ser las 02:00, un ajuste que permitirá ganar una hora de sueño, pero que también adelantará la puesta de sol y cambiará las condiciones de luz en las que muchos conductores realizan sus desplazamientos diarios.

Este cambio es también una buena oportunidad para comprobar que el coche está preparado para los próximos meses. Pequeños detalles relacionados con el vehículo pueden marcar la diferencia en la carretera, especialmente cuando las condiciones meteorológicas empiezan a cambiar y los trayectos exigen prestar más atención. Antes del domingo, hay varios aspectos que conviene revisar.

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Qué debes revisar en el coche antes del cambio de hora

Con la llegada del otoño, preparar el coche para los meses más fríos es una tarea que conviene incluir entre las prioridades de cualquier conductor. Uno de los primeros elementos que hay que comprobar es el sistema de iluminación, desde los faros delanteros hasta las luces traseras, los intermitentes y las de freno.

Luces LED en autos
Luces de un coche. (Magnific)

Su correcto funcionamiento es fundamental para ver la carretera con claridad y permitir que el resto de usuarios detecte nuestra presencia a tiempo. También es importante comprobar que los faros estén limpios y bien regulados.

Los neumáticos son otro punto esencial, ya que deben tener la presión adecuada y una profundidad del dibujo suficiente para mantener el agarre, especialmente cuando el asfalto está mojado.

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A ello se suma la revisión de las escobillas del limpiaparabrisas, que deben retirar el agua sin dejar marcas, y del sistema de climatización, necesario para desempañar los cristales cuando bajan las temperaturas. Por último, conviene comprobar los niveles de líquidos, incluido el del limpiaparabrisas, y asegurarse de que la batería se encuentra en buen estado.

Cómo afecta el cambio de hora a la conducción

El retraso de los relojes modifica los horarios en los que amanece y anochece, por lo que muchos conductores tendrán que realizar parte de sus desplazamientos con menos luz natural.

La diferencia se notará especialmente por la tarde, cuando la oscuridad llegará antes y coincidirá con la salida del trabajo, las actividades escolares y otros trayectos habituales. En estas circunstancias, la visibilidad se reduce y resulta más difícil detectar a tiempo a peatones, ciclistas o vehículos que circulan con poca iluminación.

A este cambio se suman las condiciones propias de los próximos meses. El descenso de las temperaturas, las lluvias y la posible aparición de niebla pueden afectar al estado de la calzada y aumentar la distancia necesaria para detener el vehículo.

Manos en el volante de un coche bajo la lluvia. Parabrisas mojado con limpiaparabrisas. Un coche con luces de freno rojas delante en carretera mojada.
Persona conduciendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, conviene adaptar la velocidad, ampliar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, sobre todo en carreteras mojadas. También es importante utilizar correctamente las luces y prestar atención a los usuarios más vulnerables, especialmente en zonas urbanas y en los pasos de peatones.

El cambio de hora no implica por sí mismo un mayor riesgo de accidente, pero sí coincide con una época en la que la menor luminosidad y la meteorología exigen extremar las precauciones al volante. Anticiparse a estas condiciones ayuda a afrontar los desplazamientos con mayor seguridad.

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