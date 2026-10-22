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La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Repasamos lo que ha deparado la entrevista al presidente del Gobierno en ‘La Revuelta’

Pedro Sánchez en 'La Revuelta' (TVE).
Pedro Sánchez en 'La Revuelta' (TVE).
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Pedro Sánchez ha pasado este jueves por La Revuelta, su primera entrevista en televisión hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, ya con la precampaña a velocidad de crucero. El presidente del Gobierno, camisa azul remangada y vaqueros, es uno de los dos candidatos que ha aceptado la propuesta del programa de TVE -se presume que la otra es Ada Colau-). Como era de esperar, la conversación con David Broncano no ha deparado titulares eminentemente políticos, pero sí han servido para ver al aspirante del PSOE en un formato que exige si cabe más reflejos. Estos han sido los diez momentos más destacados:

La presentación: El invitado ha entrado nada más comenzar el programa, apenas sin preámbulo, pero sí ha comentado Broncano: “El presidente del Gobierno, Ricardo -a Ricardo Castella-. Por poco tiempo” A su entrada, Sánchez no ha dejado pasar el comentario: “Luego me dicen que esta televisión es mía. Menudo recibimiento, David...”. En el mismo tono de broma, Sánchez se ha comprometido a renovar La Revuelta si continúa en La Moncloa.

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  • El regalo: Broncano le ha confesado a Sánchez que no tenían un regalo para él “porque así empezó lo de Zapatero”, pero el presidente sí le ha llevado algo: un valioso tablero de ajedrez. Ricardo Castella le ha puesto una pega: “Un juego que va de cargarse al rey, ya me veo mañana los titulares”. Y algo más: un perro con capa que sirve para guardar galletas.
  • Aznar y Felipe: Sánchez ha revelado que la primera llamada que recibió de un presidente cuando hizo prosperar la moción de censura fue de José María Aznar. Broncano ha reaccionado: “¿Cuál es el expresidente que peor te cae y por qué Felipe González?" Sánchez ha recordado que muchas veces le ha dicho a González que se afilió al PSOE por él, si bien “ahora mismo” no se siente “muy identificado con sus opiniones”. “Dicho sin acritud”, ha apostillado.
  • “Me gusta la fruta”: el presidente ha querido dar la vuelta al mensaje de todas aquellas personas que le llaman “hijo de puta” a raíz de que una primera vez se lo llamara Isabel Díaz Ayuso. “Se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones”, ha disparado Sánchez.
  • Los errores: Broncano le ha pedido que reconozca errores, a lo que ha respondido rápido: “Los casos de corrupción que he sufrido en mi partido, eso ha sido un error. Crees conocer a gente y de repente se desvela una cara que te quedas helado. Es el caso de (José Luis) Ábalos”. Broncano no lograba que Sánchez dijera algo más y lo ha intentado por Ceuta: “Desde fuera, como ciudadano, parece evidente que no se ha gestionado bien”, ha opinado el presentador, pero el entrevistado ha defendido la labor del Gobierno y señalado la desinformación en redes sociales y a la extrema derecha.
  • Rufián y la “paella mixta”: Broncano ha llamado “paella mixta” a cómo ha terminado la izquierda a la izquierda del PSOE. Sánchez no ha querido meterse en la forma en la que lo han solucionado, pero sí ha admitido que no era optimista sobre que Gabriel Rufián fuera a lograr la unidad de proyecto o acción.
  • El algoritmo: Al otro lado, sobre el auge de la derecha a la derecha del PP, ha culpado “al algoritmo”. “En las plataformas tú no puedes decir todo lo que quieras. (...) No puede ser que en el mundo físico haya leyes que haya que acatar y que en el digital no las tengamos”.
  • “Os habéis esperado muy al final, Pedro”: Broncano ha afeado a Sánchez que su gobierno no haya actuado con contundencia en materia de vivienda hasta el desahucio de Maricarmen, que finalmente ha derivado en elecciones. Sánchez se ha excusado, amparándose en la Ley de Vivienda y en los decretos recientemente aprobados y puesto como obstáculo a las comunidades gobernadas por el PP. “Todo es insuficiente mientras exista este problema”, ha concedido finalmente. “Pero en la práctica estamos igual”, ha insistido Broncano. “Nosotros no hemos rehuido el debate aunque tengamos el sabotaje de estas comunidades”, ha añadido, ya devolviendo la responsabilidad a la oposición. “El problema está en los aticazos y en los fondos buitre, que es con los que hay que poner pie en pared”.
  • “Si me dieran 176 escaños...”: “Mucha gente puede pensar que ya llevo ocho años, que es buena la alternancia... Pero cuando metes en la ecuación a Vox, todo cambia. Hablamos de involución”, ha valorado, justificando que se presente como candidato ocho años después. Derivado de esto, ha lamentado no tener una mayoría mayor -que augura conseguirá-, tener que depender de otras fuerzas para gobernar: “Si con lo que tenemos hemos hecho esto, si me dieran solo un año 176 escaños...” ha deseado. “Y si yo supiera vocalizar mejor...”, ha bromeado Broncano.
Pedro Sánchez acepta el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo pero el PP rechaza el debate a cuatro en TVE.
  • Los jueces, su hermano y su mujer: “Ante una sentencia que yo considero injusta, como la que se le hizo al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), tengo el deber de fijar una posición. Con absoluto respeto, y se acata, pero por supuesto que no la compartimos. Y otro tanto con la sentencia nada acorde con la realidad que ha sufrido mi hermano (David Sánchez). Es una persona que habla varios idiomas, que tiene una carrera de económicas, de dirección de orquestas y composición, y se le condena ¿por ser el hermano del presidente del Gobierno? Incluso lo de Begoña (Goméz). Nos conocimos con 30-31 años, y ella ya tenía una carrera profesional muy consolidada. Cuando llegué a la Presidencia del Gobierno, dejó de trabajar, y la acusan de que lo que tiene, lo tiene por ser yo presidente“.
  • Las preguntas clásicas: y llegó el momento de saber “el patrimonio total, dinero en el banco” y “las relaciones sexuales en el último mes”, como con cualquier otro invitado. Pero se ha escapado, culpa de Broncano, que ha desviado el asunto con la broma de si en unos años no nos encontraremos con una caja fuerte llena de joyas, tras lo que se ha puesto a explicar que “a veces no te enteras de los obsequios” que te hacen como presidente en los viajes, tratando de disculpar a Zapatero. Pero Broncano ha reconducido: “Pedro, lo de follar”. “No solo se folla, también se hace el amor, David”, ha respondido Sánchez. “Dame un dato”, ha apretado Broncano. Y llegó la respuesta: “Yo te digo que tenemos una vida sexual activa y sana”.
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