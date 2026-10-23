España

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

La visita coincide con la reclamación de Adil El Bitar, vicepresidente del Parlamento marroquí, sobre usar la vía diplomática y los “medios pacíficos” para defender la “unidad territorial”

Robles mantiene un encuentro en Melilla con los miembros de la Unidad que se prepara para integrar la Operación de Apoyo a Irak (Marco Romero/MDE)
Robles mantiene un encuentro en Melilla con militares en 2024. (Marco Romero/MDE)
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Margarita Robles viaja este viernes a Melilla para asistir a la toma de posesión del general de división Fernando Ruiz Gómez como nuevo comandante general de la ciudad autónoma. No es un viaje habitual de la ministra de Defensa. Hay que retroceder más de dos años para encontrar la última visita de Robles y el momento que ha elegido para volver no es casual. Su llegada se produce un día después de la reaparición en el Parlamento marroquí de las reivindicaciones sobre la soberanía de Melilla, Ceuta y los territorios españoles en la costa del norte de África.

La ceremonia se celebrará en la Base Alfonso XIII y estará presidida por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, del que depende la Comandancia General de Melilla (COMGEME). Además de Robles, está prevista la asistencia del presidente melillense, Juan José Imbroda; la delegada del Gobierno, Sabrina Moh Abdelkader, y otras autoridades civiles y militares. Ruiz Gómez relevará al general de división Luis Cortés Delgado, que ha pasado a la situación de reserva. El nuevo comandante general llega desde la Brigada Guzmán el Bueno X, una unidad con sede en Córdoba que dirigió antes de su ascenso, y de la que se ha despedido con la triste noticia del fallecimiento de un soldado dentro de la base por un accidente.

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La ministra de Defensa ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta.

Tercera visita de Robles a Melilla

El desplazamiento supone la tercera visita oficial de la ministra a Melilla en la actual legislatura. Su primer viaje estaba programado para el 22 de marzo de 2024, aunque se suspendió después de que la aeronave en la que viajaba no pudiera aterrizar por las condiciones meteorológicas y regresara a la península. Robles retomó ese viaje el 12 de abril de 2024. Durante aquella estancia se reunió con integrantes de las unidades de la COMGEME para conocer sus medios y capacidades.

Cuatro meses después, en agosto de 2024, volvió a la ciudad autónoma para una visita de dos días. El programa incluyó desplazamientos a la isla Isabel II, en el archipiélago de las Chafarinas, y a los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera. La titular de Defensa también ha viajado en seis ocasiones a Ceuta durante esta etapa al frente del ministerio. La más reciente fue el 12 de agosto de este año, tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. En esa ocasión inspeccionó el despliegue de la Legión y mantuvo una reunión con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Durante aquella visita, Robles defendió que Ceuta y Melilla son “españolísimas”, provocando la reacción en prensa marroquí.

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Felipe VI está en permanente contacto con el Gobierno acerca de la situación de la ciudad autónoma.

Marruecos reactiva la reclamación de Ceuta y Melilla

El viaje de la ministra se produce un día después de que Adil El Bitar, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Marruecos y dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), defendiera en el hemiciclo la continuidad de la reivindicación marroquí sobre los territorios españoles. El Bitar intervino durante el debate sobre el programa del nuevo Gobierno de coalición, encabezado por el PAM. “Reitero la necesidad de proseguir con la labor nacional y diplomática para completar nuestra unidad territorial y defender nuestros legítimos derechos a recuperar Ceuta, Melilla y las islas marroquíes ocupadas”, afirmó.

El vicepresidente parlamentario afirmó que esa posición debe desarrollarse mediante el diálogo y los “medios pacíficos”, bajo el argumento de que cuentan con legitimidad histórica y jurídica. Las declaraciones situaron de nuevo el asunto en el centro del debate político marroquí, después de que integrantes del Ejecutivo saliente también lo hayan defendido. La ONU nunca ha incluido las ciudades en la lista de territorios a descolonizar y muchos expertos ponen en duda que Marruecos pueda reclamar como suyo lugares que pertenecieron a imperios y sultanatos anteriores a la llegada española.

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