‘Moscas’, el tierno relato desde los ojos de un niño que retrata las dificultades de México: “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk, no hay que evitarlo”

Tráiler de la película mexicana 'Moscas', que cuenta la historia entre una mujer mayor y un niño al que descubre escondido en su habitación. Un tierno relato desde los ojos de un niño enganchado a una máquina recreativa para intentar explicar los problemas de todo un país.

Guardar

Hace más de 20 años llegó de México Temporada de patos, una película sobre cuatro jóvenes atrapados en un aburrido domingo que convertía el tedio adolescente en algo entrañable e inspirador. Filmada en blanco y negro, con actores prácticamente no profesionales y con un humor seco pero sincero, Temporada de patos supuso un gran impacto en el cine mexicano a pequeña escala, y sobre todo un impulso para su director, Fernando Eimbcke. El mismo que vuelve ahora, veinte años después de su ópera prima, con una película que no dista mucho de aquella.

“Lo que me interesaba, y que ya exploraba en Temporada de patos, era combinar el melodrama con el humor. El humor es una de las formas más respetuosas de acercarse a los personajes y también al dolor”, explica Eimbcke en su entrevista con Infobae con motivo del estreno de Moscas, quinto largometraje del mexicano tras estrenar el año pasado Olmo, otro relato centrado en un joven de Nuevo México lidiando con cuidar a un padre enfermo. Con su nueva película recupera el blanco y negro y los personajes cotidianos de Temporada de patos, pero sobre todo un mismo acercamiento al dolor desde el humor y el sentimiento, que no sentimentalismo.

PUBLICIDAD

“Mucho del humor de Moscas y de Temporada de patos tiene relación con la farsa, incluso con el pastelazo. Es una tradición que viene de Charlie Chaplin. La risa y el llanto conviven muy bien: ese viaje emocional me parece muy bello”, argumenta el mexicano, que presentó la película en el Festival de Berlín a principios de este año y posteriormente en San Sebastián, donde tuvo una gran acogida. “Ha sido muy bonito, porque es una película muy mexicana en muchos sentidos, pero también muy universal. La presentamos en San Sebastián, París, Londres y Alemania, y la respuesta ha sido muy buena. Podría haberse hecho en Buenos Aires, Madrid, México o Nueva York. Tiene detalles específicos de México, pero el público los interpreta muy bien”.

Imagen de 'Moscas'

Bastián y Olga

La película cuenta la historia de dos personajes en edades muy diferentes pero cuyo espíritu es muy afín. Olga (Teresa Sánchez) es una mujer que, por dificultades financieras, se ve obligada a alquilar una habitación de su casa a un hombre, sin saber que este trae consigo a su hijo. Lejos de enfadarse con su nuevo inquilino, Olga encuentra una amistad y gran consuelo en el pequeño Cristian (Bastián Escobar), un niño de nueve años que tiene su propia visión del mundo y cuya obsesión con una máquina recreativa lo llevará a realizar grandes aventuras. Una amistad fraguada en rodaje y que llevó a Eimbcke a aprender sus propias lecciones.

PUBLICIDAD

“Había una escena en la que Bastián jugaba con unos clips. Como adulto, mi primera reacción fue pedirle que dejara de hacerlo y se concentrara. Después entendí que allí estaba la transición que buscaba para la escena. Tuvimos que construir alrededor de eso”, revela el director, quien alababa la capacidad del joven Bastián. “François Truffaut decía que los niños son cineastas nativos. Responden a acciones precisas y claras: si saben qué desean, el trabajo consiste en ponerles obstáculos y dejarlos actuar”.

Imagen de 'Moscas'

Del melodrama al nuevo punk

Truffaut no es el único referente de Eimbcke, quien tira de un compatriota como Guillermo del Toro para explicar su interés en el humor y la ternura como respuesta a las dificultades que atraviesa México. “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk. En muchas cinematografías parece haber una voluntad de evitar el sentimiento a toda costa, pero, si se aborda con respeto y profundidad, hay que darse la oportunidad de hacerlo”, afirma contundente el cineasta, quien sitúa el melodrama a pesar de todo como uno de los pilares de su educación cinematográfica: “A mí me gusta mucho el melodrama. Crecí viendo telenovelas y no tuve una formación cinematográfica tradicional. La telenovela viene del cine mexicano de oro: de Pedro Infante, Ismael Rodríguez y toda esa tradición. El melodrama forma parte de la cultura mexicana”.

PUBLICIDAD

Frente al cinismo y la llamada al desastre de otras películas dirigidas por mexicanos recientemente -ejem, Digger de Alejandro González Iñárritu-, Eimbcke aboga por encontrar la esperanza en la inocencia y seguir confiando en la humanidad, aunque no por ello reniega de sus paisanos. “Alejandro González Iñárritu sigue representando una parte muy importante de México. Me parece una especie de caballito de Troya. También Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro nunca dejan de mirar hacia México, ya sea porque filman allí o porque apoyan a nuevas generaciones”.