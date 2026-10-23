España Cultura

‘Moscas’, el tierno relato desde los ojos de un niño que retrata las dificultades de México: “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk, no hay que evitarlo”

El director Fernando Eimbcke construye una historia íntima entre una mujer que alquila su habitación y el joven que entra en su vida

Tráiler de la película mexicana 'Moscas', que cuenta la historia entre una mujer mayor y un niño al que descubre escondido en su habitación. Un tierno relato desde los ojos de un niño enganchado a una máquina recreativa para intentar explicar los problemas de todo un país.
Guardar

Hace más de 20 años llegó de México Temporada de patos, una película sobre cuatro jóvenes atrapados en un aburrido domingo que convertía el tedio adolescente en algo entrañable e inspirador. Filmada en blanco y negro, con actores prácticamente no profesionales y con un humor seco pero sincero, Temporada de patos supuso un gran impacto en el cine mexicano a pequeña escala, y sobre todo un impulso para su director, Fernando Eimbcke. El mismo que vuelve ahora, veinte años después de su ópera prima, con una película que no dista mucho de aquella.

“Lo que me interesaba, y que ya exploraba en Temporada de patos, era combinar el melodrama con el humor. El humor es una de las formas más respetuosas de acercarse a los personajes y también al dolor”, explica Eimbcke en su entrevista con Infobae con motivo del estreno de Moscas, quinto largometraje del mexicano tras estrenar el año pasado Olmo, otro relato centrado en un joven de Nuevo México lidiando con cuidar a un padre enfermo. Con su nueva película recupera el blanco y negro y los personajes cotidianos de Temporada de patos, pero sobre todo un mismo acercamiento al dolor desde el humor y el sentimiento, que no sentimentalismo.

PUBLICIDAD

“Mucho del humor de Moscas y de Temporada de patos tiene relación con la farsa, incluso con el pastelazo. Es una tradición que viene de Charlie Chaplin. La risa y el llanto conviven muy bien: ese viaje emocional me parece muy bello”, argumenta el mexicano, que presentó la película en el Festival de Berlín a principios de este año y posteriormente en San Sebastián, donde tuvo una gran acogida. “Ha sido muy bonito, porque es una película muy mexicana en muchos sentidos, pero también muy universal. La presentamos en San Sebastián, París, Londres y Alemania, y la respuesta ha sido muy buena. Podría haberse hecho en Buenos Aires, Madrid, México o Nueva York. Tiene detalles específicos de México, pero el público los interpreta muy bien”.

Imagen de 'Moscas'
Imagen de 'Moscas'

Bastián y Olga

La película cuenta la historia de dos personajes en edades muy diferentes pero cuyo espíritu es muy afín. Olga (Teresa Sánchez) es una mujer que, por dificultades financieras, se ve obligada a alquilar una habitación de su casa a un hombre, sin saber que este trae consigo a su hijo. Lejos de enfadarse con su nuevo inquilino, Olga encuentra una amistad y gran consuelo en el pequeño Cristian (Bastián Escobar), un niño de nueve años que tiene su propia visión del mundo y cuya obsesión con una máquina recreativa lo llevará a realizar grandes aventuras. Una amistad fraguada en rodaje y que llevó a Eimbcke a aprender sus propias lecciones.

PUBLICIDAD

“Había una escena en la que Bastián jugaba con unos clips. Como adulto, mi primera reacción fue pedirle que dejara de hacerlo y se concentrara. Después entendí que allí estaba la transición que buscaba para la escena. Tuvimos que construir alrededor de eso”, revela el director, quien alababa la capacidad del joven Bastián. “François Truffaut decía que los niños son cineastas nativos. Responden a acciones precisas y claras: si saben qué desean, el trabajo consiste en ponerles obstáculos y dejarlos actuar”.

Imagen de 'Moscas'
Imagen de 'Moscas'

Del melodrama al nuevo punk

Truffaut no es el único referente de Eimbcke, quien tira de un compatriota como Guillermo del Toro para explicar su interés en el humor y la ternura como respuesta a las dificultades que atraviesa México. “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk. En muchas cinematografías parece haber una voluntad de evitar el sentimiento a toda costa, pero, si se aborda con respeto y profundidad, hay que darse la oportunidad de hacerlo”, afirma contundente el cineasta, quien sitúa el melodrama a pesar de todo como uno de los pilares de su educación cinematográfica: “A mí me gusta mucho el melodrama. Crecí viendo telenovelas y no tuve una formación cinematográfica tradicional. La telenovela viene del cine mexicano de oro: de Pedro Infante, Ismael Rodríguez y toda esa tradición. El melodrama forma parte de la cultura mexicana”.

Frente al cinismo y la llamada al desastre de otras películas dirigidas por mexicanos recientemente -ejem, Digger de Alejandro González Iñárritu-, Eimbcke aboga por encontrar la esperanza en la inocencia y seguir confiando en la humanidad, aunque no por ello reniega de sus paisanos. “Alejandro González Iñárritu sigue representando una parte muy importante de México. Me parece una especie de caballito de Troya. También Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro nunca dejan de mirar hacia México, ya sea porque filman allí o porque apoyan a nuevas generaciones”.

Temas Relacionados

MéxicoEstrenos de cineEntrevistasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película que ha supuesto un hito en la animación, hecha de manera tradicional y que rechaza la IA: cómo se creó fotograma a fotograma ‘Wildwood’

El director Travis Knight, al frente del estudio Laika, ha tardado 16 años en completar la película más larga jamás filmada mediante la técnica del ‘stop-motion’

La película que ha supuesto un hito en la animación, hecha de manera tradicional y que rechaza la IA: cómo se creó fotograma a fotograma ‘Wildwood’

Olivia Wilde, directora de ‘La invitación’: “El ADN de Penélope Cruz está en toda la película y no puedo imaginar a nadie más en ese papel”

La directora e intérprete se ha puesto delante y detrás de la cámara en una de las grandes comedias del año y reflexiona sobre los retos que le ha planteado este doble trabajo

Olivia Wilde, directora de ‘La invitación’: “El ADN de Penélope Cruz está en toda la película y no puedo imaginar a nadie más en ese papel”

“La noche estrellada” de Van Gogh no fue pura imaginación: localizan la fecha exacta a partir del cielo del famoso cuadro

Un estudio identifica la posición de la Luna, Venus y las Híades en la madrugada del 22 de julio de 1889 y aporta nuevas pistas sobre la inspiración astronómica del artista neerlandés

“La noche estrellada” de Van Gogh no fue pura imaginación: localizan la fecha exacta a partir del cielo del famoso cuadro

Joan Manuel Serrat, sobre el problema de la vivienda en España: “Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad”

El cantautor catalán ha hablado del descontento con el encarecimiento de los hogares y el deterioro de los servicios públicos, animando a la gente a expresar su malestar en las urnas

Joan Manuel Serrat, sobre el problema de la vivienda en España: “Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad”

Una compañía teatral de Valladolid denuncia ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Lorca alegando “motivos ideológicos”: “La única eliminada ha sido ‘Federico’”

La representación, que indaga en la desaparición y el asesinato de Federico García Lorca y en los crímenes del franquismo, fue retirada de la programación por unas supuestas obras en el teatro

Una compañía teatral de Valladolid denuncia ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Lorca alegando “motivos ideológicos”: “La única eliminada ha sido ‘Federico’”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

La ultraderecha crece en Francia con los disturbios y Vox replica el discurso de Le Pen: “Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

Sánchez va con Broncano a ‘La Revuelta’ pero no ha confirmado aún su participación en los debates de Mediaset y Atresmedia: “Está cerrando la agenda”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

ECONOMÍA

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”