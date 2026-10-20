El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

Patti Smith. (FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS)

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La llaman sacerdotisa, chamana y madrina del punk por ser una de las figuras fundamentales en el nacimiento y la consolidación de un movimiento musical que revolucionó el rock de los años setenta. Patti Smith (Chicago, Illinois, 1946) recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 “por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”. La poeta, que terminó siendo una estrella, es autora de más de una decena de álbumes y una veintena de libros de poemas y narrativa, debutó en la música en 1975 con Horses, un disco de punk rock y poesía hablada producido por John Cale, cofundador de The Velvet Underground. Un álbum fiel a los directos de su banda, Patti Smith Group, que le abrió la puerta de entrada al éxito.

Tras este LP llegó Radio Ethiopia, un segundo proyecto producido por Jack Douglas —productor de John Lennon y Yoko Ono— con el que Smith se adentró en un sonido más próximo al hard rock. Precisamente en esta época, la cantante, que para entonces tenía 29 años, hizo su primera parada en España. Dos días antes de presentar su segundo LP, el 20 de octubre de 1976, llenó el Pabellón del Club Joventut de Badalona, ante unos 5.000 espectadores. Un pabellón de baloncesto donde predominó el rock poco tiempo después de la muerte de Franco.

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Concierto de Patti Smith en Badalona el 20 de octubre de 1976

La cantante recordó el concierto como “fantástico” en 2012, en una entrevista con J.L. Fernández con motivo de la publicación de Banga: “El rock era aún algo nuevo para los españoles, y los aspectos técnicos de los conciertos eran muy rudimentarios, pero el entusiasmo del público lo compensó todo. Más que un concierto, fue una gran celebración de libertad colectiva. Pude pasar unos días en Barcelona y tengo gratos recuerdos, se respiraba esperanza en el aire por la llegada de la democracia”.

El encargado de traer a la artista a España fue Gay Mercader, el promotor que la trajo aquella primera vez y una decena de veces desde entonces. Un total de 62, según la web setlist.fm. “Era un local muy intenso, el artista casi tocaba al público, ¡una olla a presión, vamos! Fue apoteósico”, recordó el también amigo de la cantante en una entrevista a XLSemanal en 2018.

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La cantante ha actuado una decena de veces en nuestro país

El concierto tampoco pasó inadvertido para la prensa de la época. La revista musical Vibraciones calificó su actuación como “el primer concierto de rock’n’roll que se ha visto y oído en este país”, según una crítica de 1976 recuperada por ABC en 2024. Ante aquel millar de personas, Smith dio una de las primeras grandes actuaciones internacionales del punk en España. “Tirando todas las etiquetas por la ventana, aquello fue rock’n’roll, sin la vergonzosa autocaricatura de los Stone. Rock’n’roll visceral, iluminado, experimental, ácido, eterno, por siempre rock’n’roll”, añadió el citado medio. La periodista Rosa Massagué, por su parte, evocó en un artículo publicado en Política & Prosa en 2026 la impresión que le causó la presencia escénica de la estadounidense: “Ni el álbum era extraordinario ni la banda que le acompañaba era gran cosa, pero la fuerza que irradiaba a Patti Smith nos dejó noqueados”, escribió en catalán.

La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

Ella se sigue acordando del concierto. La última vez que lo mencionó fue precisamente en abril, cuando conoció que había sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. “Espero llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia, porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán exactamente 50 años de mi primer concierto en España”, declaró entonces la cantante en un comunicado difundido por la Fundación Princesa de Asturias.

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Dicho y hecho. Esa misma fecha servirá ahora para cerrar el círculo. Este martes 20 de octubre, Patti Smith ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón para conmemorar su debut español. Un día después, el miércoles 21, actuará nuevamente en la ciudad, esta vez en el Palacio de los Deportes de la Guía “Presidente Adolfo Suárez”, donde se ha trasladado el recital inicialmente previsto en Oviedo debido a las previsiones meteorológicas.