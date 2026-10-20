Pepe Navarro y Florentino Fernández recuerdan en ‘El Hormiguero’ la demanda por plagiar a Chiquito de la Calzada: “Fue surrealista”

Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)

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Pepe Navarro y Florentino Fernández han regresado a uno de los episodios más insólitos de sus trayectorias profesionales durante su visita a El Hormiguero.

Los dos televisivos acudieron al programa de Pablo Motos para presentar El otro Chiquito, el documental disponible en Movistar Plus+ que reconstruye la historia del enfrentamiento judicial entre Chiquito de la Calzada y Lucas Grijander, el personaje al que daba vida Flo en el espacio Esta noche cruzamos el Mississippi.

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La conversación recuperó una polémica que marcó aquella etapa de la televisión española: la demanda por el supuesto plagio del popular humorista malagueño. Años después, Navarro y Fernández han contado cómo vivieron aquel proceso y han recordado algunas de las situaciones más surrealistas que protagonizaron durante las declaraciones.

Pepe Navarro explica cómo nació el personaje de Lucas Grijander

La demanda por el plagiar a Chiquito de la Calzada #PepeFloEH https://t.co/PxSRnwArMy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2026

Pablo Motos quiso conocer la versión de Pepe Navarro sobre el origen de la controversia. El presentador explicó que la intención del programa nunca había sido imitar directamente a Chiquito, sino construir una parodia más amplia a partir de elementos reconocibles de la cultura española.

“Lo que queríamos era una parodia general de España. Entonces nunca se pensó en plagiar ni imitar a Chiquito. Lo que pasa es que teníamos que coger un elemento, una base sobre la que construir”, explicó.

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Para ilustrar aquella idea, Navarro recordó el universo ficticio que crearon alrededor del personaje: un país llamado Chiquitistán, cuya capital era Barbate y cuyo monarca recibía el nombre de Chiquito I El Fistro. Según relató, el personaje vivía en el exilio dentro de aquella historia humorística.

La explicación dio paso a la experiencia personal de Florentino Fernández, que apenas tenía 23 años cuando se encontró en medio de un conflicto judicial inesperado. Motos le preguntó cómo había reaccionado al saber que Chiquito, a quien admiraba profundamente, había emprendido acciones legales.

Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)

El cómico confesó que la noticia le desconcertó desde el primer momento. Cuando Navarro le comunicó que también se enfrentaba a una demanda, su primera reacción fue cuestionar por qué estaba implicado en el asunto. “¿Nos? Este programa es tuyo”, recordó haberle dicho a su compañero.

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La respuesta de Navarro no contribuyó precisamente a tranquilizarlo. Según contó Fernández, el presentador le aseguró que también le reclamaban a él por su condición de intérprete. A partir de ahí, comenzaron los nervios: las manos le sudaban y la situación le parecía cada vez más difícil de gestionar.

El humorista describió también la imagen que se encontró al entrar en la sala. Navarro estaba sentado y, pese a la tensión del momento, mantenía una actitud aparentemente tranquila. “Le miro y me sonríe, con esa sonrisa de pelícano que tiene, como diciendo ‘Va a salir de la hostia’”, relató entre risas.

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No obstante, el presentador puntualizó que el procedimiento no llegó a convertirse en un juicio como tal, sino que ambos tuvieron que comparecer en una fase de declaraciones.

Un interrogatorio que terminó pareciendo un número de humor

Uno de los recuerdos más llamativos de Flo tuvo que ver con las preguntas que le formularon durante su declaración. El humorista explicó que el juez comenzó a enumerar algunas de las expresiones características asociadas a Chiquito, como “cobarde fistro pecador” o referencias a la ‘vaca cobarde de la pradera’ y al ‘lago negro y el lago blanco’.

Fernández aseguró que respondió afirmativamente a las preguntas, pero que la escena le resultó tan extraña que estuvo a punto de decirle al juez que no tenía ninguna gracia. Para ilustrarlo, incluso reprodujo la voz y los gestos que habían hecho célebre al humorista malagueño.

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Tráiler de 'El otro Chiquito', documental sobre la aparición de Lucas Grijander, una parodia de Chiquito de la Calzada que acabó alcanzando casi tanta o más popularidad que el propio humorista español, quien vio en las imitaciones de Florentino Fernández una amenaza a su éxito.

Navarro añadió un detalle que contribuyó a explicar lo insólito de aquella situación: el juez le pidió a Florentino que interpretara las expresiones y que agachara la cabeza al pronunciarlas para contener la risa.