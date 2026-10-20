España

Pepe Navarro y Florentino Fernández recuerdan en ‘El Hormiguero’ la demanda por plagiar a Chiquito de la Calzada: “Fue surrealista”

El presentador y el humorista han rememorado el enfrentamiento judicial por el personaje de Lucas Grijander en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’

Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Guardar

Pepe Navarro y Florentino Fernández han regresado a uno de los episodios más insólitos de sus trayectorias profesionales durante su visita a El Hormiguero.

Los dos televisivos acudieron al programa de Pablo Motos para presentar El otro Chiquito, el documental disponible en Movistar Plus+ que reconstruye la historia del enfrentamiento judicial entre Chiquito de la Calzada y Lucas Grijander, el personaje al que daba vida Flo en el espacio Esta noche cruzamos el Mississippi.

PUBLICIDAD

La conversación recuperó una polémica que marcó aquella etapa de la televisión española: la demanda por el supuesto plagio del popular humorista malagueño. Años después, Navarro y Fernández han contado cómo vivieron aquel proceso y han recordado algunas de las situaciones más surrealistas que protagonizaron durante las declaraciones.

Pepe Navarro explica cómo nació el personaje de Lucas Grijander

Pablo Motos quiso conocer la versión de Pepe Navarro sobre el origen de la controversia. El presentador explicó que la intención del programa nunca había sido imitar directamente a Chiquito, sino construir una parodia más amplia a partir de elementos reconocibles de la cultura española.

“Lo que queríamos era una parodia general de España. Entonces nunca se pensó en plagiar ni imitar a Chiquito. Lo que pasa es que teníamos que coger un elemento, una base sobre la que construir”, explicó.

PUBLICIDAD

Para ilustrar aquella idea, Navarro recordó el universo ficticio que crearon alrededor del personaje: un país llamado Chiquitistán, cuya capital era Barbate y cuyo monarca recibía el nombre de Chiquito I El Fistro. Según relató, el personaje vivía en el exilio dentro de aquella historia humorística.

La explicación dio paso a la experiencia personal de Florentino Fernández, que apenas tenía 23 años cuando se encontró en medio de un conflicto judicial inesperado. Motos le preguntó cómo había reaccionado al saber que Chiquito, a quien admiraba profundamente, había emprendido acciones legales.

Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Pepe Navarro y Florentino Fernández en 'El Hormiguero'. (Flickr)

El cómico confesó que la noticia le desconcertó desde el primer momento. Cuando Navarro le comunicó que también se enfrentaba a una demanda, su primera reacción fue cuestionar por qué estaba implicado en el asunto. “¿Nos? Este programa es tuyo”, recordó haberle dicho a su compañero.

La respuesta de Navarro no contribuyó precisamente a tranquilizarlo. Según contó Fernández, el presentador le aseguró que también le reclamaban a él por su condición de intérprete. A partir de ahí, comenzaron los nervios: las manos le sudaban y la situación le parecía cada vez más difícil de gestionar.

El humorista describió también la imagen que se encontró al entrar en la sala. Navarro estaba sentado y, pese a la tensión del momento, mantenía una actitud aparentemente tranquila. “Le miro y me sonríe, con esa sonrisa de pelícano que tiene, como diciendo ‘Va a salir de la hostia’”, relató entre risas.

No obstante, el presentador puntualizó que el procedimiento no llegó a convertirse en un juicio como tal, sino que ambos tuvieron que comparecer en una fase de declaraciones.

Un interrogatorio que terminó pareciendo un número de humor

Uno de los recuerdos más llamativos de Flo tuvo que ver con las preguntas que le formularon durante su declaración. El humorista explicó que el juez comenzó a enumerar algunas de las expresiones características asociadas a Chiquito, como “cobarde fistro pecador” o referencias a la ‘vaca cobarde de la pradera’ y al ‘lago negro y el lago blanco’.

Fernández aseguró que respondió afirmativamente a las preguntas, pero que la escena le resultó tan extraña que estuvo a punto de decirle al juez que no tenía ninguna gracia. Para ilustrarlo, incluso reprodujo la voz y los gestos que habían hecho célebre al humorista malagueño.

Tráiler de 'El otro Chiquito', documental sobre la aparición de Lucas Grijander, una parodia de Chiquito de la Calzada que acabó alcanzando casi tanta o más popularidad que el propio humorista español, quien vio en las imitaciones de Florentino Fernández una amenaza a su éxito.

Navarro añadió un detalle que contribuyó a explicar lo insólito de aquella situación: el juez le pidió a Florentino que interpretara las expresiones y que agachara la cabeza al pronunciarlas para contener la risa.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasTelevisión EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

La cantante estadounidense conmemora las cinco décadas de su paso por nuestro país con dos conciertos, días antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

El ministerio licita un contrato para subastar electrónicamente todo tipo de bienes en los dos próximos años. Antes lo hacía Hacienda. En noviembre se venden 26 lotes de inmuebles que pertenecían a narcos gallegos como Miñanco y Marcial Dorado

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

Los populares, si llegan a Moncloa, limitarían la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres ámbitos concretos: defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La impresionante casa de Koke Resurreción y Beatriz Esquivel en La Finca: chimenea de vapor, biblioteca de doble altura y grandes ventanales

El futbolista y su mujer construyeron durante más de cinco años una vivienda pensada para combinar la comodidad y la elegancia de la familia

La impresionante casa de Koke Resurreción y Beatriz Esquivel en La Finca: chimenea de vapor, biblioteca de doble altura y grandes ventanales

Precio del aceite de oliva en España este 20 de octubre

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 20 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

Puigdemont entra en la campaña para el 29-N: el líder independentista regresa a Cataluña para salvar a Junts del batacazo que prevén los sondeos

Madrid quiere reducir la franja de protección de la Casa de Campo a solo seis metros: “A partir del séptimo ya puedes tirar fuegos artificiales o montar una feria de gastronomía”

Elecciones generales 29-N, en directo | El PSOE de Palencia deja al partido sin candidatura a 41 días de las elecciones después de que Ferraz sustituyera a su cabeza de lista por una diputada veterana

ECONOMÍA

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

La campaña de la aceituna busca cuadrillas, pero muchos no quieren que su sueldo dependa de la lluvia: “La gente prefiere seis meses en la hostelería que estar cada día mirando el cielo”

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”