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Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

Revisar las condiciones del préstamo, comprobar si existe un seguro de vida y elegir cómo aceptar la sucesión son claves para prevenir problemas financieros

Un hombre con gafas firma un documento en un escritorio de madera junto a una mujer que sostiene un sello, con diplomas en la pared.
Un hombre firma su testamento ante una notaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Heredar una vivienda en un mercado inmobiliario marcado por los elevados precios puede parecer una oportunidad difícil de rechazar. Sin embargo, recibirla no significa necesariamente obtener un patrimonio libre de cargas. Si el fallecido todavía estaba pagando una hipoteca, la deuda puede acompañar al inmueble y convertir una herencia aparentemente ventajosa en un compromiso financiero de largo recorrido.

Los gastos tampoco terminan con el préstamo pendiente. El heredero debe tener en cuenta los impuestos asociados a la sucesión, los posibles recibos impagados y las cargas que puedan afectar a la propiedad. Por eso, los expertos del comparador financiero HelpMyCash recomiendan recopilar toda la información disponible antes de tomar una decisión que puede tener consecuencias económicas importantes.

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La clave está en no precipitarse. Antes de aceptar una vivienda hipotecada, conviene conocer cuánto dinero queda por devolver, comprobar si existen mecanismos para cancelar la deuda y valorar las distintas alternativas legales que contempla la normativa española, señalan los expertos.

Consultar al banco y averiguar cuánto queda de hipoteca

El primer paso consiste en ponerse en contacto con la entidad financiera con la que el fallecido contrató el préstamo. El objetivo es conocer el capital pendiente, las condiciones de financiación y el tiempo que resta para terminar de pagar la vivienda. También resulta fundamental comprobar si las cuotas se abonaban con normalidad o si existían mensualidades impagadas.

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Para acceder a esa información, el heredero debe acreditar su condición o su interés legítimo. Entre los documentos necesarios figuran el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y una copia autorizada del testamento. Si no existe testamento, será necesario tramitar la declaración de herederos correspondiente.

Una vez acreditada la legitimación, la entidad debe facilitar la documentación bancaria pertinente. Según HelpMyCash, el heredero puede solicitar información sobre los productos contratados por el fallecido, incluidos los préstamos y las hipotecas, así como el certificado de posiciones. Estos datos permiten calcular el alcance real de la deuda y evaluar si la vivienda resulta asumible.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Comprobar las cargas y buscar un posible seguro de vida

La deuda hipotecaria no es el único riesgo que puede esconder una vivienda heredada. Antes de decidir qué hacer con ella, también conviene comprobar si existen embargos, usufructos, servidumbres u otras cargas registrales que puedan limitar su uso o afectar a su valor.

Para ello, se puede solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad. Además, es recomendable pedir a la comunidad de propietarios un certificado que detalle si hay cuotas pendientes o derramas sin pagar. Estas obligaciones pueden incrementar el coste de recibir el inmueble y deben incluirse en el cálculo económico de la operación.

Hay otra comprobación que puede marcar la diferencia: averiguar si el fallecido tenía contratado un seguro de vida vinculado a la hipoteca. Si la póliza cubre el fallecimiento y se cumplen sus condiciones, la aseguradora puede abonar el capital asegurado para cancelar total o parcialmente el préstamo. Para investigar si existía una póliza, se pueden revisar los recibos bancarios o consultar el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento del Ministerio de Justicia.

Aceptar, renunciar o proteger el patrimonio propio

Una vez reunida toda la información, llega la decisión más importante. El heredero puede aceptar la herencia, renunciar a ella o aceptarla a beneficio de inventario. Cada opción tiene consecuencias distintas y conviene estudiar las cifras antes de elegir.

Aceptar supone recibir los bienes y asumir las obligaciones hereditarias que correspondan. En el caso de una vivienda hipotecada, el préstamo no desaparece automáticamente por el fallecimiento del propietario. La situación deberá resolverse conforme al contrato, a las condiciones de la sucesión y, cuando proceda, a la cobertura de un seguro.

La renuncia, por su parte, implica perder el derecho a recibir los bienes de esa herencia. La tercera alternativa, la aceptación a beneficio de inventario, permite que las deudas hereditarias se satisfagan con el patrimonio de la herencia, de modo que, si se cumplen los requisitos legales, el patrimonio personal del heredero queda protegido frente a esas deudas. Este mecanismo exige seguir el procedimiento y los plazos previstos por la ley.

Los impuestos y gastos que también hay que calcular

Incluso cuando la vivienda resulta económicamente viable, recibirla puede generar una factura adicional. Entre los costes que deben revisarse figuran el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuya aplicación depende de la normativa autonómica; la plusvalía municipal, cuando corresponda, y los gastos notariales y administrativos.

La decisión no debe basarse únicamente en el valor de mercado de la casa. Para saber si compensa aceptar la herencia, hay que comparar el valor del inmueble con la hipoteca pendiente, las posibles cargas, los impuestos y los demás gastos. Solo después de realizar ese balance será posible determinar si la vivienda representa una oportunidad patrimonial o una obligación difícil de asumir, subrayan los expertos.

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