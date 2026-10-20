Gwyneth Paltrow protagonizará por primera vez una serie para Netflix: un drama criminal dirigido por el ‘oscarizado’ Thomas Vinterberg

Gwyneth Paltrow protagonizará por primera vez una serie y lo hará para Netflix con producción de A24. (REUTERS)

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Netflix ha encargado dos temporadas de The Apology, un drama de la productora A24 que supondrá el primer papel protagonista de Gwyneth Paltrow en una serie de televisión. La actriz interpretará a una madre cuyo hijo fue asesinado 18 años antes y que decide actuar junto a su marido cuando la confesión de un desconocido amenaza con acabar en una condena reducida.

La plataforma ha adquirido preventivamente The Apology, una serie creada por Joe Murtagh y dirigida por Thomas Vinterberg, con Paltrow como Evelyn Amspoker y un encargo directo de dos temporadas. Según ha adelantado Deadline, Netflix se impuso en una competición por el proyecto y declinó hacer comentarios sobre la operación.

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La trama giraría en torno a Evelyn y Caleb Amspoker, que llevarían casi dos décadas marcados por un asesinato sin resolver que conmocionó al país. La aparición de un hombre que confiesa el crimen parece abrir la vía para obtener justicia, hasta que la pareja descubre que el autor podría recibir una pena menor.

Ante esa posibilidad, ambos deciden tomarse la justicia por su cuenta. La serie parte de ese conflicto para construir un thriller dramático sobre los límites de la reparación tras un crimen y las consecuencias de una condena que las víctimas consideran insuficiente.

Qué se sabe sobre ‘The Apology’

Joe Murtagh ejercerá como creador, guionista y showrunner de la ficción. El británico creó en 2023 La mujer en la pared y también figura como productor ejecutivo junto a Joe Hipps, Vinterberg y Paltrow.

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Thomas Vinterberg, ganador del Oscar por Otra ronda, dirigirá la serie. El cineasta danés ya trabaja en Kennedys, una próxima producción de Netflix sobre la dinastía política estadounidense, de la que dirigirá el primer y el último episodio.

El director danés Thomas Vinterberg, será el director. REUTERS/Louisa Gouliamaki

A24 producirá The Apology con Cut To, la compañía de Hipps integrada en el estudio. Desde su lanzamiento hace dos años, Cut To ha conseguido cuatro encargos directos a serie para A24, entre ellos Discretion, con Nicole Kidman y Elle Fanning para Paramount+, y Trigger Point, encabezada por Joel Edgerton para Netflix.

La empresa también ha vendido a Netflix un thriller de espionaje protagonizado por Millie Bobby Brown y David Harbour, creado por Jack Thorne, ‘cocreador’ de Adolescencia. Las cuatro operaciones se cerraron tras procesos competitivos, y la plataforma ha ganado tres de esos proyectos en el último año.

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Paltrow no había encabezado hasta ahora una ficción televisiva, pese a su extensa carrera cinematográfica. La actriz obtuvo el Oscar por Shakespeare in Love y participó en títulos como Emma, Dos vidas en un instante, El talento de Mr. Ripley, la franquicia Iron Man y, más recientemente, Marty Supreme.

Gwyneth Paltrow en la película "Marty Supreme"

En televisión, Paltrow interpretó a Holly Holiday durante cinco episodios de Glee y tuvo un papel secundario en The Politician, otra serie de Netflix creada por Ryan Murphy. Aquella producción fue su segunda experiencia como integrante regular de un reparto, tras el arco recurrente en la serie de Fox.

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Un encargo tras la reordenación de Netflix

La apuesta por The Apology coincide con una reorganización ejecutiva en Netflix. La compañía ha despedido a cerca de 1.000 trabajadores, después de anunciar una reducción del 6% de su plantilla, y ha relevado a la directora de contenidos Bela Bajaria por Peter Rice.

Dan Lin, responsable de cine de la plataforma, también ha dejado la empresa. Jinny Howe, responsable de las series guionizadas de Estados Unidos y Canadá, ha mantenido su puesto y, según Deadline, comunicó la decisión sobre The Apology al codirector ejecutivo de Netflix Ted Sarandos.

Rice comenzó oficialmente en el cargo después de que Netflix aprobara el encargo y no habría intervenido en la decisión, de acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense. El fichaje recupera un modelo que la plataforma utilizó al irrumpir en la producción original: en 2011 encargó directamente dos temporadas de House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey.

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Esta nueva serie, precuela a la franquicia de películas de terror, Viernes 13 o Friday the 13th, se estrena en Universal . La serie sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que no ha logrado superar el profundo dolor que le dejó la trágica muerte de su hijo Jason, un niño con una extraña enfermedad que se ahogó en el icónico lago Crystal Lake. (Universal )

A24 prepara además The Spot para Hulu y el drama criminal Superfakes para Peacock. El estudio también está detrás de Crystal Lake, estrenada en Peacock, y del documental You Can See Everything, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, que recaudó 15 millones en su primer fin de semana.