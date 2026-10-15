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Confucio, filósofo chino: “Tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una”

Esta frase atribuida al fundador del taoísmo condensa buena parte de sus ideas sobre el cultivo de la virtud para poder desarrollarnos plenamente

Pintura del filósofo chino Confucio.
Pintura del filósofo chino Confucio.
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La filosofía china se apoya principalmente en tres grandes corrientes: el budismo (introducido desde la India), el taoísmo de Lao-Tse y el confucianismo. Esta última se centra sobre todo en la ética social, la moralidad, el orden y la armonía en las relaciones humanas, partiendo de las reflexiones que su fundador, Confucio, elaboró en el siglo VI a. C. Este filósofo, además de su pensamiento, legó a su tierra hitos tan relevantes como la primera escuela privada de China, con la que democratizó la educación al aceptar a miles de estudiantes que no provenían de la nobleza.

Precisamente, fueron sus discípulos los que, tras su muerte, recopilaron algunas de sus lecciones más importantes en Analectas, un compendio de diálogos donde leemos al maestro reflexionar sobre el cultivo de la virtud, el respeto y la empatía. Había nacido el confucionismo: una filosofía que buscaba transformar el caos político de la época mediante la rectitud moral de los gobernantes y los ciudadanos.

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La influencia de Confucio no ha disminuido desde entonces, convirtiéndose en una figura capital en el devenir de China. Son muchas las sentencias que, a lo largo de la historia, se le han atribuido más allá de las Analectas. Aunque si tuviéramos que quedarnos con una, sería esta: “Tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una”. Estas palabras, al fin y al cabo, condensan notablemente el núcleo de la introspección y el despertar personal que propugnaba el filósofo.

'Analectas', de Confucio. (Fragmenta Editorial)
'Analectas', de Confucio. (Fragmenta Editorial)

El significado de la frase de Confucio

La sentencia atribuida al pensador chino nos invita a salir del piloto automático y valorar nuestro recurso más escaso: el tiempo. La primera vida transcurre en la inercia, cumpliendo expectativas ajenas o postergando proyectos importantes. Sin embargo, al asumir nuestra propia finitud, llega una segunda oportunidad. Es un punto de inflexión donde empezamos a decidir de manera más consciente y priorizamos aquello que realmente aporta un significado a nuestras vivencias.

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El sabio insistía en esta toma de control cuando afirmaba: “Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”. Para Confucio, despertar implicaba mirar la realidad con otros ojos y actuar en consecuencia. También advertía sobre la prisa inútil al recordar que “no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas”, subrayando la constancia sobre el ritmo frenético.

Hay muchas formas, a día de hoy, de iniciar esa “segunda” vida. Puede llegar con un cambio de trabajo, de hábitos o con un simple ejercicio de introspección. Tras años persiguiendo cosas superficiales, llega el momento de preguntarnos qué queremos realmente, siendo conscientes de que el tiempo transcurrido viaja solo de ida y no de vuelta.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

“No es que tengamos poco tiempo”

La muerte ha sido, históricamente, un gran aliciente para muchos filósofos y su forma de encarar la existencia. Pensemos en Séneca, el filósofo estoico que en sus escritos abordó este tema y dijo: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho”. Coincidía así con Confucio en que la vida verdadera comienza una vez dejamos de malgastar nuestras horas en banalidades.

Siglos después, Friedrich Nietzsche llevó este mismo asunto a su terreno cuando desafió a sus lectores a cuestionar cada elección cotidiana preguntándose: “¿Quieres esto otra vez e infinitas veces más?”. De una forma muy original, el filósofo alemán nos hablaba de la brevedad de la vida al presentarnos justo el otro extremo, el de una existencia infinita en la que queda expuesto el carácter necesario (o innecesario) de las cosas.

Como vemos, las ideas de Confucio pueden relacionarse con las reflexiones de otros muchos pensadores de lugares y épocas distintas. Todas ellas apuntan en una dirección posible: el cambio siempre está a nuestro alcance y no hace falta esperar la llegada de una crisis para reevaluar nuestras prioridades. Basta con recordar que esta vida es única, y precisamente por ello, nos merecemos una segunda oportunidad para vivirla plenamente.

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