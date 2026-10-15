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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 16 de octubre: el asesinato de Jana sale a la luz y la ruptura de Máximo acorrala a Leocadia

Un nuevo descubrimiento sacude los cimientos del palacio para despedir el viernes en la exitosa serie de RTVE

Curro y Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
Curro y Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
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La Promesa despide su semana en La 1 de Televisión Española en su momento más álgido, consolidada como el gran referente de la ficción diaria de época gracias a un cóctel implacable de intrigas palaciegas, venganzas y secretos inconfesables. La producción de Bambú Producciones para RTVE ha pisado el acelerador en sus últimas entregas, dinamitando la aparente estabilidad del palacio y situando a sus protagonistas al borde de un abismo del que difícilmente saldrán indemnes.

El destino y las incógnitas en torno a Jana continúan siendo el gran motor emocional que vertebra las tramas del melodrama. Lo que comenzó como un entramado de silencios y sospechas soterradas ha terminado por estallar lejos de la comarca, trasladando el epicentro del conflicto hasta Lisboa y obligando a los herederos y allegados a elegir bando en una guerra psicológica donde la lealtad tiene un precio muy alto.

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La entrega del viernes 16 de octubre marcará un punto de no retorno para la serie antes del parón del fin de semana. Tras la devastadora revelación que ha dejado a Manuel completamente desarmado y el motín sentimental que ha hecho descarrilar los planes nupciales en palacio, el nuevo capítulo promete ser una olla a presión donde los culpables empezarán a pagar las consecuencias de sus actos.

Lo que ha pasado hasta ahora en ‘La Promesa’

Los acontecimientos previos han dejado el terreno completamente abonado para el desenlace semanal. El gran terremoto dramático se produjo en Lisboa, donde Manuel localizó a un Curro que había huido de palacio para poner tierra de por medio con la señora de Figueroa. Ante la insistencia de su interlocutor, Curro soltó la bomba definitiva al confesarle a Manuel la verdadera razón de su marcha: Leocadia fue quien asesinó a Jana, una revelación que dejó al joven heredero paralizado y enmudecido por el horror.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Lejos de la capital lusa, los frentes en palacio tampoco se quedaron atrás. Leocadia vio cómo su control absoluto empezaba a resquebrajarse cuando Máximo se plantó con firmeza, rompiendo de forma unilateral su compromiso matrimonial y negándose en rotundo a fijar fecha para la boda con Samuel. Al mismo tiempo, la villana puso contra las cuerdas a María, forzándola a casarse de inmediato bajo la amenaza de perder a Jana para siempre. En paralelo, Casilda chantajeó a Jacobo con la sombra de su pasado familiar si no formaliza su enlace con Martina, mientras en las cocinas Tomasa continuó sembrando la discordia entre Candela y Simona.

Lo que va a pasar en el capítulo del viernes 16

El episodio del viernes pondrá el foco en la digestión de la verdad por parte de Manuel. Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la desgarradora confesión sobre el trágico final de Jana, el señorito unirá fuerzas con Curro para orquestar su siguiente paso: encarar directamente a Leocadia y hacer que responda por sus crímenes, cerrando filas para que la muerte de la doncella no quede impune.

Curro y Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
Curro y Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

En el palacio, las consecuencias de la rebelión de Máximo desatarán la ira de Leocadia, quien verá amenazada su posición de poder tras la cancelación de su enlace. Acorralada por el rechazo y con el cerco de Curro y Manuel estrechándose sobre ella, la aristócrata redoblará su presión para que la boda de María y Carlo se consuma por la vía rápida gracias a las gestiones de Samuel. Mientras tanto, la tensión entre Martina, Jacobo y Adriano alcanzará cotas insostenibles ante las intrigas de Casilda, culminando una semana donde las máscaras caen definitivamente en La Promesa.

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