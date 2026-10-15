Investigadores de Salamanca descubren que un fármaco para cortar la lactancia tras el parto reduce el riesgo de cáncer de mama

Un fármaco para suprimir la lactancia tras parto podría reducir el riesgo de cáncer de mama. (Europa Press)

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Un equipo internacional, liderado por el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ha descubierto que un fármaco para suprimir la lactancia reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Según el estudio, publicado en Cancer Discovery, la administración de una dosis de cabergolina —un medicamento utilizado bajo prescripción médica para suprimir la producción de leche materna tras el parto— es capaz de acelerar el proceso de involución mamaria y frenar el desarrollo de tumores en modelos animales de laboratorio.

El trabajo sitúa el periodo posterior a la lactancia como una “ventana de oportunidad” para prevenir tumores en mujeres con alto riesgo genético. Y es que, tras amamantar, la mama inicia una regresión natural llamada involución: el tejido que creció durante el embarazo para producir leche ya no es necesario y el cuerpo lo elimina para reestructurar la glándula.

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“Es como un árbol frutal. En primavera y verano, la mama desarrolla ramas y produce flores y frutos, pero cuando se produce la involución, que sería la versión mamaria del invierno, las estructuras necesarias para el embarazo y la lactancia se reinician de cara al futuro”, explica el profesor Christopher Maxwell, codirector de la investigación y catedrático de la Universidad de Columbia Británica (Canadá).

El equipo de investigadores descubrió que en modelos de laboratorio con mutaciones en los genes BRCA1 y TP53 —responsables clave de reparar el ADN y eliminar células dañadas— el proceso de limpieza y eliminación del tejido sobrante puede quedar incompleto. Este fallo biológico provoca que queden retenidas células alteradas que potencialmente pueden derivar en tumores de gran agresividad.

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Un profesional sujetando con una placa de mamografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es en ese punto exacto donde actúa la cabergolina. Al bloquear la secreción de prolactina, el fármaco administrado al finalizar el amamantamiento ayuda a completar de forma acelerada y eficaz ese proceso natural de regresión. En los estudios preclínicos con ratones que albergaban mutaciones en BRCA1 y TP53, una única dosis de cabergolina logró reducir aproximadamente a la mitad la incidencia de cáncer de mama.

Un hallazgo respaldado por la evidencia

Aunque el ensayo biológico central se enfocó en analizar la involución del tejido mamario en ratones de laboratorio, los científicos contrastaron sus observaciones analizando los historiales médicos de más de 150.000 mujeres en España y Noruega. El análisis de estos datos reveló una clara coincidencia: aquellas mujeres jóvenes menores de 50 años que, por indicación médica tras el parto recibieron cabergolina para cortar la lactancia, registraron aproximadamente un 70% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama en los años posteriores al embarazo.

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“El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres jóvenes, especialmente tras el embarazo. Nuestros hallazgos sugieren que podría existir la posibilidad de reducir ese riesgo ayudando a la mama a completar un proceso natural que tiene lugar tras el cese de la lactancia”, señala Maxwell. Por su parte, Jesús Pérez-Losada insiste en que no se busca alterar la maternidad: “No se trata de cambiar los planes de lactancia materna de las mujeres, cualquier intervención preventiva solo se consideraría una vez finalizada la lactancia”.

Descubre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la detección temprana del cáncer de mama. Un estudio reciente demuestra que el apoyo de la IA en mamografías aumenta la tasa de detección, permitiendo encontrar tumores difíciles de ver a tiempo.

El siguiente paso: un ensayo clínico en mujeres

Actualmente, la cabergolina no está aprobada formalmente como fármaco preventivo frente al cáncer. Para confirmar de manera rigurosa si los beneficios observados en laboratorio y en los historiales clínicos se traducen en una herramienta preventiva real, el equipo ya ha obtenido financiación de la Fundación Gray para poner en marcha un ensayo clínico prospectivo.

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Este ensayo se centrará en mujeres con mutación en el gen BRCA1, seleccionadas a través de clínicas de alto riesgo. Las participantes amamantarán durante el tiempo que libremente decidan y, al momento del destete, recibirán cabergolina o un placebo para evaluar el comportamiento de los marcadores biológicos asociados al riesgo tumoral.

Las medidas preventivas actuales para mujeres con mutaciones genéticas de alto riesgo pasan por opciones drásticas como la terapia hormonal prolongada o la mastectomía, ambas asociadas a profundos impactos físicos y emocionales. Dado que la cabergolina ya cuenta con la autorización sanitaria para cortar la leche materna, la confirmación de su eficacia en futuros ensayos podría acelerar significativamente su llegada a las clínicas como una alternativa mucho menos agresiva y más respetuosa para la salud de las mujeres.

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