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La razón histórica por la que el Nobel de la Paz se entrega en Noruega y el resto de premios en Suecia: el misterio del testamento de Alfred Nobel

El creador de los famosos galardones decidió que el Parlamento de Noruega sería el responsable de decidir quién era el vencedor en una única categoría

Un busto de Alfred Nobel en el Foro Nobel de Estocolmo. (Tom Little/Reuters)
Un busto de Alfred Nobel en el Foro Nobel de Estocolmo. (Tom Little/Reuters)
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Cada año, los Premios Nobel se convierten en un acontecimiento que da a conocer el trabajo de algunas de las mentes más brillantes de la humanidad en diferentes disciplinas: física, química, medicina, literatura. Sin embargo, si existe una categoría que pueda estar por encima de las demás, esa es la del Nobel de la Paz, el premio con el que Alfred Nobel pretendía distinguir “a la persona que haya realizado el mayor o el mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz”.

Sin embargo, Alfred Nobel tomó una decisión inesperada en su testamento: mientras la mayoría de los Premios Nobel se decidirían y entregarían en Suecia, el de la Paz se haría en Noruega, o mejor dicho, en la ciudad de Oslo. Cuando el inventor sueco estableció los galardones que deberían llevar su nombre (1895), Suecia y Noruega formaban una unión política, la Unión Sueco-Noruega, que no se disolvería hasta el año 1905. Nobel tenía vínculos con ambos países y, al parecer, consideraba que Noruega tenía una tradición política más orientada al pacifismo, el arbitraje internacional y la resolución de conflictos.

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Alfred Nobel
Fotografía de Alfred Nobel.

Los motivos de su decisión

Durante las décadas de 1880 y 1890, el Parlamento de Noruega (conocido como Storting) se había implicado mucho en el movimiento internacional por la paz y, especialmente, en promover que los conflictos entre Estados se resolvieran mediante arbitraje y negociación en lugar de mediante guerras. Noruega fue además muy activa en la Unión Interparlamentaria, una organización internacional creada en 1889 precisamente para fomentar la cooperación entre parlamentos y la resolución pacífica de conflictos.

Lo curioso es que, cuando la unión entre ambos países se disolvió, la disposición del filántropo permaneció. El Comité Noruego del Nobel siguió siendo responsable del Premio de la Paz y la ceremonia continúa celebrándose, a día de hoy, en la ciudad de Oslo. Además del supuesto pacifismo de Noruega, también pudo influir su simpatía personal por figuras noruegas como el escritor y activista Bjørnstjerne Bjørnson, que se convirtió en una de las figuras más destacadas del primer Comité Noruego del Nobel, y que más tarde recibiría este mismo galardón en su disciplina literaria.

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La premio Nobel de la Paz se dio un baño de masas en la Puerta del Sol de Madrid.

Los cambios históricos del Nobel de la Paz

A día de hoy, el Nobel de la Paz se entrega en el Ayuntamiento de Oslo, algo que lleva siendo así desde 1990. Sin embargo, su entrega se produjo en los primeros años del galardón en el Parlamento noruego. A partir de 1905, pasó a entregarse en el Instituto Nobel Noruego, pero en 1947 se decidió cambiar la ubicación y celebrar la gala en el Aula de la Universidad de Oslo.

Además, al principio el premio no se anunciaba del mismo modo en que se hace ahora. Para empezar, no se anunciaba en octubre, sino que el comité mantenía el nombre en secreto hasta el 10 de diciembre, día de la muerte de Alfred Nobel. Con el tiempo se cambió la práctica y el nombre del ganador empezó a anunciarse en octubre, inmediatamente después de la decisión del comité.

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