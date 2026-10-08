Donald Trump reclama el premio Nobel de la Paz: “Hice cosas que nadie más ha hecho"

El presidente de los Estados Unidos considera que debe ser reconocido con el galardón

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que merece el Premio Nobel de la Paz por haber resuelto ocho guerras, aunque admitió que duda de que el Comité Nobel Noruego lo elija como ganador este viernes 9 de octubre.

En una conversación con periodistas, Trump recordó que el galardón de la edición anterior fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Relató que Machado le entregó luego la medalla de oro y le dijo que él era quien debía haber recibido la distinción.

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“La última vez se lo dieron a una joven, que era una persona fabulosa. Y ella dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio”, sostuvo el mandatario. “Yo dije: ‘Vaya, qué honor’”.

Trump vinculó su aspiración con su política exterior desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. “Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, declaró, sin precisar a qué nuevo conflicto se refería ni cuáles eran los rehenes incluidos en esa afirmación, aunque se entiende que habla de la invasión de Rusia a Ucrania y de las víctimas del grupo terrorista Hamas tras la incursión en Israel del 7 de octubre de 2023.

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El presidente insistió en que sus intervenciones diplomáticas no tienen precedentes. “Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos”, aseguró. También afirmó que “probablemente ningún presidente ha resuelto guerras” y que él resolvió “ocho guerras, y grandes”, con las que, según dijo, salvó “millones y millones de vidas”.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize, in Washington, D.C, U.S., released January 15, 2026. Daniel Torok/The White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

Trump atribuyó a Machado un respaldo a su candidatura

El mandatario volvió sobre el encuentro con Machado y afirmó que ella le manifestó que no había “nadie en la historia del Premio Nobel” que lo mereciera más. La opositora venezolana fue reconocida con el Nobel de la Paz de 2025 por su trabajo en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica en Venezuela, de acuerdo con la fundamentación del Comité Nobel Noruego.

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Trump además atribuyó parte de sus méritos a la política estadounidense hacia Irán. “Detuve quizá la aniquilación total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, señaló. Añadió que otros presidentes “deberían haberlo hecho antes”.

Sin embargo, el mandatario no ha alcanzado un acuerdo de paz con Irán ni ha conseguido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Varios de los conflictos que Trump incluye entre los ocho que dice haber resuelto mantienen, además, tensiones o episodios de violencia.

FILE PHOTO: Chairman of the Nobel Committee, Jorgen Watne Frydnes, announces that Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is the laureate of the Nobel Peace Prize for 2025, at the Nobel Institute in Oslo, Norway October 10, 2025. REUTERS/Tom Little/File Photo

El mandatario dijo que no confía en la decisión del Comité Nobel

Trump reconoció que no conoce la resolución que adoptará el comité, pero cuestionó de antemano la posibilidad de ser excluido. “No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”, afirmó.

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Luego elevó el tono y sostuvo que una decisión adversa afectaría el prestigio del organismo. “Lo reciba o no, he hecho mucho más, y creo que sería un gran descrédito para ellos”, dijo, aunque aclaró que no lo planteaba “con desprecio”.

Durante sus declaraciones, el presidente también cuestionó el Nobel de la Paz concedido en 2009 al entonces mandatario estadounidense Barack Obama. “Obama lo recibió y no hizo nada, todavía no sabe por qué lo recibió”, afirmó Trump. Obama obtuvo el reconocimiento en los primeros meses de su presidencia por sus “esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, según el Comité Nobel Noruego.

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FILE PHOTO: The Nobel Peace Prize diploma for former U.S. president, Barack Obama, hangs on a wall with other diplomas in the Norwegian Nobel Institute in Oslo, Norway, September 9, 2025. REUTERS/Tom Little/File Photo

Machado conservó el título de laureada pese a entregar la medalla

El Nobel de la Paz de 2025 fue anunciado el 10 de octubre de ese año y recayó en Machado. A comienzos de 2026, la dirigente venezolana entregó a Trump la medalla asociada al premio durante una reunión en la Casa Blanca.

Tras ese gesto, el Instituto Nobel Noruego aclaró que la condición de ganadora no puede transferirse. La medalla puede cambiar de manos, pero el premio, su motivación y el título de laureada permanecen vinculados a la persona distinguida por el comité.

Trump figura entre los nombres propuestos públicamente para el Nobel de este año, aunque el Comité Nobel mantiene en reserva las nominaciones durante 50 años. El organismo informó que recibió 287 candidaturas para la edición de 2026, entre personas y organizaciones. El ganador será anunciado este viernes en Oslo; la ceremonia de entrega está prevista, como cada año, para el 10 de diciembre.

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