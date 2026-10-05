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La Oreja de Van Gogh tendrá su propia película a partir de sus canciones más icónicas: un musical romántico al estilo ‘La La Land’

Se ha anunciado la puesta en marcha el proyecto ‘Puedes contar conmigo’, musical que dirigirá Fernando González Molina a partir los temas de la banda donostiarra liderada por Amaia Montero

Las canciones de La Oreja de Van Gogh serán las protagonistas de una comedia musical dirigida por Fernando González Molina
Las canciones de La Oreja de Van Gogh serán las protagonistas de una comedia musical dirigida por Fernando González Molina
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La banda La Oreja de Van Gogh llevará al cine su repertorio en Puedes contar conmigo, un musical romántico en ‘preproducción’ que construirá una historia original a partir de las canciones de la banda donostiarra. El grupo participará además en la producción ejecutiva de una película concebida para actualizar el género a los códigos del cine actual.

Puedes contar conmigo se encuentra en fase de desarrollo y escritura de guion, que Fernando González Molina firma junto a Miguel López Martínez. La película aún no ha desvelado ni su reparto ni el argumento concreto que se articulará en torno a los temas más icónicos de La Oreja de Van Gogh.

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González Molina dirigirá el largometraje tras estrenar Cronos y presentar este mismo año Mi querida señorita. El cineasta cuenta en su filmografía con la Trilogía del Baztán, Palmeras en la nieve, Tengo ganas de ti y Tres metros sobre el cielo.

La producción reúne a Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson. Gortázar impulsa el proyecto desde Arce Studios, mientras que Salazar-Simpson está al frente de Lazona, productora vinculada a títulos como El autor, Ocho apellidos vascos y No habrá paz para los malvados.

Cómo será el musical de La Oreja de Van Gogh

La historia no adaptará un relato previo, sino que empleará el catálogo de la banda como hilo narrativo y motor emocional. Corral ha explicado a El País que el elemento diferencial del proyecto serán precisamente “las canciones de la banda”.

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El productor, que fue director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus+ hasta abril de 2025, ha defendido que los temas del grupo “son parte de la memoria emocional de España”. Durante su etapa en la plataforma estuvo detrás de series como La peste, Rapa y La Mesías, además de películas como Sirât, El ser querido y Los tigres.

Amaia Montero en un recital de La Oreja de Van Gogh. EFE/ Biel Aliño
Amaia Montero en un recital de La Oreja de Van Gogh. EFE/ Biel Aliño

Los integrantes de La Oreja de Van Gogh han definido la llegada de sus canciones a la gran pantalla como “un sueño para nosotros”. En el comunicado de presentación, el grupo sostiene que su música inspirará “un universo visual y narrativo tan grande” y califica la película como una celebración de su vínculo con el público.

Fernando González Molina ha asumido el reto de trasladar ese repertorio a una ficción inédita. “Actualizar los grandes musicales románticos, que he amado desde siempre, a los códigos del cine actual” es el propósito que ha fijado para una película con la que aspira a emocionar al público como lo han hecho durante décadas las composiciones de la banda.

Las referencias a ‘La La Land’

Corral ha situado la ambición de Puedes contar conmigo cerca del modelo de La La Land, el musical de 2016 dirigido por Damien Chazelle. El productor ha señalado que las canciones de La Oreja de Van Gogh forman parte de la historia emocional de varias generaciones y cuentan con una amplia base de seguidores en América Latina y entre la comunidad hispana de Estados Unidos.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

No se ha comunicado el presupuesto, el reparto ni la identidad del coreógrafo, una figura central en cualquier producción musical. Corral ha indicado que el equipo se encuentra todavía incorporando a los colaboradores del proyecto durante la preproducción.

La banda ha retomado las giras en 2026 con Amaia Montero, su cantante original. En la gira y en la firma del acuerdo participan Montero, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes, sin uno de los fundadores del grupo, Pablo Benegas.

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