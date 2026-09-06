‘Cronos’, la película sobre los atentados de las Ramblas de Barcelona que pone el foco en la fractura social de la matanza: “En Cataluña siempre hemos sido racistas”

Entrevista a Fernando González Molina (director) y Enric Auquer (actor) de la película ‘Cronos’, sobre los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils.

Guardar

El director Fernando González Molina estrena Cronos, una reconstrucción de las 124 horas del dispositivo antiterrorista activado tras los atentados de Las Ramblas y Cambrils, con una mirada centrada en el operativo policial, la pugna por el control de la información y la fractura social que dejó la matanza de 2017.

Los atentados yihadistas de agosto de 2017 dejaron 16 muertos y entre 130 y 154 heridos y constituyeron junto a los ataques del 11 de marzo de 2004 en el metro de Madrid, una de las grandes heridas sin cicatrizar de nuestra historia reciente.

PUBLICIDAD

Cronos sitúa su relato en la cuenta atrás que comenzó tras el atropello masivo del 17 de agosto y terminó más de cuatro días después con la muerte del último sospechoso. Así el filme arranca en el minuto posterior al ataque en Barcelona y evita mostrar de forma directa la matanza, como forma de eludir contar el horror a través de los ojos de quienes vieron llegar la furgoneta y tuvieron que reaccionar sin margen emocional ante una escena para la que ningún protocolo podía prepararles del todo.

El Operativo Cronos y los distintos puntos de vista

La película reconstruye el llamado Operativo Cronos, activado por los Mossos d’Esquadra para cerrar salidas de Barcelona, localizar a los autores y evitar nuevos ataques. El dispositivo se prolongó durante 124 horas, hasta que el último integrante de la célula fue abatido en Sant Sadurní d’Anoia.

PUBLICIDAD

Fernando González Molina dirige a Enric Auquer en la película 'Cronos' (Beta Fiction Spain)

Ese despliegue se produjo después de que una furgoneta recorriera 600 metros por Las Ramblas poco antes de las cinco de la tarde del 17 de agosto de 2017. Horas después, en la madrugada del 17 al 18, otro ataque golpeó Cambrils: cinco terroristas fueron neutralizados tras intentar saltarse un control policial, atropellar a seis personas, entre ellas tres agentes, y apuñalar mortalmente a una mujer.

El guion, firmado por Alberto Marini con trabajo de documentación de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, se articula en tres frentes. La persecución de los terroristas, los choques entre cuerpos de seguridad por dominar el relato informativo y la conmoción de Ripoll, la localidad de la que procedían varios de los atacantes, ya que muchos vecinos y agentes sociales no podían aceptar al principio que jóvenes a los que conocían desde niños hubieran sido capaces de asesinar a tanta gente.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes del filme es la disputa institucional en plena escalada del procés. La tensión entre la Generalitat y el Gobierno central atraviesa la narración, con la gestión pública del atentado convertida en un terreno de combate político y mediático.

En esa pugna, la red social Twitter aparece como un elemento de época. La película refleja bien la obsesión de 2017 por informar antes que el otro y por imponer una versión oficial en tiempo real, una dinámica que atravesó la relación entre Mossos, Policía Nacional, Generalitat y Ejecutivo central.

Diana Gómez encarna a un personaje basado en Patrícia Plaja y Pablo Derqui es José Luis Trapero en la película 'Cronos'

La actriz Diana Gómez, interpreta a un personaje inspirado en Patrícia Plaja, entonces responsable de comunicación de los Mossos, y mano derecha del comisario Josep Lluís Trapero (Pablo Derqui), en un momento marcado por meses sin interlocución entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Esa tensión acabaría desbordándose pocas semanas después, con el referéndum del 1 de octubre y la crisis institucional posterior.

PUBLICIDAD

Enric Auquer, que encarna a un personaje inspirado en Jordi Rodón, entonces jefe del Área Central de Investigación en Terrorismo de los Mossos, un profesional obligado a fijar prioridades y tomar decisiones sin dejar que las emociones le nublaran el juicio.

“Es la personalidad más antagónica que existe a mí, porque yo soy un generador de caos”, cuenta el actor a Infobae España. “No supe cómo enfrentarme al personaje hasta que no lo conocí a él personalmente y, entonces, entendí muchas cosas, porque su cabeza funciona de forma distinta. Él sabe cómo gestionar una crisis de alto nivel sin ponerse nervioso y no es que sea un héroe, simplemente sabe hacer su trabajo.

PUBLICIDAD

Mónica López interpreta a una agente vinculada personalmente con familias de Ripoll y con jóvenes que acabarían integrando la célula. La película pone el foco en el fracaso de una integración que se daba por hecha y en el riesgo de ‘banalizar’ un proceso social que fue desatendido.

Las consecuencias: el racismo, el odio y la intolerancia

A pesar de que los hechos siguen siendo recientes, los responsables no creen que eso sea óbice para retratarlos en la pantalla. “Yo creo que el armazón de la película está basado en una investigación periodística muy seria. Nacho Carretero y Arturo Lezcano conocían el tema porque ya habían hecho el documental 800 metros, y eso me daba como paz, porque había solidez narrativa en torno a cómo sucedieron las cosas”, cuenta Fernando González Molina a Infobae España.

PUBLICIDAD

“Ellos tenían acceso directo a las personas reales en las que se basaban los personajes, así que sobre esa base se construyó un relato alejado del morbo para hacer una historia desde diferentes puntos de vista y en la que hubiera thriller, drama, acción, persecuciones e investigación criminal. Después hay una parte más emocional sobre las consecuencias de lo que nos ha acarreado todo esto como sociedad civil”.

El director Fernando González Molina junto al productor Adrián Guerra durante el rodaje de la película 'Cronos' en el emblemático enclave de las Ramblas

Se refiere al racismo y a la ola de intolerancia que se ha instalado en nuestra sociedad, algo que desarrolla Enric Auquer: “En Cataluña siempre ha habido racismo. En los años 90, mi pueblo era racista y en la escuela pública había racismo y yo mismo lo ejercí. Y creo que todos deberíamos hacer un poco de autocrítica de cómo nos hemos relacionado con eso, y de la corresponsabilidad social que tenemos en el fracaso colectivo de integración. Eso está en la película y es un logro. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para que ocurra esto? Muchos partidos ponen el foco de la culpa afuera y generan discursos de odio y eso es terrible".

PUBLICIDAD

Fernando González Molina piensa que es necesario tratar temas sensibles que conecten con lo que sucede ahora. “La respuesta no puede ser el silencio o la censura, sino establecer un diálogo para poder avanzar”, continúa. “Los discursos de odio están basados en instrumentalizar, en abusar del drama de las personas, así que es importante contar lo que pasó y sus consecuencias: el fracaso social”.

Enric Auquer, uno de los protagonistas de la película 'Cronos', que interpreta a un experto en gestión de crisis

En ese sentido, a Enric Auquer le da miedo que la película pueda malinterpretarse. “Me asustaría que esta película le pudiera parecer bien a Aliança Catalana (partido de extrema derecha), porque creo que se tiene que posicionar en un sitio constructivo, no dogmático”. “Tampoco quiero que se vea como una película de buenos y malos, donde los Mossos sea un cuerpo absolutamente neutral y cero racista”.

PUBLICIDAD

Cronos es, en ese sentido, una película que intenta retratar con el máximo respeto aquello que ocurrió desde todos los diferentes frentes posibles, al mismo tiempo que quedan en el aire preguntas que conectan con la realidad que estamos viviendo alrededor del odio hacia los inmigrantes.