La acampada de Sol marcha hacia el Congreso para presionar en la votación de los dos decretos de vivienda, que afrontan el pleno sin apoyos tras la negativa adelantada por Junts

Este viernes, 2 de octubre de 2026, se votan en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda. Está previsto que ninguno de los dos salga adelante. (Montaje Infobae)

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Hoy viernes, 2 de octubre, el Congreso de los Diputados decide el futuro de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y en vigor desde su publicación en el BOE el miércoles y el jueves. Esta semana, con la presión de los colectivos que protestan desde el desahucio de Maricarmen, el Ejecutivo ha empezado a ver urgencia en la necesidad de responder al reclamo que desde hace años insiste en que algo debe hacerse con el mercado de la vivienda en España.

El pleno comenzará a las 11:00 de la mañana, y se espera un dispositivo policial contundente de al menos 600 agentes antidisturbios, según han adelantado fuentes policiales a El Mundo. Si nada cambia en la intención de voto de las formaciones, ninguno de los textos saldrá adelante. Los manifestantes, que llevan ya seis noches acampando en la Puerta del Sol, se dirigen ya hacia el Congreso de los Diputados para presionar a los representantes en la votación.

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Apenas a unos metros del Congreso de los Diputados, la acampada en la Puerta del Sol sigue atenta el debate y votación de los decretos-ley de vivienda, que recogen algunas de las principales demandas tras el desahucio de Maricarmen.

Los dos reales decretos se votan este viernes en el Congreso

El que habría sido decreto ‘Maricarmen’ llega finalmente al Congreso en dos partes tras las negociaciones entre PSOE y Sumar: el primer decreto-ley incorpora una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler en vigor, a solicitud del inquilino y bajo ciertos requisitos, y la protección frente a los desahucios de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.

El paquete también contempla restringir determinadas compras de vivienda por parte de entidades dedicadas a adquirir inmuebles, aunque la letra pequeña limita esa medida a las operaciones por debajo del 70% del valor de tasación. Además, propone líneas de crédito al 0% para la compra de la primera vivienda y medidas fiscales sobre los pisos turísticos.

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La principal medida del segundo establece prórrogas sucesivas de los contratos de alquiler una vez cumplido el período mínimo legal e incorpora una indemnización para los inquilinos cuando los propietarios opten por no renovarlos sin causa justificada. Aquí la letra pequeña es que no hay techo de precio cuando la vivienda cambia de ocupante fuera de las zonas tensionadas. El texto prevé hasta seis excepciones a esa indemnización, entre ellas la necesidad del arrendador de destinar el inmueble a vivienda habitual propia o de familiares de hasta segundo grado.

a posible caída de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros ha llenado de indignación, rabia y decepción la madrileña plaza de la Puerta del Sol y parte de la calle Arenal, donde la madrugada de este jueves se vive la sexta noche de acampada, con más de 1.300 tiendas y alrededor de 2.000 personas.

Todo apunta a que ninguno saldrá adelante

Podemos apoyará ambos decretos. El PNV y Coalición Canaria apoyarán el primero pero no el segundo. A última hora del jueves, Junts anunciaba su ‘no’ a ambos. A primera hora del viernes, todo apunta a que ninguno de los dos textos será convalidado. “Hoy perderemos, seguramente, ambos decretos. Yo quiero pensar que no”, ha lamentado Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.

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Los manifestantes de la acampada de Sol, que este sábado cumple una semana, ya se movilizan hacia el Congreso para presionar a los diputados antes de y durante la votación de los dos decretos. Los consideran textos de “mínimos” e insuficientes, pero también un paso necesario. La negativa de Junts deja ambas iniciativas sin los apoyos necesarios para salir adelante.

Se habla, según diversos medios españoles y sin que el Ejecutivo se haya pronunciado al respecto, de la posibilidad de que la caída de los dos decretos tras una votación fallida en el Congreso resulte en una convocatoria de elecciones generales.

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Valeria Racú, portavoz del Inquilinato, ha criticado en Hoy por Hoy que se haga política “para especuladores y rentistas”. “Echamos un pulso al Congreso entero”, ha dicho, confirmando que se tratará de alcanzar el Congreso: “Vamos a intentarlo, lo han cercado bastante”. La intención no es, en ningún caso, “provocar disturbios. Si hay tensión, será por parte de la Policía Nacional. Tendrán que entender la rabia. Son medidas que salen de la calle, no se pueden tumbar”, ha dicho.

Alicia Ríos, también portavoz del Sindicato de Inquilinas, supeditó el levantamiento de la acampada en la Puerta del Sol al resultado de la votación en el Congreso. Según los últimos datos difundidos por el Inquilinato, hace dos días había 1.248 tiendas de campaña. Crece, paralelamente al número de tiendas, el reclamo por una huelga general.

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