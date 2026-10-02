España

La acampada de Sol marcha hacia el Congreso para presionar en la votación de los dos decretos de vivienda, que afrontan el pleno sin apoyos tras la negativa adelantada por Junts

Los manifestantes de Sol se movilizan este viernes. Alicia Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha condicionado el levantamiento del campamento al resultado de una votación que previsiblemente tumbará ambos textos. Crece la exigencia de una huelga general.

Este viernes, 2 de octubre de 2026, se votan en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda. Está previsto que ninguno de los dos salga adelante. (Montaje Infobae)
Este viernes, 2 de octubre de 2026, se votan en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda. Está previsto que ninguno de los dos salga adelante. (Montaje Infobae)
Guardar

Hoy viernes, 2 de octubre, el Congreso de los Diputados decide el futuro de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y en vigor desde su publicación en el BOE el miércoles y el jueves. Esta semana, con la presión de los colectivos que protestan desde el desahucio de Maricarmen, el Ejecutivo ha empezado a ver urgencia en la necesidad de responder al reclamo que desde hace años insiste en que algo debe hacerse con el mercado de la vivienda en España.

El pleno comenzará a las 11:00 de la mañana, y se espera un dispositivo policial contundente de al menos 600 agentes antidisturbios, según han adelantado fuentes policiales a El Mundo. Si nada cambia en la intención de voto de las formaciones, ninguno de los textos saldrá adelante. Los manifestantes, que llevan ya seis noches acampando en la Puerta del Sol, se dirigen ya hacia el Congreso de los Diputados para presionar a los representantes en la votación.

PUBLICIDAD

Apenas a unos metros del Congreso de los Diputados, la acampada en la Puerta del Sol sigue atenta el debate y votación de los decretos-ley de vivienda, que recogen algunas de las principales demandas tras el desahucio de Maricarmen.

Los dos reales decretos se votan este viernes en el Congreso

El que habría sido decreto ‘Maricarmen’ llega finalmente al Congreso en dos partes tras las negociaciones entre PSOE y Sumar: el primer decreto-ley incorpora una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler en vigor, a solicitud del inquilino y bajo ciertos requisitos, y la protección frente a los desahucios de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.

El paquete también contempla restringir determinadas compras de vivienda por parte de entidades dedicadas a adquirir inmuebles, aunque la letra pequeña limita esa medida a las operaciones por debajo del 70% del valor de tasación. Además, propone líneas de crédito al 0% para la compra de la primera vivienda y medidas fiscales sobre los pisos turísticos.

PUBLICIDAD

La principal medida del segundo establece prórrogas sucesivas de los contratos de alquiler una vez cumplido el período mínimo legal e incorpora una indemnización para los inquilinos cuando los propietarios opten por no renovarlos sin causa justificada. Aquí la letra pequeña es que no hay techo de precio cuando la vivienda cambia de ocupante fuera de las zonas tensionadas. El texto prevé hasta seis excepciones a esa indemnización, entre ellas la necesidad del arrendador de destinar el inmueble a vivienda habitual propia o de familiares de hasta segundo grado.

a posible caída de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros ha llenado de indignación, rabia y decepción la madrileña plaza de la Puerta del Sol y parte de la calle Arenal, donde la madrugada de este jueves se vive la sexta noche de acampada, con más de 1.300 tiendas y alrededor de 2.000 personas.

Todo apunta a que ninguno saldrá adelante

Podemos apoyará ambos decretos. El PNV y Coalición Canaria apoyarán el primero pero no el segundo. A última hora del jueves, Junts anunciaba su ‘no’ a ambos. A primera hora del viernes, todo apunta a que ninguno de los dos textos será convalidado. “Hoy perderemos, seguramente, ambos decretos. Yo quiero pensar que no”, ha lamentado Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Los manifestantes de la acampada de Sol, que este sábado cumple una semana, ya se movilizan hacia el Congreso para presionar a los diputados antes de y durante la votación de los dos decretos. Los consideran textos de “mínimos” e insuficientes, pero también un paso necesario. La negativa de Junts deja ambas iniciativas sin los apoyos necesarios para salir adelante.

Se habla, según diversos medios españoles y sin que el Ejecutivo se haya pronunciado al respecto, de la posibilidad de que la caída de los dos decretos tras una votación fallida en el Congreso resulte en una convocatoria de elecciones generales.

Valeria Racú, portavoz del Inquilinato, ha criticado en Hoy por Hoy que se haga política “para especuladores y rentistas”. “Echamos un pulso al Congreso entero”, ha dicho, confirmando que se tratará de alcanzar el Congreso: “Vamos a intentarlo, lo han cercado bastante”. La intención no es, en ningún caso, “provocar disturbios. Si hay tensión, será por parte de la Policía Nacional. Tendrán que entender la rabia. Son medidas que salen de la calle, no se pueden tumbar”, ha dicho.

Alicia Ríos, también portavoz del Sindicato de Inquilinas, supeditó el levantamiento de la acampada en la Puerta del Sol al resultado de la votación en el Congreso. Según los últimos datos difundidos por el Inquilinato, hace dos días había 1.248 tiendas de campaña. Crece, paralelamente al número de tiendas, el reclamo por una huelga general.

Temas Relacionados

Congreso de los DiputadosPolítica EspañaGobierno De EspañaJuntsPSOEÚltima Hora EspañaComunidad De MadridMadridEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Votación de los decretos de vivienda, en directo: el Gobierno contempla un adelanto electoral pero mantendrá la incógnita hasta que fracase la votación

Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Votación de los decretos de vivienda, en directo: el Gobierno contempla un adelanto electoral pero mantendrá la incógnita hasta que fracase la votación

Receta de pollo entomatado, un guiso facilísimo y barato que se cocina a fuego lento

Esta receta casera es económica y fácil de preparar, ideal para cualquier día de la semana y perfecta para disfrutar en familia

Receta de pollo entomatado, un guiso facilísimo y barato que se cocina a fuego lento

Supervivientes All Stars 2026 vive su gala más polémica: enfrentamientos, críticas a Belén Esteban, una invitación a los Janeiro y el adiós a Yulen

La gala estuvo marcada por los enfrentamientos entre los supervivientes, las palabras de Asraf sobre Isabel Pantoja y las declaraciones de Víctor Janeiro sobre su familia

Supervivientes All Stars 2026 vive su gala más polémica: enfrentamientos, críticas a Belén Esteban, una invitación a los Janeiro y el adiós a Yulen

Precio del oro en España hoy viernes 2 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 2 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El valor de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso vota los decretos de vivienda sin los apoyos necesarios para convalidarlos mientras la acampada de Sol se moviliza hacia la Cámara

El Congreso vota los decretos de vivienda sin los apoyos necesarios para convalidarlos mientras la acampada de Sol se moviliza hacia la Cámara

Votación de los decretos de vivienda, en directo: el Gobierno contempla un adelanto electoral pero mantendrá la incógnita hasta que fracase la votación

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa