España

Un nuevo ES-Alert en Cataluña obliga a confinar las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) por riesgo de inundaciones

El temporal dejará 90 litros de agua en tres horas en la región

Vista de un vehículo atrapado por el agua en la N-340 en la comarca del Montsià este viernes,
Vista de un vehículo atrapado por el agua en la N-340 en la comarca del Montsià este viernes. (Bombers)
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Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado un nuevo Es-Alert a los ciudadanos de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, en Tarragona, para ordenar su confinamiento ante el riesgo de inundaciones graves por las lluvias. Es el segundo mensaje de emergencias que se envía a la población de estas comarcas y que les pide que no salgan al exterior, suban a las plantas superiores y contacten con el 112 si es necesario.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas en el litoral mediterráneo y rojos en la costa sur de Tarragona, donde se espera que caigan 90 litros de agua en tres horas. El temporal ha obligado a confinar a la población de Baix Ebre y Montsià por inundaciones graves.

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El temporal también ha afectado al suministro eléctrico de 2.500 personas en las dos comarcas confinadas. Según ha informado Protección Civil, el problema se concentra sobre todo en Roquetas, pero también llega a Amposta, Deltebre y Aldover. Actualmente, se trabaja para restablecer el servicio.

Además, la circulación de trenes entre L’Ametlla de Mar y Tortosa y entre Tarragona y Tortosa está suspendida, a petición de los Bomberos de la Generalitat, por las acumulaciones de agua a causa de las lluvias, una incidencia que afecta a la línea R16 de Rodalies de Cataluña.

Alerta roja en Comunidad Valenciana

Una carretera de Castellón acumula agua durante las lluvias intensas, en imágenes difundidas por los Bomberos de la Diputación
Una carretera de Castellón acumula agua durante las lluvias intensas, en imágenes difundidas por los Bomberos de la Diputación

Los avisos rojos también se mantienen en el litoral norte y sur de Castellón por peligro extremo de lluvias. La Aemet calcula que se acumularán 250 milímetros de agua en las próximas doce horas en la región.

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Este jueves, la Generalitat valenciana ya se preparaba para hacer frente al temporal. En dicha jornada, el interior de Castellón concentró las mayores acumulaciones de agua: Xodos recogió 112,8 litros por metro cuadrado, de los que 80 han caído en una hora; Eslida ha acumulado 106,4 litros y Aín, 69,4.

El Centro de Coordinación de Emergencias gestionó 11 incidencias entre las 06:00 y las 20:00. Los avisos se repartieron entre Sueca, Nàquera, Yátova, Alberic, Faura, Onda y la ciudad de Valencia, sobre todo por achiques de agua en calles y garajes, dificultades de circulación y daños en instalaciones eléctricas y de gas.

Las calles de Tortosa acumulan agua tras las lluvias intensas que afectan a la provincia de Tarragona durante el episodio de tormentas en el litoral mediterráneo. (@tortosacapital)

El teléfono 112 recibió 126 llamadas relacionadas con el temporal hasta las 20:53, mientras los bomberos han realizado 53 servicios. El Servicio de Emergencias Sanitarias intervino en 12 ocasiones, una de ellas por un traslado hospitalario de mayor gravedad.

En el litoral de Valencia y Alicante, se mantienen para este viernes avisos naranjas, donde la precipitación acumulada a 12 horas alcanzaría los 160 milímetros. Los avisos también se extienden a las islas de Ibiza y Formentera, donde se espera mucha actividad eléctrica, y a la costa murciana, con avisos por lluvia y tormentas.

Emergencias ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos, se alejen de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico y suban a plantas superiores si aumenta el nivel del agua. Desde la Generalitat, se ha pedido a la población que mantenga la precaución.

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