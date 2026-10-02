Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”

La familia al frente del Merendero de la Mari, en Barcelona (Instagram / @merenderodelamari)

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Un restaurante más se suma a la lista de cierres en Barcelona. Esta vez, con lo económico como motivo fundamental. Este mes de octubre, la Ciudad Condal se despide del Merendero de la Mari, un establecimiento histórico, uno de los primeros en instalarse en los bajos del Palau de Mar, que se ha visto obligado a bajar la persiana por no poder asumir el pago del alquiler.

La web del local ha desaparecido y hace días que no sirven comidas. La noticia ya se ha replicado en diversos medios de comunicación, y los propios dueños del local, con Rosa María Ribera a la cabeza, han confirmado los motivos tras la decisión.

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La propietaria explica que los problemas comenzaron en 2019, cuando la propiedad del local elevó el alquiler a 53.000 euros mensuales. Hasta el ahora, habían podido asumir los pagos, pero en los últimos dos meses este pago se había convertido en misión imposible, provocando incluso una notificación de desahucio. “El primer mes que no pagamos, nos denunciaron”, afirma la hostelera en declaraciones a El Periódico.

El cierre se convirtió en algo inevitable, una decisión derivada de motivos tan diversos como la subida de los precios, la reducción de los márgenes, la bajada de clientela y la “degradación de la zona” de la Barceloneta. Según recoge El País, Rosa cuenta que los barceloneses hace tiempo que no eligen este barrio para sus cenas y paseos y que los pocos turistas que frecuentan la zona no gastan en comidas.

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Terraza del restaurante El Merendero de la Mari, en Barcelona (Facebook)

Rosa califica este último verano como “horroroso” para el negocio, una sensación similar a la vivida en la temporada estival del año pasado, entonces marcada por la Copa América de vela. “Esta zona por la noche es un desierto; los turistas de alto poder económico cenan en los hoteles, donde hay muy buenos restaurantes”, explica la hostelera en entrevistas.

Casi un siglo de historia en la Barceloneta

Este cierre supone la desaparición de uno de los restaurantes familiares con más historia de Barcelona, un enclave de cocina marinera que contaba con un ticket medio de unos 50 euros por comensal.

El Merendero de la Mari lleva casi un siglo ligado a la vida de la Barceloneta. Todo empezó en 1927, cuando la bisabuela de la familia comenzó un negocio de pan con chocolate con el que agasajaba a los bañistas desde una tabla de madera en la arena. Con el tiempo, la familia fundó L’Esport, uno de los primeros merenderos del barrio.

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En 1988, Mari, madre de Rosa María Ribera, abrió El Merendero de la Mari en la playa de Sant Miquel. El negocio tuvo que abandonar aquella ubicación por las construcciones de los Juegos Olímpicos de 1992 y en 1994 se trasladó al Palau de Mar, donde ha permanecido hasta ahora frente al Port Vell.

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Durante décadas, este restaurante mantuvo su oferta de cocina marinera basada en el producto fresco y en recetas familiares heredadas, con el arroz como uno de sus principales atractivos. Entre sus platos más emblemáticos estaban la fideuá de bogavante, el rape, los arroces de marisco o las almejas marineras.

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Según fuentes del Puerto de Barcelona, los responsables de las concesiones de los bajos del Palau de Mar ya están en conversaciones con otro operador que podría ocupar muy pronto lo que hasta ahora era el Merendero de la Mari.