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La próxima gala de los Goya se celebrará en la ciudad de Pamplona: la Academia de Cine ha desvelado la sede de la entrega de premios de 2027

La ciudad navarra ha sido la elegida para acoger la ceremonia donde tendrá lugar la entrega de galardones de la 41 edición

Los próximos Premios Goya se celebrarán en la ciudad de Pamplona
Los próximos Premios Goya se celebrarán en la ciudad de Pamplona
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Pamplona acogerá la gala de los premios Goya de 2027 el 6 de febrero, una cita con la que la Academia de Cine extenderá sus actividades por distintas localidades navarras y reforzará su estrategia de llevar los galardones fuera de Madrid. El presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, ha anunciado la sede junto a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

El Navarra Arena será el recinto de la gala, después de que la Junta Directiva de la Academia de Cine haya designado a Pamplona como sede oficial. La ceremonia reconocerá las interpretaciones principales y de reparto, además de las especialidades técnicas y creativas del cine español.

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La capital navarra se incorpora a la lista de ciudades que han acogido unos premios convertidos en itinerantes durante los últimos años. La 40 edición, correspondiente a 2026, había tenido lugar en Barcelona, mientras que Granada, Valladolid, Sevilla, Valencia y Málaga también han sido sedes de la ceremonia.

Méndez-Leite ha subrayado el salto geográfico de los Goya: “Nos vamos al norte. Hasta ahora no habíamos pasado de Valladolid, pero ahora nos vamos hasta Pamplona”. El presidente ha recordado también la presencia de decenas de cineastas e intérpretes navarros y la actividad de rodajes españoles e internacionales en Navarra.

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Cuándo se conocerán los nominados a los Goya 2027

La Academia de Cine anunciará los nominados el 15 de diciembre. La bola negra, de Los Javis, parte como principal favorita en una edición en la que competirá con El ser querido, la película de Rodrigo Sorogoyen.

Los días previos a la gala, la Academia organizará actividades en diferentes localidades de la comunidad. Méndez-Leite ha presentado ese programa como parte de la descentralización de la institución: “Estamos descentralizando la actividad de la Academia en otros puntos del país que tienen tanto derecho como Madrid de tener la Academia en su pueblo”.

Chivite ha vinculado la celebración con la cohesión territorial y el acceso a la cultura. “Llevar a otros lugares de España los premios Goya es una una forma de cohesionar el país”, ha afirmado la presidenta, que ha señalado que Navarra lleva dos décadas como la ciudad con mejor calidad de vida de España y ha añadido: “El cine es más que entretenimiento, ensancha nuestra imaginación”.

Como comentábamos, será una edición en la que La bola negra partiría como favorita después de convertirse en un autentico acontecimiento, pero también hay muchas películas que podrían convertirse en la gran sorpresa de la noche. Además de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y de Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, también ha tenido muy buena aceptación en el Festival de San Sebastián 5 minutos de más, de Javier Ruiz Caldera, por la que Javier Cámara ha conseguido la Concha de Oro al mejor intérprete de reparto. Además, un puñado de grandes óperas primas que se disputarán uno de los galardones en los que suele haber más competencia y en el que encontramos películas como Esta soledad, de Javier Giner o Yo no moriré de amor, de Marta Matute.

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