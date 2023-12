Las tres duras pérdidas en la vida de Lola Dueñas antes de su resurgir profesional en ‘La Mesías’

Lola Dueñas, en una fotografía de archivo. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Lola Dueñas está viviendo un auténtico resurgir profesional gracias a su interpretación de Montserrat Baró en la serie La Mesías. La ficción de Javier Ambrossi y Javier Calvo es una de las grandes favoritas de los Premios Forqué 2023 que se entregan este sábado 16 de diciembre, con cinco nominaciones entre las que se encuentra la de la actriz madrileña, candidata al galardón a Mejor interpretación femenina en series de ficción.

Este papel que Dueñas ha compartido con Ana Rujas y Carmen Machi le ha otorgado una de las grandes alegrías de su carrera, pero también ha supuesto un punto de inflexión en su vida personal, ya que en los últimos años la actriz ha atravesado una complicada etapa en la que ha tenido que afrontar tres dolorosas pérdidas en su familia.

“Durante muchos años he estado con preocupaciones por cosas personales. Este ha sido el primer año que me he dedicado solo a mi trabajo plenamente, y se ha notado. No tenía ninguna cosa en la cabeza, ninguna preocupación, ninguna historia. Y me dije, ‘a gozar como actriz’ y he disfrutado como una enana”, ha confesado en una entrevista con El Diario.

Tres golpes en seis años

María Navarro, junto a Isabel Pantoja en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Entre esas preocupaciones que la han afligido en este tiempo ha estado la larga enfermedad de su madre, María Navarro. La que durante dos décadas fuera mano derecha de Isabel Pantoja padecía alzhéimer y pasó sus últimos años de vida ingresada en una residencia hasta su muerte el 13 de abril de 2022. No fue hasta casi un mes después cuando la periodista Chelo García Cortés dio a conocer la noticia en directo en Sálvame.

El revés por la muerte de su madre llegaba apenas tres años después de que Lola Dueñas tuviera que despedirse de su padre, Nicolás Dueñas. El popular actor fallecía el 2 de noviembre de 2019 a los 78 años. Al igual que su exmujer, se tuvo que enfrentar a una larga enfermedad, en este caso a un cáncer al que no sobrevivió.

Nicolás Dueñas, en una fotografía de archivo. (RTVE)

Más largo fue el padecimiento de Ana Dueñas, hermana mayor de la actriz. En 2013, María Navarro decidía poner el punto final a su relación profesional con Isabel Pantoja para poder estar junto a su hija, enferma de cáncer, y cuidar de ella. En 2016, mientras su madre ya se encontraba en una residencia aquejada de alzhéimer, la hermana de Lola Dueñas moría a los 50 años.

Ahora, además de haber firmado uno de los grandes papeles de su carrera en La Mesías, la actriz también ha disfrutado de un reencuentro muy especial en otro de sus proyectos profesionales: la película Sobre todo de noche. Y es que en este filme ha trabajado junto a Ana Torrent, quien casualmente fue la mejor amiga de la infancia de su hermana. “Fue muy impresionante y muy bonito, porque la conexión de Ana y mía estaba hecha. Mirándonos, nuestras cabezas iban a mil de recuerdos”, confesó la protagonista de Mar Adentro en la SER.

Tras estos duros golpes, Lola Dueñas se ha entregado en cuerpo y alma a su profesión, dejando como resultado dos interpretaciones que le han otorgado grandes reconocimientos. Y es que la actriz recibió el FRED Award 2023 en Venecia por su papel de Vera en Sobre todo de noche y ahora es candidata a dos de los galardones más prestigiosos de la ficción española, los Forqué y los Feroz, por su brillante interpretación en la aclamada serie de Los Javis.